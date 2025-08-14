साउथ सुपरस्टार Ajith Kumar बने इस धाकड़ स्पोर्ट्स कार के मालिक, किसी फाइटर जेट की तरह पकड़ती है रफ्तार

Ajith Kumar New Bike: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थाला एक्टर अजित कुमार कार रेसिंग में काफी ज्यादा एक्टिव हैं. उन्होंने ने हाल ही में एक ऐसी कार खरीदी है जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे. दरअसल ये रेयर हाइपरकार McLaren Senna है. इस कार का नाम लेजेंडरी F1 ड्राइवर Ayrton Senna के नाम पर रखा गया है. आपको बता दें कि उनके कार कलेक्शन में वैसे तो कई दमदार कारें मौजूद हैं लेकिन उनकी ये नई कार सभी कारों पर भारी पड़ेगी. इस कार में कुछ ऐसी खूबियां हैं जो साधारण कारों में तो दूर-दूर तक देखने को नहीं मिलती हैं. चलिए आज हम आपको इस कार के बारे में बताते हैं.

सिर्फ 500 यूनिट्स ही हैं मौजूद

इस हाइपर कार सेना का प्रोडक्शन करने वाली मैकलारेन ने इस कार की केवल 500 यूनिट्स ही बनाई हैं. बाद में यह लेगसी सेना GTR में भी शामिल हो गई, जो कार का एक ट्रैक-सेंटरिक एडिशन है. ये कार भी बेहद ही रेयर है, जिसकी केवल 75 यूनिट्स ही उपलब्ध हैं. इसके बाद सेना LM (ले मैंस) है, जिसकी केवल 35 यूनिट्स ही मौजूद हैं.

इंजन पावर और प्रदर्शन

कार के प्रदर्शन को 4.0-लीटर ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन से ताकत मिलती है जो 789 hp की पावर और 800 Nm का पीक टॉर्क देता है. ये खूबियाँ इसे उस समय ब्रांड द्वारा निर्मित सबसे ताकतवर इंजन बनाती थीं. पावर का पूरा इस्तेमाल करने के लिए, ब्रांड ने कार को 800 किलोग्राम डाउनफोर्स के साथ डिज़ाइन किया था. वहीं, ट्रांसमिशन का काम 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन द्वारा किया जाता है. देखने में ये कार काफी ज्यादा आकर्षक नजर आती है और इसे खरीदने के लिए आपको करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं. ये असल में एक कार से कहीं ज्यादा है जिसे एक मास्टरपीस कहा जाए तो गलत नहीं होगा. मैकलारेन सेना के अलावा, अजित कुमार के पास फेरारी SF90, पोर्श 911 GT3 RS और मैकलारेन 750S जैसे मॉडल भी हैं.