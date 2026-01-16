तैमूर के फूफा ने खरीदी 1.30 करोड़ की BMW कार, केबिन में बैठने पर मिलता है राजाओं जैसा फ़ील

Actor Kunal Khemu Purchased BMW X7: सैफ अली खान के जीजा और सोहा अली खान के पति बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू को गाड़ियों का काफी शौक है और अपने इस शौक को पूरा करते हुए उन्होंने अपने कार कलेक्शन में एक शानदार नई लग्जरी कार जोड़ी है. कुणाल ने BMW X7 लग्जरी SUV खरीदी है, जिसकी डिलीवरी उन्होंने मुंबई में मौजूद ऑथोराइज्ड डीलरशिप 'बीएमडब्ल्यू इन्फिनिटी कार्स' से ली. इस कार की कीमत तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपये है.

किन खासियतों से है लैस

BMW X7 कंपनी की SUV लाइनअप में सबसे ऊपर आती है. यह अपनी जबरदस्त रोड प्रेजेंस, बड़े साइज और आरामदायक केबिन के लिए जानी जाती है. इसका बड़ा 'किडनी ग्रिल' फ्रंट और हाइटेक आधुनिक डिजाइन इसे भारतीय सड़कों पर एक अलग पहचान देता है.

केबिन और फीचर्स

केबिन फीचर्स इस कार की जान हैं जो इसकी लग्जरी में चार-चांद लगाते हैं. कार के इंटीरियर में ग्राहकों को हाई-क्वालिटी लेदर अपहोल्स्ट्री और शानदार फिनिशिंग मिल जाती है. इसके साथ ही कार में आपको डैशबोर्ड पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए एक बड़ी डिजिटल स्क्रीन भी मिल जाती है. कार में काफी स्पेस है और ये थ्री-रो के साथ आती है. ऐसे में लॉंग ट्रिप्स पर इस कार को लेकर जाना एक बेहद ही आरामदायक एक्सपीरियंस साबित हो सकता है.

पावर और परफॉरमेंस

भारत में BMW X7 पेट्रोल और डीजल, दोनों इंजन विकल्पों में उपलब्ध है. इसमें ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और बीएमडब्ल्यू का xDrive ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है. आपको बता दें कि ये कार पावरफुल है लेकिन कंपनी का फोकस इसे ज्यादा से ज्यादा स्मूद, साइलेंट और आरामदायक बनाने पर है जिससे ग्राहकों को एक लग्जरी और प्रीमियम वाइब मिल सकती है. अगर आपने कभी प्राइवेट जेट में सफर किया है तो आपको इस कार में वैसा ही फ़ील मिलने वाला है क्योंकि इसमें ग्राहकों को लग्जरी और प्रीमियम फीचर्स दिए जाते हैं.