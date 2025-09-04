ये पॉपुलर बाइक्स होंगी महंगी, 40% GST लगने के बाद ग्राहकों को ढीली करनी पड़ेगी जेब

GST Council Meeting: 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है वहीं 350 सीसी से ज्यादा पावर की मोटरसाइकिलें, 40 प्रतिशत जीएसटी स्लैब के अंदर आएंगी.
GST Council Meeting: 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक के पहले ही दिन आम आदमी के लिए GST 2.0 लागू हो गया है. नए टैक्स स्ट्रक्चर के अनुसार अब सरकार ने छोटी कारों और 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है. इसके अलावा, बस, ट्रक और एम्बुलेंस जैसे कमर्शियल वाहनों पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो पहले 28 प्रतिशत होता था. ठीक इसी तरह ऑटो पार्ट्स पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, चाहे उनका एचएस कोड कुछ भी हो. इसी कैटेगरी में थ्री-व्हीलर वाहन भी आएंगे, जिन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.
इन वाहनों के लिए ढीली करनी पड़ेगी जेब
बड़ी कारों जैसे लग्जरी गुड्ज़ की कैटेगरी में आने वाले वाहनों के साथ 350 सीसी से ज्यादा पावर की मोटरसाइकिलें, 40 प्रतिशत जीएसटी स्लैब के अंदरआएंगी. इस कैटेगरी में हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, बोट्स और मनोरंजन या खेल के लिए अन्य जहाज भी शामिल हैं.
इन पॉपुलर बाइक्स के लिए देना पड़ेगा 40 परसेंट जीएसटी
भारत में 350 सीसी सेगमेंट काफी लोकप्रिय है, लेकिन अब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद 350 seeबाइक्स पर 40 परसेंट जीएसटी भरना पड़ेगा. चलिए जानते हैं इस कैटेगरी में आने वाली कुछ बाइक्स के बारे में जो अब लग्जरी गुड्ज़ कहलाएंगी.
जावा 42 बॉबर
जावा की ये बॉबर बाइक 334 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन के साथ आती है. अब इसे खरीदने के लिए ग्राहकों को जेब ढीली करनी पड़ेगी.
रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450
इस बाइक में ग्राहकों को 452 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड, इंजन मिल जाता है जो 39.5 बीएचपी की पावर और जेनरेट करता है. ये एक एडवेंचर टूरर बाइक है जो ऑफ-रोडिंग, लंबी दूरी की टूरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है.
रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650
इस बाइक में ग्राहकों को 648 सीसी, ट्विन-सिलेंडर, एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन मिल जाता है जो 47 बीएचपी की पावर जेनरेट करता है. ये बाइक्स युवाओं के बीच बेहद पॉपुलर है, अब इसे खरीदना आपकी जेब पर बोझ डालने वाला है.
रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650
इस बाइक में ग्राहकों को 648 सीसी, ट्विन-सिलेंडर इंजन मिल जाता है. ये भी एक दमदार बाइक है जिसे युवाओं के बीच काफी पसंद किया जाता है. इसे खरीदना अब महंगा होने वाला है.
रॉयल एनफील्ड सुपर मिटिओर 650
इस बाइक में ग्राहकों को 648 सीसी, ट्विन-सिलेंडर इंजन दिया जाता है. इस आइक में 47 बीएचपी की पावर मिल जाती है. बाइक क्रूज़र डिज़ाइन के साथ आती है, साथ ही इसमें लो-सीट हाइट मिल जाती है. ये अब महंगी होने वाली है.
इन बाइक्स के अलावा भी मार्केट में तमाम ऐसी बाइक्स हैं जो 350 सीसी से ज्यादा क्षमता की हैं और उन सब पर अब 40% जीएसटी भरना पड़ेगा.