सेवन सीटर कारों की रानी है ये गाड़ी, मजे से बैठ जाता है बड़े से बड़ा परिवार

Maruti Eeco Seven seater: भारत में सेवन सीटर कारों की अच्छी-खासी रेंज मौजूद है, लेकिन इनमें से ज्यादातर की या तो कीमत ज्यादा है या फिर इनके सर्विस में दम नहीं है, हालांकि इस MPV में दोनों ही चीजें आम आदमी की जरूरतों के हिसाब से है.
Maruti Eeco Seven seater: मारुति एक ऐसी कार बनाती है जो बड़ी फैमिली की जरूरतों पर खरी उतरती है. इस कार का नाम है Maruti Eeco जो पेट्रोल ऑप्शन में तकरीबन 20 किलोमीटर प्रति लीटर तो वहीं सीएनजी पर 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देती है. ये एक किफायती 7 सीटर कार है. इसमें अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स तो मिल ही जाते हैं, साथ ही साथ इसे बिजनेस पर्पज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर आप ये कार खरीदना चाहते हैं तो आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं. कंपनी इसे 5 और 6 सीटर ऑप्शन में पेश करती है.
इतनी है कीमत
अगर बात करें तो ग्राहक इस कार को 5.20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर खरीद सकते हैं.
Maruti Suzuki Eeco के फीचर्स
मारुति की ये वैन पेट्रोल और CNG ऑप्शन में मौजूद है. इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के फीचर्स के साथ मौजूद है. कंपनी का दावा है कि इस वैन के पेट्रोल मॉडल से 19.71 kmpl का और CNG मॉडल 26.78 Km/kg तक का माइलेज मिलने का दावा करती है. इसके अलावा इस वैन में आपको 6 एयरबैग, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट पावर विंडो, मैनुअल एसी और रिक्लाइनिंग फ्रंट सीट्स के साथ-साथ EBD के साथ ABS, रिवर्स पार्किंग सेंसर और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं.