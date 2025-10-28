नोएडा में एक दिन में डिलीवर हुईं 51 मैग्नाइट SUVs, दनादन खरीद रहे हैं ग्राहक

Nissan Magnite: निसान मोटर इंडिया की दमदार मिड-साइज एसयूवी निसान मैग्नाइट को ग्राहकों का जोरदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. दरअसल कंपनी ने एक दिन के अंदर नोएडा में कुल 51 Nissan Magnite एसयूवीज की डिलीवरी की है. इससे समझ में आता है कि ग्राहक इस एसयूवी को काफी पसंद कर रहे हैं.

किन खासियतों से है लैस

नई निसान मैग्नाइट में सभी वैरिएंट्स में स्टैंडर्ड के तौर पर 6 एयरबैग दिए गए हैं. इसे जीएनसीएपी की तरफ से ओवरऑल पैसेंजर सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग के साथ सबसे सुरक्षित बी-एसयूवी के रूप में चुना गया है. इसे एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (एओपी) में परफेक्ट स्कोर और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (सीओपी) में 3-स्टार रेटिंग मिली है. ग्राहकों के भरोसे को मजबूत करते हुए निसान मोटर इंडिया ने नई मैग्नाइट के लिए अपनी तरह की पहली 10 साल की एक्सटेंडेड वारंटी योजना भी शुरू की है. इससे लंबे समय तक मन का सुकून और भरोसा सुनिश्चित होता है.

अपनी मार्केट अपील को बढ़ाते हुए निसान ने हाल ही में मैग्नाइट कुरो स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है, जिसमें एक्सक्लूसिव ब्लैक एक्सटीरियर, रिफाइंड इंटीरियर और खास जापान से प्रेरित डिजाइन के साथ ‘बोल्डेस्ट ब्लैक’ की फिलॉसफी को अपनाया गया है. साथ ही टेक्ना, टेक्ना+ और एन-कनेक्टा वैरिएंट्स में नया मेटलिक ग्रे कलर ऑप्शन भी दिया गया है, जिससे ग्राहकों को अपनी पर्सनल स्टाइल के अनुरूप ज्यादा विकल्प मिलते हैं.

विदेश में भी गजब की डिमांड

बोल्ड डिजाइन, 20 से ज्यादा फर्स्ट एवं बेस्ट-इन सेगमेंट फीचर्स और 55 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स के साथ नई निसान मैग्नाइट कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सबसे खास है. अपनी बढ़ती वैश्विक पहुंच के साथ नई निसान मैग्नाइट अब 65 से ज्यादा देशों में उपलब्ध है, जिनमें राइट-हैंड ड्राइव और लेफ्ट-हैंड ड्राइव दोनों बाजार शामिल हैं. यह विश्व स्तरीय मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रदान करने की निसान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.