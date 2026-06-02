जून में Car खरीदने वालों की हुई बल्ले-बल्ले! Mercedes से Honda तक लॉन्च करेंगी ये 4 दमदार नई कारें

Upcoming cars in June 2026: अगर आप भी नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो जून का महीना आपके लिए खास होने वाला है. जून 2026 में कई बड़ी ऑटो कंपनियां अपने नए और अपडेटेड मॉडल्स को भारत में लॉन्च करने की तैयारी में है. लग्जरी सेगमेंट में Mercedes-Benz जहां नई टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फीचर्स से लैसे कार पेश करेगी, तो वहीं Honda समेत कई दूसरे ब्रांड भी नए विकल्प लेकर आ रहे हैं. SUV, इलेक्ट्रिक और प्रीमियम कारों की बढ़ती मांग के बीच जून में होने वाले ये लॉन्च ऑटो सेक्टर में नई हलचल पैदा कर सकते हैं. नई कार खरीदने वाले लोगों को इस महीने आने वाली इन दमदार कारों पर नजर जरूर रखनी चाहिए.

Mercedes-Benz S-Class Facelift

मर्सिडीज-बेंज इसी महीने यानी जून में इंडियन मार्केट में अपनी लग्जरी सेडान S-Class का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने जा रही है. नई S-Class में डिजाइन के साथ-साथ टेक्नोलॉजी और फीचर्स में भी बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं. कंपनी इसमें नया इलेक्ट्रॉनिकआर्किटेक्चर और प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन देने की योजना बना रही है, जिससे यह अपने सेगमेंट की सबसे एडवांस कारों में शामिल हो सकती है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मर्सिडीज बेंज की यह कार में3.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर मिल ससकता है. यह सेटअप लगभग 435 हॉर्सपावर की पॉवर और 680 Nm का टॉर्क देने दे सकेगा. सबसे खास बात यह है कि इसकी बैटरी से कार को लगभग 100 किलोमीटर तक चलाया जा सकेगा. मर्सिडीज-बेंज इस नई S-Class फेसलिफ्ट को 15 जून को भारत में लॉन्च कर सकती है.

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Mini Cooper Countryman C

जून के महीने में एक और प्रीमयम कार की एंट्री भारत में होने वाली है. 17 जून को मिनी कूपर की तरफ से कंट्रीमैन सी को लॉन्च किया जाएगा. इस कार को 1.5 लीटर की क्षमता के टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्‍च किया जा सकता है. इस इंजन से SUV को 136 हॉर्स पावर के साथ 230 न्यूटन मीटर का टार्क मिलेगा. वहीं इसमें 7 स्पीड डीसीटी ट्रांसमिसन मिल सकता है.

Honda ZR-V होगी लॉन्‍च

होंडा भी अपनी ZR-V को जून में ही लॉन्‍च करने की प्लानिंग में है. इस कार में 2 लीटर की क्षमता वाला इंजन मिल सकता है, वहीं इसमें e-CVT गियरबॉक्स के साथ ड्यूल-मोटर हाइब्रिड सिस्टम भी मिल सकता है. होंडा की ये कार 184 पीएस की पावर और 315 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क जेनरेट करेगी. फिलहाल अभी इस कार की लॉन्च डेट सामने नहीं आई है, लेकिन इस महीने में ही ये लॉन्च हो सकती है.

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BYD PHEV एसयूवी होगी लॉन्‍च

चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी BYD भी जून में ही भारत में अपनी नई हाइब्रिड PHEV SUV लॉन्च करने की तैयारी में है. हालांकि कंपनी ने अभी तक यह नहीं बताया है कि कौन-सा मॉडल लॉन्च होगा और किस तारीख को लॉन्च किया जाएगा. लेकिन BYD ने साफ किया है कि वह भारत में PHEV सेगमेंट में एक नई गाड़ी लॉन्च करने जा रही है.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो भारत में चीनी कंपनी BYD Sealion 6 को लॉन्च कर सकती है. यह SUV हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च होगी, जिससे बेहतर माइलेज और लंबी ड्राइविंग रेंज मिल सकती है. रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि फुल चार्ज और फ्यूल टैंक के साथ यह SUV 1,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकती है, जो इसे लंबी यात्राओं के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बना सकती है.

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