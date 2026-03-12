पहाड़, कीचड़ और रेत पर बिना रुके दौड़ेंगी ये 4X4 SUVs, बस सामान पैक करें और एडवेंचर पर निकल जाएं

Off-Road SUVs: अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और पहाड़ों या कच्चे रास्तों पर गाड़ी दौड़ाना आपका सपना है, तो आपको लाखों-करोड़ों खर्च करने की जरूरत नहीं है. भारत में कुछ ऐसी दमदार गाड़ियां मौजूद हैं जो कम बजट में भी 'ऑफ-रोडिंग' का असली मजा देती हैं. आज हम आपको ऐसी 3 बेहतरीन SUVs के बारे में बता रहे हैं जो आपको ऑफ रोडिंग का पूरा मजा देंगी.

महिंद्रा थार रॉक्स

महिंद्रा थार का नाम सुनते ही जहन में ऊबड़-खाबड़ रास्तों की तस्वीर आ जाती है. 'थार रॉक्स' इस विरासत को एक कदम आगे ले जाती है. इसकी शुरुआती कीमत 12.39 लाख (एक्स-शोरूम) है. अगर आप असली ऑफ-रोडिंग चाहते हैं, तो इसका 2.2-लीटर डीजल इंजन सबसे बेहतरीन है, जो 171 hp की पावर देता है. इसमें अलग-अलग रास्तों के लिए खास सेटिंग्स दी गई हैं, जो कीचड़ या पत्थरों पर गाड़ी को फंसने नहीं देतीं.

मारुति सुजुकी जिम्नी

मारुति जिम्नी उन लोगों के लिए पहली पसंद है जो हल्की और फुर्तीली गाड़ी पसंद करते हैं. 12.32 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होने वाली यह गाड़ी दुनिया भर में अपनी ऑफ-रोड काबिलियत के लिए मशहूर है. इसमें मारुति का भरोसेमंद 1.5-लीटर इंजन और 'ALLGRIP Pro 4x4' सिस्टम मिलता है. इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका कॉम्पैक्ट साइज है, जिसकी वजह से यह उन संकरी जगहों से भी निकल जाती है जहाँ बड़ी गाड़ियां हार मान लेती हैं.

फोर्स गुरखा

अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो देखने में किसी टैंक जैसी लगे, तो फोर्स गुरखा आपके लिए है. 17.26 लाख की कीमत वाली इस SUV में मर्सिडीज से प्रेरित 2.6-लीटर का दमदार डीजल इंजन लगा है. इसकी सबसे खास बात इसका 233 mm का बड़ा ग्राउंड क्लीयरेंस और पानी में चलने की क्षमता है.

क्या है इन गाड़ियों की खासियत?

इन सभी गाड़ियों में एक बात कॉमन है इनका 'लैडर-ऑन-फ्रेम' चेसिस. इसका मतलब है कि इनका ढांचा बहुत मजबूत है, जो बड़े झटकों को आसानी से झेल लेता है. इसके अलावा, इनका 4x4 सिस्टम चारों पहियों को ताकत देता है, जिससे गाड़ी फिसलन भरी जगह या चढ़ाई पर बिना रुके बढ़ती रहती है.