Advertisement
trendingNow12978975
Hindi Newsऑटोमोबाइल

नोएडा में एक दिन में डिलीवर हुईं 51 मैग्नाइट SUVs, दनादन खरीद रहे हैं ग्राहक

Nissan Magnite: नई निसान मैग्नाइट में सभी वैरिएंट्स में स्टैंडर्ड के तौर पर 6 एयरबैग दिए गए हैं. इसे जीएनसीएपी की तरफ से ओवरऑल पैसेंजर सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग के साथ सबसे सुरक्षित बी-एसयूवी के रूप में चुना गया है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 28, 2025, 06:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नोएडा में एक दिन में डिलीवर हुईं 51 मैग्नाइट SUVs, दनादन खरीद रहे हैं ग्राहक

Nissan Magnite: निसान मोटर इंडिया की दमदार मिड-साइज एसयूवी निसान मैग्नाइट को ग्राहकों का जोरदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. दरअसल कंपनी ने एक दिन के अंदर नोएडा में कुल 51 Nissan Magnite एसयूवीज की डिलीवरी की है. इससे समझ में आता है कि ग्राहक इस एसयूवी को काफी पसंद कर रहे हैं. 

किन खासियतों से है लैस 

नई निसान मैग्नाइट में सभी वैरिएंट्स में स्टैंडर्ड के तौर पर 6 एयरबैग दिए गए हैं. इसे जीएनसीएपी की तरफ से ओवरऑल पैसेंजर सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग के साथ सबसे सुरक्षित बी-एसयूवी के रूप में चुना गया है. इसे एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (एओपी) में परफेक्ट स्कोर और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (सीओपी) में 3-स्टार रेटिंग मिली है. ग्राहकों के भरोसे को मजबूत करते हुए निसान मोटर इंडिया ने नई मैग्नाइट के लिए अपनी तरह की पहली 10 साल की एक्सटेंडेड वारंटी योजना भी शुरू की है. इससे लंबे समय तक मन का सुकून और भरोसा सुनिश्चित होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

अपनी मार्केट अपील को बढ़ाते हुए निसान ने हाल ही में मैग्नाइट कुरो स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है, जिसमें एक्सक्लूसिव ब्लैक एक्सटीरियर, रिफाइंड इंटीरियर और खास जापान से प्रेरित डिजाइन के साथ ‘बोल्डेस्ट ब्लैक’ की फिलॉसफी को अपनाया गया है. साथ ही टेक्ना, टेक्ना+ और एन-कनेक्टा वैरिएंट्स में नया मेटलिक ग्रे कलर ऑप्शन भी दिया गया है, जिससे ग्राहकों को अपनी पर्सनल स्टाइल के अनुरूप ज्यादा विकल्प मिलते हैं.

विदेश में भी गजब की डिमांड 

बोल्ड डिजाइन, 20 से ज्यादा फर्स्ट एवं बेस्ट-इन सेगमेंट फीचर्स और 55 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स के साथ नई निसान मैग्नाइट कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सबसे खास है. अपनी बढ़ती वैश्विक पहुंच के साथ नई निसान मैग्नाइट अब 65 से ज्यादा देशों में उपलब्ध है, जिनमें राइट-हैंड ड्राइव और लेफ्ट-हैंड ड्राइव दोनों बाजार शामिल हैं. यह विश्व स्तरीय मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रदान करने की निसान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

nissan magnite

Trending news

नाम बदल गया, लेकिन झगड़ा नहीं थमा, संभाजीनगर को लेकर क्यों भिड़े BJP और AIMIM?
maharashtra news in hindi
नाम बदल गया, लेकिन झगड़ा नहीं थमा, संभाजीनगर को लेकर क्यों भिड़े BJP और AIMIM?
'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़
Ahemdabad News
'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़
वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार
coal scam
वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार
मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
Mumbai ATS
मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
Supreme Court News
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना
Gujarat news
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना
कर्नाटक में RSS को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर लगाई रोक
rss
कर्नाटक में RSS को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर लगाई रोक
5 सिरों वाले सर्प और 4 भुजाओं वाली देवी... खुदाई में मिलीं 1000 साल पुरानी मूर्तियां
Tamil Nadu
5 सिरों वाले सर्प और 4 भुजाओं वाली देवी... खुदाई में मिलीं 1000 साल पुरानी मूर्तियां
चुनाव आयोग के मुंह से SIR निकला ही था कि ममता ने 527 अफसरों के कर दिए ट्रांसफर
West Bengal
चुनाव आयोग के मुंह से SIR निकला ही था कि ममता ने 527 अफसरों के कर दिए ट्रांसफर
आपका मरीज मर गया... डॉक्टरों के मुर्दा घोषित करने के बाद 15 मिनट बाद जिंदा हुआ मरीज
SURAT
आपका मरीज मर गया... डॉक्टरों के मुर्दा घोषित करने के बाद 15 मिनट बाद जिंदा हुआ मरीज