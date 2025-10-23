Advertisement
नए अवतार में आ रहीं ये 5 पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUVs, देखते ही दीवाने हो जाएंगे ग्राहक

Upcoming Compact SUVs:  बाज़ार में पहले से ही राज कर रही कुछ सबसे पॉपुलर एसयूवी को अगले कुछ सालों में नेक्स्ट-जनरेशन (Next-Generation) अवतार मिलने वाला है. इनमें Hyundai Venue, Tata Nexon, Maruti Brezza, Mahindra XUV 3XO और Kia Sonet जैसी गाड़ियां शामिल हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 23, 2025, 12:42 PM IST
Upcoming Compact SUVs: भारतीय ऑटोमोबाइल बाज़ार में सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी (Compact SUV) सेगमेंट ग्राहकों के बीच सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, और यह सेगमेंट जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने वाला है. बाज़ार में पहले से ही राज कर रही कुछ सबसे पॉपुलर एसयूवी को अगले कुछ सालों में नेक्स्ट-जनरेशन (Next-Generation) अवतार मिलने वाला है. इनमें Hyundai Venue, Tata Nexon, Maruti Brezza, Mahindra XUV 3XO और Kia Sonet जैसी गाड़ियां शामिल हैं. ये अपग्रेड केवल नए फ़ीचर्स तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि ये गाड़ियां पूरी तरह से नए डिज़ाइन और आधुनिक तकनीक के साथ आएंगी, जिससे बाज़ार में मुकाबला और भी रोमांचक हो जाएगा.

कब तक आ रही हैं ये SUVs?

Hyundai Venue: अगली पीढ़ी की हुंडई वेन्यू 4 नवंबर 2025 को लॉन्च होने वाली है.

Tata Nexon और Kia Sonet: ये दोनों धाकड़ एसयूवी 2027 में अपनी नई जनरेशन में कदम रखेंगी.

Mahindra XUV 3XO: महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ का बड़ा मेकओवर 2028 में होने की उम्मीद है.

Maruti Brezza: सबसे बड़ा बदलाव मारुति ब्रेज़ा में आएगा, जो 2029 में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ लॉन्च होगी.

नई वेन्यू और नेक्सन में क्या खास होगा?
नई हुंडई वेन्यू का खुलासा तो लगभग हो चुका है. इस एसयूवी का डिज़ाइन कुछ हद तक बड़ी क्रेता (Creta) और ग्लोबल-स्पेसिफ़िक पैलिसेड (Palisade) एसयूवी से मिलता-जुलता होगा. इंटीरियर में, 2025 वेन्यू में डुअल स्क्रीन सेटअप, कंट्रोलर ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट और लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे प्रीमियम फ़ीचर मिलेंगे.

नई टाटा नेक्सन, जो 2027 में आएगी, अपने मौजूदा X1 प्लेटफॉर्म के भारी-भरकम मॉडिफाइड वर्जन पर आधारित होगी. इसका डिज़ाइन टाटा की कॉन्सेप्ट कार 'Curvv' से प्रेरित हो सकता है. इंजन के मामले में, इसमें मौजूदा 1.2L टर्बो पेट्रोल इंजन तो मिलेगा, लेकिन यह देखना बाकी है कि कंपनी अगली पीढ़ी में डीज़ल इंजन को बरकरार रखती है या नहीं.

ब्रेज़ा, एक्सयूवी 3एक्सओ और सॉनेट में क्या बड़े बदलाव होंगे?
नई मारुति ब्रेज़ा का सबसे बड़ा आकर्षण हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होगी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 2029 ब्रेज़ा में मारुति का इन-हाउस डेवलप किया गया 1.2L, 3-सिलेंडर Z12E पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जिसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा. हालांकि, यह हाइब्रिड सेटअप शायद केवल टॉप वेरिएंट तक ही सीमित रहे.

नई महिंद्रा XUV 3XO शायद विजन एक्स (Vision X) कॉन्सेप्ट पर आधारित हो सकती है, जिसे 15 अगस्त 2025 को दिखाया गया था. यह एसयूवी नए NU_IQ प्लेटफॉर्म पर भी शिफ्ट हो सकती है, जो मल्टीपल पावरट्रेन (जैसे इलेक्ट्रिक) के साथ काम करने में सक्षम है.

नई किआ सॉनेट में एक्सटीरियर को पूरी तरह से रीडिज़ाइन करने, एक अधिक अपमार्केट इंटीरियर और नई तकनीक लाने की उम्मीद है. हालांकि, मैकेनिकल साइड पर कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. यह अपनी मौजूदा 1.2L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0L टर्बो पेट्रोल और 1.5L टर्बो डीज़ल इंजन के साथ ही जारी रहेगी.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

