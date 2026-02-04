Advertisement
trendingNow13098030
Hindi Newsऑटोमोबाइलइन 4 कारों की डिक्की में मिलता है सबसे ज्यादा स्पेस, बड़े आराम से फिट हो जाते हैं 4-5 बड़े सूटकेस

इन 4 कारों की डिक्की में मिलता है सबसे ज्यादा स्पेस, बड़े आराम से फिट हो जाते हैं 4-5 बड़े सूटकेस

Best Boot Space Car: अगर आप फैमिली के साथ कार में सफर करने के लिए बेहतरीन बूट स्पेस वाली कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो आज हम आपके लिए सबसे तगड़े बूट स्पेस वाली कारें लेकर आए हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 04, 2026, 06:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इन 4 कारों की डिक्की में मिलता है सबसे ज्यादा स्पेस, बड़े आराम से फिट हो जाते हैं 4-5 बड़े सूटकेस

Best Boot Space Car: अगर आप लंबी यात्राओं या बड़े परिवार के लिए ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जिसमें सामान रखने की कोई कमी न हो, तो बूट स्पेस (डिक्की की क्षमता) एक अहम फैक्टर बन जाता है. भारत में मिलने वाली ये 4 कारें अपने सेगमेंट में सबसे बड़े बूट स्पेस के लिए जानी जाती हैं:

1. Renault Triber
रेनो ट्राइबर भारत की सबसे किफायती और व्यावहारिक एमपीवी (MPV) में से एक है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी डिटैचेबल (निकाली जाने वाली) तीसरी पंक्ति है. जब आप इसकी तीसरी पंक्ति की सीटों को हटा देते हैं, तो इसमें 625 लीटर का विशाल बूट स्पेस बन जाता है. इसमें बड़े आकार के 4-5 सूटकेस बहुत आसानी से फिट हो जाते हैं, जो इसे लंबी ट्रिप के लिए बेस्ट बजट कार बनाता है.

2. Maruti Suzuki Ertiga
अर्टिगा को भारत में 'स्पेस का राजा' माना जाता है. हालांकि, सात सीटों के साथ इसमें जगह कम बचती है, लेकिन जैसे ही आप इसकी तीसरी पंक्ति को फ्लैट फोल्ड (नीचे गिराना) करते हैं, आपको 550 लीटर से अधिक का फ्लैट कार्गो स्पेस मिलता है. इसकी चौड़ाई और ऊंचाई इतनी बेहतर है कि आप भारी बैग्स के साथ-साथ अन्य ट्रैवल एक्सेसरीज भी बड़े आराम से रख सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

3. Honda City
अगर आप एसयूवी के बजाय एक प्रीमियम सेडान पसंद करते हैं, तो होंडा सिटी इस मामले में निराश नहीं करती. अपनी आरामदायक सीटों के साथ-साथ यह 506 लीटर का गहरा और चौड़ा बूट स्पेस ऑफर करती है. इसकी डिक्की का डिजाइन ऐसा है कि इसमें 3-4 बड़े इंटरनेशनल साइज के सूटकेस और कुछ छोटे बैग्स एक साथ फिट किए जा सकते हैं, जो इसे बिजनेस ट्रिप और फैमिली वेकेशन के लिए शानदार बनाता है.

4. Kia Carens
किआ कारेंस एक बेहतरीन फैमिली मूवर है जो फीचर्स के साथ-साथ जबरदस्त स्पेस भी देती है. जब आप इसकी पिछली सीटों को फोल्ड करते हैं, तो यह 492 लीटर से लेकर 600 लीटर तक का स्पेस (सीट कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर) प्रदान करती है. इसका फ्लोर काफी लो (Low) है, जिससे भारी सूटकेस को डिक्की में लोड करना और निकालना बहुत आसान हो जाता है.

5. बूट स्पेस बढ़ाने के लिए स्मार्ट टिप्स
सिर्फ डिक्की बड़ी होना काफी नहीं है, सामान को सही तरीके से रखना भी जरूरी है. इन कारों में आपको 60:40 स्प्लिट सीट का विकल्प मिलता है, जिससे आप जरूरत के हिसाब से एक सीट फोल्ड करके बड़े सामान के लिए जगह बना सकते हैं. साथ ही, भारी सूटकेस को हमेशा नीचे और छोटे सॉफ्ट बैग्स को ऊपर रखने से आप उपलब्ध जगह का पूरा उपयोग कर पाएंगे.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

boot space

Trending news

SIR को लेकर SC में सुनवाई, ममता बनर्जी ने लगाया बंगाल को टारगेट करने का आरोप
West Bengal
SIR को लेकर SC में सुनवाई, ममता बनर्जी ने लगाया बंगाल को टारगेट करने का आरोप
युमनाम खेमचंद ने ली मणिपुर के सीएम पद की शपथ, लेकिन सामने खड़ी हैं ये चुनौतियां
Manipur CM
युमनाम खेमचंद ने ली मणिपुर के सीएम पद की शपथ, लेकिन सामने खड़ी हैं ये चुनौतियां
पटरी से उतरी NCP की 'मर्जर ट्रेन', दिल्ली दौरा छोड़ अचानक बारामती लौटे 'बड़े' पवार
sharad pawar
पटरी से उतरी NCP की 'मर्जर ट्रेन', दिल्ली दौरा छोड़ अचानक बारामती लौटे 'बड़े' पवार
इंजन में आग लगते ही इमरजेंसी लैंडिग, कोलकाता में उतरा तुर्की का विमान
Turkiye Flight
इंजन में आग लगते ही इमरजेंसी लैंडिग, कोलकाता में उतरा तुर्की का विमान
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
PM Modi
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल
Shashi Tharoor
संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल
इसमें कोई डाउट नहीं मैडम! चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा, ममता बनर्जी ने जोड़ लिए हाथ
Supreme Court News
इसमें कोई डाउट नहीं मैडम! चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा, ममता बनर्जी ने जोड़ लिए हाथ
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा
Mamata Banerjee
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा
घर पर खाना लेने आए व्यक्ति को देख पत्नी पर हुआ शक, जालिम पति ने दी तालिबानी सजा
Karnataka News
घर पर खाना लेने आए व्यक्ति को देख पत्नी पर हुआ शक, जालिम पति ने दी तालिबानी सजा
अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला
Lok Sabha
अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला