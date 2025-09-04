ये पॉपुलर बाइक्स होंगी महंगी, 40% GST लगने के बाद ग्राहकों को ढीली करनी पड़ेगी जेब
Advertisement
trendingNow12908018
Hindi Newsऑटोमोबाइल

ये पॉपुलर बाइक्स होंगी महंगी, 40% GST लगने के बाद ग्राहकों को ढीली करनी पड़ेगी जेब

GST Council Meeting: 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है वहीं 350 सीसी से ज्यादा पावर की मोटरसाइकिलें, 40 प्रतिशत जीएसटी स्लैब के अंदर आएंगी. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 04, 2025, 07:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये पॉपुलर बाइक्स होंगी महंगी, 40% GST लगने के बाद ग्राहकों को ढीली करनी पड़ेगी जेब

GST Council Meeting: 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक के पहले ही दिन आम आदमी के लिए GST 2.0 लागू हो गया है. नए टैक्स स्ट्रक्चर के अनुसार अब सरकार ने छोटी कारों और 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है. इसके अलावा, बस, ट्रक और एम्बुलेंस जैसे कमर्शियल वाहनों पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो पहले 28 प्रतिशत होता था. ठीक इसी तरह ऑटो पार्ट्स पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, चाहे उनका एचएस कोड कुछ भी हो. इसी कैटेगरी में थ्री-व्हीलर वाहन भी आएंगे, जिन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. 

यह भी पढ़ें: दिवाली से पहले Honda ने खेला बड़ा दांव, इस मजबूत SUV में कर दिए ये धांसू अपडेट्स

इन वाहनों के लिए ढीली करनी पड़ेगी जेब 

Add Zee News as a Preferred Source

बड़ी कारों जैसे लग्जरी गुड्ज़ की कैटेगरी में आने वाले वाहनों के साथ 350 सीसी से ज्यादा पावर की मोटरसाइकिलें, 40 प्रतिशत जीएसटी स्लैब के अंदरआएंगी. इस कैटेगरी में हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, बोट्स और मनोरंजन या खेल के लिए अन्य जहाज भी शामिल हैं. 

इन पॉपुलर बाइक्स के लिए देना पड़ेगा 40 परसेंट जीएसटी 

भारत में 350 सीसी सेगमेंट काफी लोकप्रिय है, लेकिन अब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद 350 seeबाइक्स पर 40 परसेंट जीएसटी भरना पड़ेगा. चलिए जानते हैं इस कैटेगरी में आने वाली कुछ बाइक्स के बारे में जो अब लग्जरी गुड्ज़ कहलाएंगी.

जावा 42 बॉबर  
जावा की ये बॉबर बाइक 334 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन के साथ आती है. अब इसे खरीदने के लिए ग्राहकों को जेब ढीली करनी पड़ेगी. 

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450
इस बाइक में ग्राहकों को 452 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड, इंजन मिल जाता है जो 39.5 बीएचपी की पावर और जेनरेट करता है. ये एक एडवेंचर टूरर बाइक है जो ऑफ-रोडिंग, लंबी दूरी की टूरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है. 

रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650
इस बाइक में ग्राहकों को 648 सीसी, ट्विन-सिलेंडर, एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन मिल जाता है जो 47 बीएचपी की पावर जेनरेट करता है. ये बाइक्स युवाओं के बीच बेहद पॉपुलर है, अब इसे खरीदना आपकी जेब पर बोझ डालने वाला है. 

रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650
इस बाइक में ग्राहकों को 648 सीसी, ट्विन-सिलेंडर इंजन मिल जाता है. ये भी एक दमदार बाइक है जिसे युवाओं के बीच काफी पसंद किया जाता है. इसे खरीदना अब महंगा होने वाला है. 

यह भी पढ़ें: Maruti Suzuki Victoris को क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार रेटिंग, सेफ्टी में मनवा दिया लोहा

रॉयल एनफील्ड सुपर मिटिओर 650 

इस बाइक में ग्राहकों को 648 सीसी, ट्विन-सिलेंडर इंजन दिया जाता है. इस आइक में 47 बीएचपी की पावर मिल जाती है. बाइक क्रूज़र डिज़ाइन के साथ आती है, साथ ही इसमें लो-सीट हाइट मिल जाती है. ये अब महंगी होने वाली है.

इन बाइक्स के अलावा भी मार्केट में तमाम ऐसी बाइक्स हैं जो 350 सीसी से ज्यादा क्षमता की हैं और उन सब पर अब 40% जीएसटी भरना पड़ेगा. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

1 Day GST Council Meeting

Trending news

पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
External Affairs Minister S. Jaishankar
पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
Flood Live Updates: हिमाचल से लेकर पंजाब तक 'जल प्रलय'...दिल्ली में यमुना बेकाबू, बाढ़ प्रभावित इलाकों में बढ़ेंगी मुश्किल
breaking news live today
Flood Live Updates: हिमाचल से लेकर पंजाब तक 'जल प्रलय'...दिल्ली में यमुना बेकाबू, बाढ़ प्रभावित इलाकों में बढ़ेंगी मुश्किल
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
PM Modi On Next-Gen GST
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
DNA Analysis
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
Punjab Floods
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
Jammu and Kashmir
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
GST
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
Punjab Floods
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
Delhi High Court
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
;