1 लाख से भी सस्ते में बिक रहीं ये 4 देसी मोटरसाइकिलें, सर्विसिंग में आता है 400 से 500 रुपये का खर्च

Bikes Under 1 Lakh: भारत में चाहे कितनी भी महंगी बाइक्स क्यों नया लॉन्च हो जाएं, लेकिन कम्यूटर बाइक्स का क्रेज हमेशा बरकरार रहता है. आज हम आपके लिए ऐसी ही कुछ कम्यूटर बाइक्स लेकर ये हैं जिन्हें खरीदना आपके बजट में बड़े आराम से फिट हो जाता है. इन बाइक्स की कीमत 1 लाख रुपए से भी कम है, ऐसे में इन्हें खरीदना आपकी जेब पर बोझ नहीं डालेगा.

Hero Splendor Plus कीमत: ₹74,152

ये बाइक दशकों से भारतीय मार्केट पर राज कर रही है जिसकी डिमांड साल के 12 महीने बनी रहती है. इस बाइक में ग्राहकों को 97.2cc का इंजन मिल जाता है जो, 7.91 bhp का पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. ये बाइक तकरीबन 80.6 किमी/लीटर का माइलेज देती है साथ ही इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी जोरदार है.

Hero HF Deluxe कीमत: ₹56,742

भारत में स्पलेन्डर प्लस की तरह ही इस बाइक का भी अच्छा-खासा क्रेज है. इसमें ग्राहकों को 97.2cc का इंजन मिल जाता है साथ ही साथ इसमें आपको 7.91 bhp की मैक्सिमम पावर के साथ 8.05 Nm का टॉर्क मिलता है. इस बाइक का माइलेज 70-75 किमी/लीटर है और ग्रामीण इलाकों में लोग इसे जमकर खरीदना पसंद करते हैं. इसे चलाना बेहद ही आसान है और ये काफी हल्की भी है.

Bajaj Platina 100 कीमत: ₹66,015

प्लेटिना बजाज की सबसे सस्ती बाइक है जसमें 102cc का इंजन मिलता है जो 7.9 bhp की पावर और 8.34 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. बाइक में आपको 70-75 किमी/लीटर का माइलेज मिल जाता है साथ ही साथ इसमें आपको एक मजबूत डिजाइन और बेहतरीन कम्फर्ट भी मिल जाता है.

TVS Sport कीमत: ₹55,500

अगर आप अच्छे माइलेज के साथ एक किफायती बाइक खरीदना चाहते हैं तो इस बाइक को चुनना आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है. इस बाइक में ग्राहकों को 109.7cc का दमदार इंजन मिल जाता है जो 8.18 bhp की पावर के साथ 8.7 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. बाइक में आपको 70-75 किमी/लीटर का दमदार माइलेज मिल जाता है. ये एक टिकाऊ बाइक है जिसे कम बजट में खरीदा जा सकता है.