40 परसेंट ज्यादा टैक्स देकर चुकानी पड़ेगी शौक की कीमत, इन बाइक्स को खरीदने में होगी जेब ढीली!
Advertisement
trendingNow12906870
Hindi Newsऑटोमोबाइल

40 परसेंट ज्यादा टैक्स देकर चुकानी पड़ेगी शौक की कीमत, इन बाइक्स को खरीदने में होगी जेब ढीली!

40 percent gst on bikes: भारत सरकार की तरफ से गुड्ज़ और सर्विसेज के लिए 4 लेयर टैक्स स्ट्रक्चर के साथ जीएसटी लगाना शुरू किया गया था और इसमें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत जीएसटी अप्लाई किया जाता था.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 03, 2025, 09:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

40 परसेंट ज्यादा टैक्स देकर चुकानी पड़ेगी शौक की कीमत, इन बाइक्स को खरीदने में होगी जेब ढीली!

40 Percent GST on Bikes: आज जीसती काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है जिसमें एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक्स यानि 350 सीसी क्षमता या इससे ज्यादा क्षमता की बाइक्स पर 40% GST भरना पड़ सकता है. अगर इस सरकार को इस नए नियम का प्रपोजल दिया गया है और ये नया नियम लागू होता है तो इन बाइक्स को खरीदने के लिए ग्राहकों को अब ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी. हालांकि 350 सीसी से कम क्षमता की बाइक्स खरीदने वाले ग्राहकों के लिए राहत की खबर हो सकती है और उन्हें 28 प्रतिशत की दर को घटाकर 18 प्रतिशत GST ही भरना पड़ेगा जिससे ऐसी बाइक्स को खरीदना किफायती हो सकता है. 

जीएसटी का नियम 

भारत सरकार की तरफ से गुड्ज़ और सर्विसेज के लिए 4 लेयर टैक्स स्ट्रक्चर के साथ जीएसटी लगाना शुरू किया गया था और इसमें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत जीएसटी अप्लाई किया जाता था. हालांकि जो नया प्रपोजल दिया गया है उसमें 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के जीएसटी रेट को खत्म किया जा सकता है और सिर्फ 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत का ही GST लिया जा सकता है. ये क्रमशः एसेंशियल गुड्ज़ और स्टैंडर्ड गुड्ज़ के लिए GST रेट होगा. वहीं बात करें प्रीमियम कारों और लग्जरी गुड्ज़ की तो इनपर 40 प्रतिशत GST भरना पड़ सकता है. ये 350 सीसी से ज्यादा क्षमता की बाइक्स पर भी लागू हो सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

जीएसटी 2.0 

नए GST स्ट्रक्चर में उन बाइक्स को खरीदने पर राहत मिलेगी जो 350 सीसी से कम क्षमता की हैं. इससे ज्यादा पावर की बाइक्स पर आपको 40 प्रतिशत का GST चुकाना पड़ेगा. जाहिर सी बात है, इसके बाद आपकी ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है. gst काउंसिल की मीटिंग के बाद ही ये पता चल पाएगा कि अब कौन सी बाइक खरीदना सस्ता होने वाला है और कौन सी बाइक खरीदने में आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

40 percent gst

Trending news

इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
Bairabi Sairang Railway Line
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
Weather
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
DNA
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
DNA
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
Punjab
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
DNA Analysis
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
DNA Analysis
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
jammu cloud burst
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
Assam News in hindi
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
मराठा आरक्षण आंदोलन: हैदराबाद गजट क्या है, जिसे लागू करने की मांग पर अडे़ थे जरांगे
Maratha protest
मराठा आरक्षण आंदोलन: हैदराबाद गजट क्या है, जिसे लागू करने की मांग पर अडे़ थे जरांगे
;