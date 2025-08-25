Car Engine Care Tips: लंबे समय तक कार का इंजन रखना है दुरुस्त, तो फॉलो करें ये 4 टिप्स

Car Engine Care Tips: देश की बड़ी अवाम कार का इस्तेमाल करती है. लेकिन कई लोग आपनी कार का सही तरीके से रखरखाव नहीं करते हैं, जिस कारण गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है. कार का इंजन ठीक करने में काफी मोटा खर्च आता है और कई दिनों तक गाड़ी मैकेनिक के पास जमा रहती है. आपकी भी कार का इंजन बार-बार खराब हो जाता है, तो यह खबर आपके बड़े काम आ सकती है. हम इस स्टोरी में 4 ऐसे टिप्स बताएंगे, जिसके बाद आपकी कार का इंजन लंबे समय तक सही रहेगा. आइए जानते हैं इन टिप्स के बारे में.

एयर फिल्टर साफ रखें

आप चाहते हैं कि आपकी कार का इंजन लंबे समय तक सही रहे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. दरअसल, कार में मौजूद एयर फिल्टर को हमेशा साफ रखना चाहिए. बता दें कि कार का एयर फिल्टर साफ रहने से कार के इंजन तक हवा सही मात्रा में पहुंचता है. एयर फिल्टर साफ रहने से कार का माइलेज भी बेहतर होता है.

कूलेंट की जांच करें

पार्किंग से जब भी कार को निकालें तो कूलेंट को एक बार जरूर चेक करें. अगर आपकी कार में कूलेंट सही मात्रा में नहीं होगी तो कार को लंबी दूरी तक ड्राइव नहीं करना चाहिए. दरअसल कम कूलेंट पर गाड़ी का इंजन जल्दी हीट हो सकता है और इंजन बिगड़ सकता है. इसलिए कार के कूलेंट को हमेशा चेक करते रहने चाहिए.

इंजन ऑल चेक करें

कार का इंजन ऑल समय-समय पर बदलते रहना चाहिए. अगर आपकी कार का इंजन ऑयल किसी कारण कम हो गया है, तो आपको इसे टॉप अप करा लेना चाहिए. कम इंजन ऑयल रहने पर गाड़ी का इंजन खराब हो सकता है और इसे ठीक कराने में काफी मोटा खर्च आ सकता है.

ऑयल फिल्टर को चेंज करें

आप चाहते हैं कि आपके कार का इंजन सालों तक सही से काम करे तो आपको समय-समय पर इंजन ऑयल बदलते रहना चाहिए और ऑयल फिल्टर को चेंज करा लेना चाहिए. इन टिप्स को फॉलो करके आप अपनी कार के इंजन को लंबे समय तक ठीक रख सकते हैं