भारत की सड़कों पर राज करेंगी ये 5 SUVs, बस लॉन्च होने भर की है देर

Upcoming SUVs in India: भारत में लगातार बढ़ते SUV बाज़ार में कुछ दमदार मॉडल्स की एंट्री होने जा रही है, साथ ही मौजूदा मॉडलों के अपडेटेड वर्ज़न भी आने वाले हैं. महिंद्रा, किआ, रेनॉल्ट और अन्य ब्रांडों के कई अपकमिंग मॉडल्स भारत में एंट्री करने वाले हैं. आज हम आपके लिए ऐसी ही कुछ अपकमिंग एसयूवीज की डिटेल्स लेकर आए हैं जो जल्द ही भारत की सड़कों पर रफ्तार भरती हुई दिख सकती हैं.

महिंद्रा XUV700 फेसलिफ्ट

महिंद्रा XUV700 ब्रांड के सफल मॉडलों में से एक रही है और इसने लंबे समय में इसके विकास में योगदान दिया है. हालाँकि ब्रांड फेसलिफ्ट वर्ज़न की जानकारी को गुप्त रखने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन टेस्ट म्यूल्स की कुछ स्पाई तस्वीरों ने इसके कुछ विवरण उजागर कर दिए हैं. सबसे पहले, इस SUV के डिज़ाइन में कुछ बदलाव होने की उम्मीद है. इसके अलावा, इंटीरियर में भी नए इंफोटेनमेंट स्क्रीन और नए फीचर्स के रूप में बदलाव होंगे. वहीं, पावरट्रेन के वही रहने की उम्मीद है.

नई किआ सेल्टोस

अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए, किआ इंडिया सेल्टोस के एक हाइटेक मॉडल पर काम कर रही है. इस एसयूवी को विदेशों और भारत में परीक्षण के दौरान देखा गया है. हालाँकि, इसके लुक, केबिन और फीचर्स में बदलाव होंगे, लेकिन पावरट्रेन में बदलाव के कारण ये सभी बदलाव फीके पड़ जाएँगे. विशेष रूप से, इस एसयूवी में हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्प मिलने की संभावना है. वर्तमान में, इस एसयूवी में पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्प उपलब्ध हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

रेनॉ डस्टर

ने हाल ही में ट्राइबर और काइगर फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी है और उम्मीद है कि वह देश में डस्टर का नवीनतम संस्करण वापस लाएगी। यह नया संस्करण CMF-B+ आर्किटेक्चर पर आधारित होगा. यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहले से ही किसी न किसी रूप में उपलब्ध है। शुरुआत में, यह पेट्रोल पावरट्रेन के साथ उपलब्ध होगी, लेकिन बाद में इसके हाइब्रिड होने की उम्मीद है.

निसान की मिड-साइज़ एसयूवी

रेनो के साथ, निसान भी CMF-B+ प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित एक नई एसयूवी पेश करने की योजना बना रही है. मॉडल का विवरण अभी उपलब्ध नहीं है. हालाँकि, ब्रांड द्वारा पहले जारी किए गए एक टीज़र से कुछ बड़े बदलावों के साथ एक आधुनिक डिज़ाइन लैंग्वेज के संकेत मिलता है जो ब्रांड के नए दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह आगामी एसयूवी संभवतः टेरानो का उत्तराधिकारी होगी, जो पहले कार निर्माता के लाइनअप का हिस्सा थी.

टाटा सिएरा

टाटा ने सिएरा नाम को वापस लाने की योजना का खुलासा बहुत पहले ही कर दिया था. इस एसयूवी के कॉन्सेप्ट मॉडल को कार निर्माता ने कई मौकों पर प्रदर्शित किया है. हालाँकि, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी गुप्त रखी गई है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह एसयूवी ब्रांड के नवीनतम मॉडलों में प्रदर्शित तकनीकी प्रगति का एक सारांश होगी.