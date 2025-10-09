साउथ के इस सुपरस्टार ने ट्रैक पर दौड़ाई महिंद्रा की रेसिंग कार, देखकर खुद को रोक नहीं पाए आनंद महिंद्रा, कह दी बड़ी बात

Ajith kumar Tests Mahindra Racing Car: साउथ के सुपरस्टार Ajith Kumar थाला की एक्टिंग का लोहा तो हर कोई मानता है लेकिन, पिछले कुछ सालों में उनका रेसिंग टैलेंट भी दुनिया के सामने आ गया है. आपको बता दें कि कार रेसिंग में की खिताब जीत चुकी थाला ने हाल ही में स्पेन जाकर वहां Mahindra Formula-E Gen 2 इलेक्ट्रिक रेस कार चलाकर सबको हैरान कर दिया है. एक्टर अजीत के रेसिंग प्रेम को देखकर दुनियाभर में मौजूद उनके फैंस तो दीवाने हो ही रहे हैं, लेकिन अब महिंद्रा के मालिक आनंद महिंद्रा भी उनके फैन हो गए हैं.

Spain, Speed, and Style A powerful and classic combination Add Zee News as a Preferred Source Great to see you on the track, Thiru Ajith Kumar. Looking forward to your next adventure…@Akracingoffl @Velu_Mahindra https://t.co/ZfOuyVUIio — anand mahindra (@anandmahindra) October 7, 2025

आनंद महिंद्रा ने कह दी बड़ी बात

एक्टर अजीत कुमार की रेसिंग देखने के बाद Mahindra ग्रुप के बॉस Anand Mahindra खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने 'X' (पहले Twitter) पर Ajith की तारीफों के पुल बांध दिए. उन्होंने Ajith के poise और finesse (शांत और शानदार तरीके से कार चलाने) की खूब तारीफ की.

Anand Mahindra ने Ajith की फोटो शेयर करते हुए लिखा: "Spain, Speed, and Style. A powerful and classic combination. Great to see you on the track, Thiru Ajith Kumar. Looking forward to your next adventure..." (यानी, स्पेन, रफ्तार और स्टाइल – एक ज़बरदस्त कॉम्बो. Ajith को ट्रैक पर देखकर मज़ा आ गया, अब उनके अगले एडवेंचर का इंतज़ार है.)

ट्रैक पर Ajith का अगला प्लान क्या है?

Ajith ने इलेक्ट्रिक कार टेस्ट करने के लिए सिर्फ़ छोटा-सा ब्रेक लिया था, क्योंकि अभी वह Barcelona में होने वाली GT4 European Series की तैयारी में जुटे हैं. टेस्ट के बाद, वह Mahindra Formula E टीम से मिले और रेसर Nyck de Vries से कार की पावर और परफॉर्मेंस के बारे में ज़रूरी टिप्स भी लिए.

Ajith कुमार ने फ़िलहाल फिल्मों से दूरी बना ली है और अपना पूरा फोकस रेसिंग पर शिफ्ट कर दिया है. उन्होंने अपनी खुद की रेसिंग टीम भी लॉन्च की है, जिसके रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं:

उन्होंने Michelin Creventic Porsche GT3 Cup के AM क्लास में तीसरा स्थान हासिल किया.

मुश्किल Barcelona 24H एंड्यूरेंस रेस में चौथे स्थान पर रहे.

2025 Asian Le Mans Series: असली एक्शन यहां होगा

अब Ajith पूरी तरह से 2025 Asian Le Mans Series के लिए तैयार हैं. इस सीरीज़ में तीन तूफानी राउंड्स होंगे:

Sepang International Circuit (मलेशिया)

Dubai Autodrome

Yas Marina Circuit (अबू धाबी)

हर राउंड में दो, चार-घंटे की एंड्यूरेंस रेस होंगी. इस सीरीज़ में Ajith कुमार भारत के पहले F1 ड्राइवर Narain Karthikeyan के साथ मिलकर, LMP3 क्लास में कंपीट करेंगे. उनकी रेस कार होगी Ligier JS P325, जिसमें Toyota का 3.6-लीटर ट्विन-टर्बो V6 इंजन लगा होगा.