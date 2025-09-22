इन 5 वजहों से बेहद खास है Maruti Suzuki Victoris SUV, लॉन्च के बाद ग्राहक भी रह गए थे हैरान

Maruti Victoris SUV: मारुति सुजुकी विक्टोरिस एसयूवी को ग्राहकों का तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये एक मिड-साइज एसयूवी है जिसे पहली बार 5 धांसू खासियतों के साथ कंपनी ने तैयार किया है. इन खासियतों की वजह से ये एसयूवी ट्रेंडिंग बनी हुई है. आज इस खबर में हम आपको उन खासियतों के बारे में बताने जा रहे हैं.

विक्टोरिस ब्रांड के एरिना ब्रांड के फ्लैगशिप प्रोडक्ट के रूप में प्लेस किया गया है. इसमें 3-रो सेटअप है. ये 5-सीटर एसयूवी है और हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, एमजी हेक्टर, टाटा हैरियर और इसी तरह की अन्य कारों को कड़ी टक्कर देगी.

लेवल-2 ADAS वाली पहली मारुति सुजुकी

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ने लेवल-2 ADAS के झंझट से खुद को दूर रखा है. विक्टोरिस में ADAS L2 सेफ्टी सूट की शुरुआत के साथ, यह इस तकनीक से लैस ब्रांड का पहला उत्पाद बन गया है. यह कई सक्रिय सुरक्षा सुविधाओं जैसे इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीपिंग एड, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और अन्य से लैस है.

Add Zee News as a Preferred Source

अंडर-फ्लोर माउंटेड CNG टैंक

टाटा मोटर्स और हुंडई पिछले काफी समय से डुअल-सिलेंडर CNG तकनीक पर काम कर रही हैं. ग्राहक मारुति सुजुकी से भी कुछ ऐसा ही करने की मांग कर रहे थे, और आखिरकार यह हो गया. विक्टोरिस का CNG टैंक बूट फ्लोर के नीचे है, जिससे ट्रंक में काफी जगह खाली हो जाती है.

जेस्चर कंट्रोल वाला पावर्ड टेलगेट

मारुति सुजुकी के लिए एक और पहली बार पावर्ड टेलगेट है. दरअसल, विक्टोरिस के बूटलिड को किक-टू-ओपन जेस्चर या की-फ़ॉब का इस्तेमाल करके चलाया जा सकता है. बूट का वास्तविक आकार अभी भी उजागर नहीं हुआ है, लेकिन मारुति सुजुकी ने इस बार अपना ध्यान सीधे बूट पर केंद्रित किया, क्योंकि ग्रैंड विटारा में यह एक बड़ा बिंदु था.

मारुति की अब तक की सबसे बड़ी डिस्प्ले

मारुति सुजुकी ने स्क्रीन के मामले में भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. टचस्क्रीन अब मारुति सुजुकी की किसी भी कार में अब तक देखी गई सबसे बड़ी टचस्क्रीन है. नया स्मार्टप्ले प्रो X यूनिट कनेक्टेड कार फीचर्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, और OTA अपडेट्स के साथ आता है. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी डिजिटल हो गया है और इसमें नया 10.25-इंच का एलसीडी डिस्प्ले शामिल है.

8-स्पीकर सराउंड साउंड सिस्टम

प्रतियोगिता में, हमने JBL, Harman और Bose जैसे आकर्षक साउंड सिस्टम देखे हैं. जहाँ मारुति सुजुकी पहले 6 से ज़्यादा स्पीकर वाला साउंड सिस्टम देने से बचती थी, वहीं विक्टोरिस नए आयाम स्थापित करता है. मारुति सुजुकी विक्टोरिस में डॉल्बी एटमॉस 5.1 चैनल सपोर्ट के साथ इनफिनिटी का 8-स्पीकर सराउंड साउंड सिस्टम दिया गया है.