इन 4 कारों की डिक्की में मिलता है सबसे ज्यादा स्पेस, बड़े आराम से फिट हो जाते हैं 4-5 बड़े सूटकेस

Best Boot Space Car: अगर आप लंबी यात्राओं या बड़े परिवार के लिए ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जिसमें सामान रखने की कोई कमी न हो, तो बूट स्पेस (डिक्की की क्षमता) एक अहम फैक्टर बन जाता है. भारत में मिलने वाली ये 4 कारें अपने सेगमेंट में सबसे बड़े बूट स्पेस के लिए जानी जाती हैं:

1. Renault Triber

रेनो ट्राइबर भारत की सबसे किफायती और व्यावहारिक एमपीवी (MPV) में से एक है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी डिटैचेबल (निकाली जाने वाली) तीसरी पंक्ति है. जब आप इसकी तीसरी पंक्ति की सीटों को हटा देते हैं, तो इसमें 625 लीटर का विशाल बूट स्पेस बन जाता है. इसमें बड़े आकार के 4-5 सूटकेस बहुत आसानी से फिट हो जाते हैं, जो इसे लंबी ट्रिप के लिए बेस्ट बजट कार बनाता है.

2. Maruti Suzuki Ertiga

अर्टिगा को भारत में 'स्पेस का राजा' माना जाता है. हालांकि, सात सीटों के साथ इसमें जगह कम बचती है, लेकिन जैसे ही आप इसकी तीसरी पंक्ति को फ्लैट फोल्ड (नीचे गिराना) करते हैं, आपको 550 लीटर से अधिक का फ्लैट कार्गो स्पेस मिलता है. इसकी चौड़ाई और ऊंचाई इतनी बेहतर है कि आप भारी बैग्स के साथ-साथ अन्य ट्रैवल एक्सेसरीज भी बड़े आराम से रख सकते हैं.

3. Honda City

अगर आप एसयूवी के बजाय एक प्रीमियम सेडान पसंद करते हैं, तो होंडा सिटी इस मामले में निराश नहीं करती. अपनी आरामदायक सीटों के साथ-साथ यह 506 लीटर का गहरा और चौड़ा बूट स्पेस ऑफर करती है. इसकी डिक्की का डिजाइन ऐसा है कि इसमें 3-4 बड़े इंटरनेशनल साइज के सूटकेस और कुछ छोटे बैग्स एक साथ फिट किए जा सकते हैं, जो इसे बिजनेस ट्रिप और फैमिली वेकेशन के लिए शानदार बनाता है.

4. Kia Carens

किआ कारेंस एक बेहतरीन फैमिली मूवर है जो फीचर्स के साथ-साथ जबरदस्त स्पेस भी देती है. जब आप इसकी पिछली सीटों को फोल्ड करते हैं, तो यह 492 लीटर से लेकर 600 लीटर तक का स्पेस (सीट कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर) प्रदान करती है. इसका फ्लोर काफी लो (Low) है, जिससे भारी सूटकेस को डिक्की में लोड करना और निकालना बहुत आसान हो जाता है.

5. बूट स्पेस बढ़ाने के लिए स्मार्ट टिप्स

सिर्फ डिक्की बड़ी होना काफी नहीं है, सामान को सही तरीके से रखना भी जरूरी है. इन कारों में आपको 60:40 स्प्लिट सीट का विकल्प मिलता है, जिससे आप जरूरत के हिसाब से एक सीट फोल्ड करके बड़े सामान के लिए जगह बना सकते हैं. साथ ही, भारी सूटकेस को हमेशा नीचे और छोटे सॉफ्ट बैग्स को ऊपर रखने से आप उपलब्ध जगह का पूरा उपयोग कर पाएंगे.