Car का दरवाजा अचानक खोलना पड़ा भारी, सीधा ट्रक में जा घुसे बाइक सवार, हैरान कर देगा Video

Bengaluru Police Car-bike accident: कार चलाते वक्त हमें कई तरह के ट्रैफिक नियमों का पालन करना होता है. हालांकि कार का दरवाजा खोलते समय भी सावधानी बरतने की जरूरत है. कई बार हम बिना दूसरे लोगों को देखे दरवाजा खोल देते हैं, जिससे भीषण एक्सीडेंट भी हो सकता है. ऐसा ही एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस वीडियो को देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा. वीडियो में एक भीषण एक्सीडेंट को दिखाया गया है, जिसमें दो बाइक सवार एक शख्स द्वारा कार का दरवाजा खोलने पर ट्रक में जा घुसे. वीडियो को बेंगलुरु पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. यह वीडियो कई लोगों विचलित कर सकता है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक पर सवार दो युवक आ रहे हैं. तभी अचानक पास में खड़ी एक कार का दरवाजा खुल जाता है. बाइक चला रहा युवक दरवाजे से बचने की कोशिश करता है, हालांकि थोड़ा सा टकरा जाता है. दरवाजे से टकराने के बाद, दोनों युवक सामने से आ रहे ट्रक से टकरा जाते हैं. पीछे बैठा युवक टक्कर लगकर दूर चला जाता है, जबकि एक ट्रक के टायर के नीचे दब गया. हादसे के बाद आसपास खड़े लोग उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े.

