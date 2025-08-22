3996 सीसी... पावरफुल SUV और साथ में स्पोर्टी लुक! Porsche की सबसे तगड़ी कार

Porsche Cayenne GTS Coupe: आज हम आपको Porsche Cayenne GTS Coupe के बारे में स्पेसिफिकेश के बारे में बताएंगे जिसमें 3996 सीसी के इंजन का इस्तेमाल हुआ है.
- Porsche: पोर्श एक जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी है जो एक लग्जरी रेसिंग कार बनाने के लिए जाना जाता है, इस कंपनी द्वारा बनाई गई कारें पूरी दुनिया में फेमस हैं आज हम इस कंपनी के एक कार पोर्श क्यान GTS कूपे के बारे में जानेंगे जो 2002 में लॉन्च हुए पोर्श क्यान नामक एसयूवी का अपडेटेड वर्जन है, आज हम आपको पोर्श क्यान GTS कूपे के बारे में बताएंगे, जिसका इंजन, डिजाइन, लुक्स और फीचर्स आपको हैरान कर देगी, इस कार के लॉन्चिंग की बात करें तो भारत में इस कार को 2024 लॉन्च किया गया था.
- पोर्शे ने केयेन लग्जरी एसयूवी के दो दमदार वेरिएंट्स पेश किए थे पोर्श केयेन जीटीएस और जीटीएस कूपे तो आज हम आपको पोर्श क्यान GTS कूपे के पूरे स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएंगे
- इंजन
पोर्श क्यान GTS कूपे के इंजन की बात करें तो इसमें 3996 सीसी का 4 लीटर ट्विन टर्बो वी8 इंजन दिया गया है जो 500 पीएस की पावर और 660 एनएम का टॉर्क जनरेट करने का काम करता है जो बाकी क्यान कारों से अधिक पावर जनरेट करता है, पोर्श क्यान GTS कूपे के टॉप स्पीड की बात करें तो इसकी टॉप स्पीड 248 किलोमीटर प्रति घंटे है. और वहीं माइलेज की बात करें तो इसका माइलेज 12.3 किमी/लीटर है, जो बाकी लग्जरी कारों से बेहतर है .
- डिजाइन और लुक
इस मॉडल को स्पोर्ट डिजाइन पैकेज स्टैंडर्ड दिया गया है जो इसके लुक्स को और बेहतर बनाने का काम करता है, इसमें ब्लैक कलर के लैटर्स और फ्रंट स्किड प्लेट,व्हील आर्क और साइड स्कर्टिंग को ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है, साथ हीं इस कमाल के एसयूवी में एचडी पिक्सल एलईडी हेडलाइट्स और स्पोर्टी एग्जॉस्ट भी दिए गए हैं.
- फीचर्स
पोर्श क्यान GTS कूपे में अपडेटेड डैशबोर्ड दिया गया है और इस कार में स्टैंडर्ड केयेन की तरह 12.6 इंच की कर्व्ड ड्राइवर डिस्प्ले और 10.9 इंच की पैसेंजर डिस्प्ले दी गई है साथ ही इसमें जीटीएस स्मोक्ड हेडलाइट्स, स्पेसिफिक फ्रंट बंपर, और टेललाइट्स और ग्लॉस ब्लैक कलर में काफी एलिमेंट्स दिए गए हैं,
- कीमत
पोर्श क्यान GTS कूपे के एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो इसका एक्सशोरूम कीमत 2.09 करोड़ है जो इसके फीचर्स को देखते हुए अधिक नहीं है, अगर आप तगड़े एसयूवी के फैन हैं तो आप इस कार को खरीदने के लिए अपने लिस्ट में डाल सकते हैं.
