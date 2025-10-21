स्कोडा कि इस 8 लाख से सस्ती कार पर मिल रहा 65000 का छप्परफाड़ डिस्काउंट

Skoda Kylaq Discount offer: भारत में Skoda की दमदार एसयूवी Kylaq ने लॉन्च होने के महज़ 8 से 9 महीनों के भीतर ही 30,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री कर ली है. इतनी जबरदस्त सेल के पीछे कई कारण हैं खासतौर से इस एसयूवी का प्राइज. इस दमदार एसयूवी को दिवाली में भी काफी ज्यादा ग्राहकों ने खरीदा है. चलिए हम इसकी खसियतों और कीमत के बारे में बताते हैं साथ ही इसपर मिल रहे डिस्काउंट के बारे में भी आपको बताने जा रहे हैं.

Skoda Kylaq की कीमत

इस एसयूवी की कीमत ₹7.54 लाख (एक्स-शोरूम) है, Kylaq ने सब-कॉम्पैक्ट SUV खरीदारों को एक ऐसा नया विकल्प दिया, जो अपनी दमदार परफॉर्मेंस और अच्छी क्वालिटी के लिए जाना जाता है. इस कीमत ने Kylaq को भारत में Skoda की सबसे सस्ती SUV भी बना दिया है.

इंजन और पावर

Skoda Kylaq में 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स (मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों) के साथ काम करता है. परफॉर्मेंस के मामले में, यह इंजन 115 hp की पीक पावर और 178 Nm का टॉर्क देने में सक्षम है.

Add Zee News as a Preferred Source

खरीदारों के पास भारतीय बाज़ार में इस SUV के चार प्रमुख वेरिएंट में से चुनने का विकल्प है, जो हैं: Classic, Signature, Signature Plus, और Prestige. इसके अलावा, यह SUV सात आकर्षक रंगों में उपलब्ध है: Olive Gold, Lava Blue, Tornado Red, Carbon Steel, Brilliant Silver, Candy White, और Deep Pearl Black.

कितना है डिस्काउंट

इस दमदार एसयूवी की कीमत में 65000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है. ऐसे में इसे खरीदना और भी ज्यादा सस्ता हो जाएगा और इसका प्राइज तकरीबन 6 लाख रुपये के आस पास हो जाएगा (एक्स-शोरूम), जिससे इसे खरीदना आपकी जेब पर बोझ नहीं डालेगा.