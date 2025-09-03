40 परसेंट ज्यादा टैक्स देकर चुकानी पड़ेगी शौक की कीमत, इन बाइक्स को खरीदने में होगी जेब ढीली!

40 percent gst on bikes: भारत सरकार की तरफ से गुड्ज़ और सर्विसेज के लिए 4 लेयर टैक्स स्ट्रक्चर के साथ जीएसटी लगाना शुरू किया गया था और इसमें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत जीएसटी अप्लाई किया जाता था.
40 Percent GST on Bikes: आज जीसती काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है जिसमें एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक्स यानि 350 सीसी क्षमता या इससे ज्यादा क्षमता की बाइक्स पर 40% GST भरना पड़ सकता है. अगर इस सरकार को इस नए नियम का प्रपोजल दिया गया है और ये नया नियम लागू होता है तो इन बाइक्स को खरीदने के लिए ग्राहकों को अब ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी. हालांकि 350 सीसी से कम क्षमता की बाइक्स खरीदने वाले ग्राहकों के लिए राहत की खबर हो सकती है और उन्हें 28 प्रतिशत की दर को घटाकर 18 प्रतिशत GST ही भरना पड़ेगा जिससे ऐसी बाइक्स को खरीदना किफायती हो सकता है.
जीएसटी का नियम
भारत सरकार की तरफ से गुड्ज़ और सर्विसेज के लिए 4 लेयर टैक्स स्ट्रक्चर के साथ जीएसटी लगाना शुरू किया गया था और इसमें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत जीएसटी अप्लाई किया जाता था. हालांकि जो नया प्रपोजल दिया गया है उसमें 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के जीएसटी रेट को खत्म किया जा सकता है और सिर्फ 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत का ही GST लिया जा सकता है. ये क्रमशः एसेंशियल गुड्ज़ और स्टैंडर्ड गुड्ज़ के लिए GST रेट होगा. वहीं बात करें प्रीमियम कारों और लग्जरी गुड्ज़ की तो इनपर 40 प्रतिशत GST भरना पड़ सकता है. ये 350 सीसी से ज्यादा क्षमता की बाइक्स पर भी लागू हो सकता है.
जीएसटी 2.0
नए GST स्ट्रक्चर में उन बाइक्स को खरीदने पर राहत मिलेगी जो 350 सीसी से कम क्षमता की हैं. इससे ज्यादा पावर की बाइक्स पर आपको 40 प्रतिशत का GST चुकाना पड़ेगा. जाहिर सी बात है, इसके बाद आपकी ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है. gst काउंसिल की मीटिंग के बाद ही ये पता चल पाएगा कि अब कौन सी बाइक खरीदना सस्ता होने वाला है और कौन सी बाइक खरीदने में आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है.