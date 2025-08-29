कम दाम और ज्यादा माइलेज! जानें 1000cc इंजन वाली 5 पॉपुलर कारों की लिस्ट

Top 5 Cars Under 1000 cc: हर किसी का सपना होता है कि वो अपने परिवार के लिए एक कार खरीद सके और अपनी फैमिली के साथ घूम सके. अगर आप भी अपने परिवार के लिए एक कार खरीदने का सोच रहे हैं, लेकिन कम माइलेज की टेंशन के कारण कार नहीं ले रहे हैं, तो अब आपके लिए गुड न्यूज है. दरअसल, आज हम 5 ऐसी कार लेकर आए हैं, जिनका माइलेज काफी बेहतर है. इन गाड़ियों में 1000 से कम सीसी का इंजन दिया है. आइए जानते हैं इन कारों के बारे में.

Maruti Suzuki Alto K10

लिस्ट में पहला नाम Maruti Suzuki Alto K10 का है. इस कार में 998 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 65.71 bhp की पावर और 89 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी इस कार पर 24.9 kmpl तक का माइलेज देने का दावा करती है. इस कार की (एक्स-शोरूम) कीमत 4.23-6.21 लाख रुपये तक है.

Renault Kwid

दूसरे नंबर पर Renault Kwid मौजूद है. इस कार में 999 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 67.06 bhp की पावर और 91 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. Renault इस कार पर 22.3 kmpl माइलेज का दावा करती है. Renault Kwid को घर लाने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 4.70-6.45 लाख रुपये तक खर्च करने होंगे.

Maruti Suzuki S-Presso

तीसरे स्थान पर Maruti Suzuki S-Presso का नाम आता है. इस कार में 998 cc का इंजन दिया गया है, जो 65.71 bhp की पावर और 89 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में 25.3 kmpl का माइलेज मिलता है. S-Presso कार की (एक्स-शोरूम) कीमत 4.26-6.12 लाख रुपये तक है.

Maruti Celerio

चौथे स्थान पर Maruti Celerio है. इस कार में 998 cc का इंजन मिलता है, जो 65.71 bhp की पावर और 89 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में 26.68 kmpl का माइलेज मिलता है. इस कार को खरीदने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 5.64-7.37 लाख रुपये तक खर्च करने होंगे.

Renault Kiger

लिस्ट में आखिरी नाम Renault Kiger का है. कंपनी ने हाल ही में इस कार को पेश किया है. काइगर में 999 cc का इंजन दिया गया है, जो 98.63 bhp की पावर और 160 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. Renault Kiger में कंपनी ने कई तरह के दमदार फीचर्स को जोड़ा है. Renault की इस कार का (एक्स-शोरूम) कीमत 6.30-11.30 लाख रुपये तक है.