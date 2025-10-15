Advertisement
'स्त्री' स्टार राजकुमार राव लाए ₹2.15 करोड़ की Lexus LM350h MPV, लग्जरी होम से कम नहीं ये गाड़ी

Raj Kumar Rao Brings New Car: यह गाड़ी किसी फाइव-स्टार लाउंज से कम नहीं है. इसमें पीछे बैठे यात्रियों के लिए लगभग 48 इंच का एक बड़ा टेलीविजन, एयरलाइन-स्टाइल रिक्लाइनर सीटें, 23-स्पीकर का प्रीमियम साउंड सिस्टम ऑफर किया गया है. 

Oct 15, 2025
Raj Kumar Rao Brings New Car: बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव ने हाल ही में एक अल्ट्रा-लक्जरी MPV खरीदकर अपनी गैराज में एक नई और शानदार सवारी शामिल की है. उन्होंने ₹2.15 करोड़ (एक्स-शोरूम) से अधिक कीमत वाली Lexus LM350h खरीदी है, और इसके साथ ही वह रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट, हार्दिक पांड्या और जाह्नवी कपूर जैसे सितारों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिनके पास पहले से ही यह MPV है.

सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की गई हैं, जिनमें राजकुमार राव अपनी नई गाड़ी के साथ दिख रहे हैं. तस्वीरों से पता चलता है कि उन्होंने इसका सोनिक टाइटेनियम (Sonic Titanium) रंग चुना है. इस MPV की सबसे खास बात यह है कि राजकुमार राव ने इसका चार-सीटर (Four-Seater) वर्जन लिया है. इस वर्जन में पिछली सीट पर केवल दो कैप्टन चेयर्स होती हैं, जो अत्यधिक आराम और प्राइवेसी देती हैं. उनकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी '7770' है, जो कि काफी यूनिक है.

Lexus LM350h में क्या है खास?
Lexus LM350h को भारतीय बाज़ार में उपलब्ध सबसे शानदार दिखने वाली MPV में से एक माना जाता है. इसकी पहचान एक विशाल हेक्सागोनल डिज़ाइन वाली फ्रंट ग्रिल, पतली LED हेडलाइट्स, और वर्टिकली व्यवस्थित LED फॉग लाइट्स से होती है.

लक्जरी फीचर्स:
यह गाड़ी किसी फाइव-स्टार लाउंज से कम नहीं है. इसमें पीछे बैठे यात्रियों के लिए लगभग 48 इंच का एक बड़ा टेलीविजन, एयरलाइन-स्टाइल रिक्लाइनर सीटें, 23-स्पीकर का प्रीमियम साउंड सिस्टम, फोल्डेबल टेबल, गर्म आर्मरेस्ट और ओटोमन (Heated Armrests and Ottomans), एक रेफ्रिजरेटर, वायरलेस फोन चार्जर, और यहां तक कि एक छाता धारक (Umbrella Holder) जैसी सुविधाएँ मिलती हैं. छत पर डिमेबल ग्लास पैनल इसकी लग्जरी को और बढ़ा देते हैं.

सुरक्षा फीचर्स:
सुरक्षा के मामले में भी यह MPV किसी से पीछे नहीं है. इसमें ADAS टेक्नोलॉजी का Lexus Safety System+ 3 सूट दिया गया है. इस सूट में व्हीकल डिटेक्शन, डायनेमिक रडार क्रूज़ कंट्रोल, लेन डिपार्चर अलर्ट (स्टीयरिंग सहायता के साथ), ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, और सेफ एग्जिट असिस्टेंस जैसी उन्नत सुविधाएँ शामिल हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस:
Lexus LM350h में एक 2.5-लीटर चार-सिलेंडर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन दिया गया है, जो 190 bhp की पावर और 240 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. यह MPV केवल 8.7 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी अधिकतम गति 190 किमी/घंटा है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Raj Kumar Rao

