कम दाम और ज्यादा माइलेज! जानें 1000cc इंजन वाली 5 पॉपुलर कारों की लिस्ट
Advertisement
trendingNow12901814
Hindi Newsऑटोमोबाइल

कम दाम और ज्यादा माइलेज! जानें 1000cc इंजन वाली 5 पॉपुलर कारों की लिस्ट

Top 5 Cars Under 1000 cc:  आज हम 5 ऐसी कार लेकर आए हैं, जिनका माइलेज काफी बेहतर है. इन गाड़ियों में 1000 से कम सीसी का इंजन दिया है. आइए जानते हैं इन कारों के बारे में...

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 29, 2025, 10:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कम दाम और ज्यादा माइलेज! जानें 1000cc इंजन वाली 5 पॉपुलर कारों की लिस्ट

Top 5 Cars Under 1000 cc: हर किसी का सपना होता है कि वो अपने परिवार के लिए एक कार खरीद सके और अपनी फैमिली के साथ घूम सके. अगर आप भी अपने परिवार के लिए एक कार खरीदने का सोच रहे हैं, लेकिन कम  माइलेज की टेंशन के कारण कार नहीं ले रहे हैं, तो अब आपके लिए गुड न्यूज है. दरअसल, आज हम 5 ऐसी कार लेकर आए हैं, जिनका माइलेज काफी बेहतर है. इन गाड़ियों में 1000 से कम सीसी का इंजन दिया है. आइए जानते हैं इन कारों के बारे में.

fallback

Maruti Suzuki Alto K10

लिस्ट में पहला नाम Maruti Suzuki Alto K10 का है. इस कार में 998 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 65.71 bhp की पावर और 89 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी इस कार पर 24.9 kmpl तक का माइलेज देने का दावा करती है. इस कार की (एक्स-शोरूम) कीमत 4.23-6.21 लाख रुपये तक है. 

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

Renault Kwid

दूसरे नंबर पर Renault Kwid मौजूद है. इस कार में 999 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 67.06 bhp की पावर और 91 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. Renault इस कार पर 22.3 kmpl माइलेज का दावा करती है. Renault Kwid को घर लाने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 4.70-6.45 लाख रुपये तक खर्च करने होंगे. 

fallback

Maruti Suzuki S-Presso 

तीसरे स्थान पर Maruti Suzuki S-Presso का  नाम आता है. इस कार में 998 cc का इंजन दिया गया है, जो 65.71 bhp की पावर और 89 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.  इस कार में 25.3 kmpl का माइलेज मिलता है. S-Presso  कार की (एक्स-शोरूम) कीमत 4.26-6.12 लाख रुपये तक है. 

fallback

Maruti Celerio

चौथे स्थान पर Maruti Celerio है. इस कार में 998 cc का इंजन मिलता है, जो 65.71 bhp की पावर और 89 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में 26.68 kmpl का माइलेज मिलता है. इस कार को खरीदने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 5.64-7.37 लाख रुपये तक खर्च करने होंगे. 

fallback

Renault Kiger

लिस्ट में आखिरी नाम Renault Kiger का है. कंपनी ने हाल ही में इस कार को पेश किया है. काइगर में 999 cc का इंजन दिया गया है, जो 98.63 bhp की पावर और 160 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.  Renault Kiger में कंपनी ने कई तरह के दमदार फीचर्स को जोड़ा है. Renault की इस कार का (एक्स-शोरूम) कीमत 6.30-11.30 लाख रुपये तक है.

About the Author
author img
Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

Best Mileage Caralto k1o

Trending news

'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
Odisha news
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
Owaisi on Bhagwat
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
amit shah
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
jammu kashmir news
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
Arshad Madni
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
Maratha Reservation
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
Thailand
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
subhram Swami
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
;