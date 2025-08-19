Continental GT 650 को भी टक्कर दे सकती है ये बाइक, 648cc के साथ मार्केट में मचा रही है भौकाल, यंगस्टर भी बोले...
Advertisement
trendingNow12887163
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Continental GT 650 को भी टक्कर दे सकती है ये बाइक, 648cc के साथ मार्केट में मचा रही है भौकाल, यंगस्टर भी बोले...

Royal Enfield: आज हम आपको Royal Enfield Super Meteor 650 के बारे में बताएंगे जो रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी 650 को भी टक्कर दे सकती है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 07:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Continental GT 650 को भी टक्कर दे सकती है ये बाइक, 648cc के साथ मार्केट में मचा रही है भौकाल, यंगस्टर भी बोले...

Super Meteor 650: Royal Enfield Super Meteor 650 को कंपनी ने 2022 में इटली के एक ऑटो शो EICMA 2022 में दिखाया गया है था इस बाइक के चर्चे बहुत हुए पर कॉन्टिनेंटल जीटी 650 जैसा मार्केट में कमाल नहीं कर पाई, पर इस कमाल की बाइक के फीचर्स और इंजन की ताकत रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी 650 को भी टक्कर दे सकते हैं आज हम आपको इस बाइक स्पेसिफिकेशन के बारे में बताने वाले हैं, इस बाइक को एक प्रीमियम क्रूजर के तौर पर बनाया गया है, जिसका आकर्षक डिजाइन आपको हैरान कर सकता है, इस कमाल के बाइक के दो वेरियंट को लॉन्च किया गया था, पहला Super Meteor 650 और दूसरा  Super Meteor 650 Tourer पर आज हम Super Meteor 650 के बारे में आपको बताएंगे.

इंजन 
Royal Enfield Super Meteor 650 के इंजन की बात करें तो इसमें 648cc का पैरेलल-ट्विन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, ये इंजन 7250 आरपीएम पर 47 पीएस की पावर और 5650 आरपीएम पर 52.3 एनएम का टॉर्क जनरेट करने का काम करता है, जिसके कारण ये किसी भी तरह के रोड पर तुरंत स्पीड बढ़ाने में समय नहीं लगता है, इस बाइक कमाल के पिक अप के लिए भी जाना जाता है.

डिजाइन
Royal Enfield Super Meteor 650 के डिजाइन की बात करें तो ये एक क्रूजर बाइक है जो काफी हैवी है जो हल्के लोगों को चलाने में समस्या पैदा कर सकती है साथ इसका दमदार और आकर्षक लुक किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है इस बाइक को क्लासिक क्रूजर के स्टाइल पर बनाया गया है, जिसमें एक टियरड्रॉप फ्यूल टैंक, लो-स्लंग सीट और चौड़ा हैंडलबार दिया गया है. जो इस बाइक को दमदार बनाने का काम करती है.

डिस्क ब्रेक 
सुपर मीटियोर 650 के ब्रेक की बात करें तो इसके फ्रंट व्हील में 320 एमएम का डिस्क ब्रेक लगाया है और साथ ही इसके रियर में 300 एमएम का डिस्क ब्रेक दिया गया है, इसके ब्रेकिंग सिस्टम के साथ डुअल चैनल एबीएस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, और अगर सस्पेंशन की बात करें तो इसके फ्रंट में 43 एमएम का अप साइड डाउन फोर्क्स सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है और साथ ही रियर में द्विन गैस चार्ज शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है जो आपको झटके नहीं लगने देते हैं.

About the Author
author img
harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको...और पढ़ें

TAGS

Royal Enfield Super Meteor 650

Trending news

Aaj Ki Taza Khabar Live: मुंबई में आफत बनकर बरसेगी बारिश, NSA डोभाल से मिलेंगे चीनी विदेश मंत्री
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: मुंबई में आफत बनकर बरसेगी बारिश, NSA डोभाल से मिलेंगे चीनी विदेश मंत्री
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
Weather
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
Kandla port
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
Norway
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
DNA
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
ट्रंप के टैरिफ नहीं डिगा पाए इकोनॉमी, अड़े रहे तो भारत चलेगा अपना 'ब्रह्मास्त्र
DNA
ट्रंप के टैरिफ नहीं डिगा पाए इकोनॉमी, अड़े रहे तो भारत चलेगा अपना 'ब्रह्मास्त्र
पहली बार कहां जारी हुआ था 'एक रुपये का सिक्का'? दिलचस्प है 275 साल पीछे की कहानी
One Rupee Coin
पहली बार कहां जारी हुआ था 'एक रुपये का सिक्का'? दिलचस्प है 275 साल पीछे की कहानी
बंगाल के प्रवासी मजदूरों को बड़ा तोहफा, वापस लौटने वालों को ममता सरकार देगी ₹5000
West Bengal
बंगाल के प्रवासी मजदूरों को बड़ा तोहफा, वापस लौटने वालों को ममता सरकार देगी ₹5000
Delhi Yamuna Water Level Live: दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से पार, निचले इलाकों में भरा पानी
delhi yamuna water level
Delhi Yamuna Water Level Live: दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से पार, निचले इलाकों में भरा पानी
खबर के साथ भरोसा, Google पर Zee News को ऐसे बनाएं 'Preferred Source', जानें स्टेप्स
zee news hindi
खबर के साथ भरोसा, Google पर Zee News को ऐसे बनाएं 'Preferred Source', जानें स्टेप्स
;