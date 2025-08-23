पहाड़, कीचड़ या पथरीला रास्ता…449.9cc का राक्षस! ऑफरोडिंग में बाइक्स की दुनिया का असली बादशाह

KTM 450 SX-F:केटीएम ऑस्ट्रिया की एक प्रीमियम मोटरसाइकिल कंपनी है जो भारत में रेसिंग बाइक बनाने के लिए जाना जाता है आज हम आपको केटीएम के एक ऑफरोडर बाइक के बारे में बताएंगे जिसको पहाड़ी इलाकों में चलाने के लिए बनाया गया है.इस आप किसी भी तरीके के रोड पर चला सकते हैं साथ हीं इस बाइक को स्टंट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इस बाइक का नाम केटीएम 450 SX-F इसका इंजन तो कमाल है हीं पर साथ में इसका लुक भी काफी एडवेंचरस है जो इसके क्रेज को बढ़ाने का काम करता है, अगर आप ऑफरोडिंग करने के शौकीन हैं तो आप इस बाइक को खरीदने का सोच सकते हैं, आज हम आपको इस बाइक के इंजन, डिजाइन, लुक और इंजन के बारे में बताएंगे, इस बाइक के कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 10,25,000 रुपये है. जो इसे एक मिडिल क्लास नहीं बनाती है.

इंजन

केटीएम 450 SX-F के इजंन की बात करें तो इसमें 449.9cc के इंजन का इस्तेमाल किया गया है साथ हीं इस इंजन में 1-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक इजंन दिया गया है जो इस बाइक को पावर देने का काम करता है जिससे राइडर इस बाइक को किसी भी तरह के उंचाई पर चढ़ाने में आसानी हो सकता है. साथ हीं इस बाइक का इंजन 63 PS की पावर और 74 Nm का टॉर्क जनरेट करने का काम करता है, अगर आप पावरफुल बाइक पसंद है तो आपके लिए ये बाइक बेस्ट हो सकती है. और ये बाइक 5-स्पीड मैनुअल के साथ आता है, इसके माइलेज की बात करें तो ये 15.33 किमी/लीटर है और वहीं इसके टॉप स्पीड की बात करें तो ये 197 किमी प्रति घंटा है.

फीचर्स

केटीएम 450 SX-F के फीचर्स की बात करें तो ये 107 किलोग्राम का वजन के साथ आता है, साथ हीं इसमें 7.2 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, और दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक भी दिया गया था. इस बाइक में ट्रैक्सन कंट्रोल की सुविधा भी मिलती है, जो इस बाइक काफी आधुनिक बनाने का काम करता है.

कीमत

केटीएम 450 SX-F के कीमत की बात करें तो इसकी एक्सशोरूम कीमत 10,25,000 से शुरू होती है, अगर आप ऑफरोडिंग के शौकीन हैं तो आप इस बाइक को अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं.