Mercedes Benz की 5 बजट-फ्रेंडली लग्जरी कारें! कम दाम में शाही स्टाइल, मिडिल क्लास के लिए परफेक्ट चॉइस

5 cheap cars of Mercedes Benz: भारत में लग्जरी कारों का मार्केट काफी बड़ा है आज हम आपको मर्सिडीज की 5 धांसू कारों के बारे में बताएंगे जो आपको पसंद आ सकती है और आप इन कारों को अपनी खरीदने वाली लिस्ट में डाल सकते हैं, भारत में कार बीकने की बात करें तो इसमें हैचबैक, सिडैन, मिड साइज एसयूवी, एसयूवी और एमपीवी जैसी कारों का जबरदस्त डिमांड देखने को मिलता है, पर साथ में ही लोग लग्जरी कारों को भी खरीदना पसंद करते हैं. यहां बताई गई कारें पूरी तरह से लग्जरी हैं हम जिसके कीमत और इंजन के स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बताएंगे.

Mercedes Benz GLA 200

Mercedes Benz GLA 200 को 2013 में लॉन्च किया गया था, इसमें 1.3-लीटर, 4-सिलेंडर, टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है और इसके माइलेज की बात करें तो ये कार 17.4 किमी/लीटर का माइलेज देने का काम करता है, साथ हीं इस कार के कीमत की बात करें तो इस कार की एक्स शोरूम कीमत 43.6 लाख रुपये है.

Mercedes Benz GLA 200d

Mercedes Benz GLA 200d के कीमत की बात करें तो इस कार का एक्स शोरूम कीमत 45.2 लाख रुपये है जो बहुत कम में लग्जरी फीचर्स देने का काम करता है, इसके डीजल वेरिएंट के इंजन की बात करें तो इसमें 1950cc का इंजन दिया गया है इसके अलावा ये एक 5 सीटर कार है साथ हीं इसमें ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन लगा है.

Mercedes Benz GLA 220d 4MATIC

Mercedes Benz GLA 220d 4MATIC मॉडल के कीमत की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम कीमत 47.7 लाख रुपये है, साथ हीं इस कार में इस कार में 1950cc के डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है,

Mercedes Benz A-Class Limousine

Mercedes Benz A-Class Limousine के कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 41.2 लाख रुपये है इस कार की कीमत इतनी कम होने के बाद भी इसमें फीचर्स की भरमार दी गई है, साथ हीं इसमें 1332 cc के पेट्रोल इंजन दिया गया है जो ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है, जिसका माइलेज 15-17 kmpl तक का मिलता है.

Mercedes Benz A-Class Limousine 200d

Mercedes Benz A-Class Limousine 200d का एक्स शोरूम कीमत 43.2 लाख रुपये है, जो 1950 cc के डीजल इंजन के साथ आती है जो ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आती है, और इसकी माइलेज 19-21 kmpl तक की है.