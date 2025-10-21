Advertisement
trendingNow12969607
Hindi Newsऑटोमोबाइल

स्कोडा कि इस 8 लाख से सस्ती कार पर मिल रहा 65000 का छप्परफाड़ डिस्काउंट

Skoda Kylaq Discount offer: इस एसयूवी की कीमत ₹7.54 लाख (एक्स-शोरूम) है, Kylaq ने सब-कॉम्पैक्ट SUV खरीदारों को एक ऐसा नया विकल्प दिया, जो अपनी दमदार परफॉर्मेंस और अच्छी क्वालिटी के लिए जाना जाता है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 21, 2025, 12:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्कोडा कि इस 8 लाख से सस्ती कार पर मिल रहा 65000 का छप्परफाड़ डिस्काउंट

Skoda Kylaq Discount offer: भारत में Skoda की दमदार एसयूवी Kylaq ने लॉन्च होने के महज़ 8 से 9 महीनों के भीतर ही 30,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री कर ली है. इतनी जबरदस्त सेल के पीछे कई कारण हैं खासतौर से इस एसयूवी का प्राइज. इस दमदार एसयूवी को दिवाली में भी काफी ज्यादा ग्राहकों ने खरीदा है. चलिए हम इसकी खसियतों और कीमत के बारे में बताते हैं साथ ही इसपर मिल रहे डिस्काउंट के बारे में भी आपको बताने जा रहे हैं. 

Skoda Kylaq की कीमत 
इस एसयूवी की कीमत ₹7.54 लाख (एक्स-शोरूम) है, Kylaq ने सब-कॉम्पैक्ट SUV खरीदारों को एक ऐसा नया विकल्प दिया, जो अपनी दमदार परफॉर्मेंस और अच्छी क्वालिटी के लिए जाना जाता है. इस कीमत ने Kylaq को भारत में Skoda की सबसे सस्ती SUV भी बना दिया है.

इंजन और पावर 
Skoda Kylaq में 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स (मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों) के साथ काम करता है. परफॉर्मेंस के मामले में, यह इंजन 115 hp की पीक पावर और 178 Nm का टॉर्क देने में सक्षम है.

Add Zee News as a Preferred Source

खरीदारों के पास भारतीय बाज़ार में इस SUV के चार प्रमुख वेरिएंट में से चुनने का विकल्प है, जो हैं: Classic, Signature, Signature Plus, और Prestige. इसके अलावा, यह SUV सात आकर्षक रंगों में उपलब्ध है: Olive Gold, Lava Blue, Tornado Red, Carbon Steel, Brilliant Silver, Candy White, और Deep Pearl Black.

कितना है डिस्काउंट 
इस दमदार एसयूवी की कीमत में 65000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है. ऐसे में इसे खरीदना और भी ज्यादा सस्ता हो जाएगा और इसका प्राइज तकरीबन 6 लाख रुपये के आस पास हो जाएगा (एक्स-शोरूम), जिससे इसे खरीदना आपकी जेब पर बोझ नहीं डालेगा. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Kylaq discount

Trending news

331 साल के शासन का अंत! दिल्ली का वो खूनी दरवाजा, जहां तीन मुगल वारिसों को गोली मारी
Last mughal emperor in India
331 साल के शासन का अंत! दिल्ली का वो खूनी दरवाजा, जहां तीन मुगल वारिसों को गोली मारी
लालचौक घंटाघर पर हिंदू-मुस्लिम ने साथ मनाई दिवाली, जम्मू- कश्मीर में जलने लगी उम्मीद
Jammu and Kashmir
लालचौक घंटाघर पर हिंदू-मुस्लिम ने साथ मनाई दिवाली, जम्मू- कश्मीर में जलने लगी उम्मीद
ये बहुत बड़ी उपलब्धि है... दिवाली पर पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम खत में क्या लिखा
pm narendra modi news
ये बहुत बड़ी उपलब्धि है... दिवाली पर पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम खत में क्या लिखा
VIDEO: टीचर को गले लगाया... कट्टरपंथियों ने धमकाया, नाबालिग छात्रा ने सुनाई आपबीती
Jammu Kashmir
VIDEO: टीचर को गले लगाया... कट्टरपंथियों ने धमकाया, नाबालिग छात्रा ने सुनाई आपबीती
दिवाली बाद प्रदूषण से बचने के लिए कब निकलें और कब बचें? जानना है जरूरी
Delhi NCR AQI Today
दिवाली बाद प्रदूषण से बचने के लिए कब निकलें और कब बचें? जानना है जरूरी
नाबालिग से सहमति का सवाल ही नहीं, थोड़ा पेनेट्रेशन भी... रेप पर हाई कोर्ट का फैसला
high court news
नाबालिग से सहमति का सवाल ही नहीं, थोड़ा पेनेट्रेशन भी... रेप पर हाई कोर्ट का फैसला
'लोग मुझे दिवाली की शुभकामनाएं देने से डरते हैं' तमिलनाडु डिप्टी सीएम उदयनिधि बोले
Udainidhi Stalin
'लोग मुझे दिवाली की शुभकामनाएं देने से डरते हैं' तमिलनाडु डिप्टी सीएम उदयनिधि बोले
बिहार की किचकिच से गुस्साए हेमंत सोरेन, कांग्रेस-RJD से यूं लेंगे 'अपमान का बदला'
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार की किचकिच से गुस्साए हेमंत सोरेन, कांग्रेस-RJD से यूं लेंगे 'अपमान का बदला'
बिहार में वोटिंग से पहले ही चूक गई कांग्रेस? RJD से सेटिंग अधूरी, उधर लगा तगड़ा झटका
bihar vidhan sabha chunav
बिहार में वोटिंग से पहले ही चूक गई कांग्रेस? RJD से सेटिंग अधूरी, उधर लगा तगड़ा झटका
कई राज्यों में पटाखे फूटने के बाद आबोहवा हुई 'जहरीली', जानिए देशभर के मौसम का हाल
Weather
कई राज्यों में पटाखे फूटने के बाद आबोहवा हुई 'जहरीली', जानिए देशभर के मौसम का हाल