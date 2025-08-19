Continental GT 650 को भी टक्कर दे सकती है ये बाइक, 648cc के साथ मार्केट में मचा रही है भौकाल, यंगस्टर भी बोले...

Super Meteor 650: Royal Enfield Super Meteor 650 को कंपनी ने 2022 में इटली के एक ऑटो शो EICMA 2022 में दिखाया गया है था इस बाइक के चर्चे बहुत हुए पर कॉन्टिनेंटल जीटी 650 जैसा मार्केट में कमाल नहीं कर पाई, पर इस कमाल की बाइक के फीचर्स और इंजन की ताकत रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी 650 को भी टक्कर दे सकते हैं आज हम आपको इस बाइक स्पेसिफिकेशन के बारे में बताने वाले हैं, इस बाइक को एक प्रीमियम क्रूजर के तौर पर बनाया गया है, जिसका आकर्षक डिजाइन आपको हैरान कर सकता है, इस कमाल के बाइक के दो वेरियंट को लॉन्च किया गया था, पहला Super Meteor 650 और दूसरा Super Meteor 650 Tourer पर आज हम Super Meteor 650 के बारे में आपको बताएंगे.

इंजन

Royal Enfield Super Meteor 650 के इंजन की बात करें तो इसमें 648cc का पैरेलल-ट्विन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, ये इंजन 7250 आरपीएम पर 47 पीएस की पावर और 5650 आरपीएम पर 52.3 एनएम का टॉर्क जनरेट करने का काम करता है, जिसके कारण ये किसी भी तरह के रोड पर तुरंत स्पीड बढ़ाने में समय नहीं लगता है, इस बाइक कमाल के पिक अप के लिए भी जाना जाता है.

डिजाइन

Royal Enfield Super Meteor 650 के डिजाइन की बात करें तो ये एक क्रूजर बाइक है जो काफी हैवी है जो हल्के लोगों को चलाने में समस्या पैदा कर सकती है साथ इसका दमदार और आकर्षक लुक किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है इस बाइक को क्लासिक क्रूजर के स्टाइल पर बनाया गया है, जिसमें एक टियरड्रॉप फ्यूल टैंक, लो-स्लंग सीट और चौड़ा हैंडलबार दिया गया है. जो इस बाइक को दमदार बनाने का काम करती है.

डिस्क ब्रेक

सुपर मीटियोर 650 के ब्रेक की बात करें तो इसके फ्रंट व्हील में 320 एमएम का डिस्क ब्रेक लगाया है और साथ ही इसके रियर में 300 एमएम का डिस्क ब्रेक दिया गया है, इसके ब्रेकिंग सिस्टम के साथ डुअल चैनल एबीएस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, और अगर सस्पेंशन की बात करें तो इसके फ्रंट में 43 एमएम का अप साइड डाउन फोर्क्स सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है और साथ ही रियर में द्विन गैस चार्ज शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है जो आपको झटके नहीं लगने देते हैं.