Sanjay Mishra Birthday: Jeep की इस धाकड़ ऑफ-रोडर एसयूवी में चलते हैं संजय मिश्रा, इसके आगे Thar भी है फेल

Actor Sanjay Mishra SUV: गोलमाल और वध समेत तमाम बॉलीवुड फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके एक्टर संजय मिश्रा आज अपना 62वां जन्मदिन मना रहे हैं. संजय मिश्रा की सादगी भारी एक्टिंग लोगों के दिलों-दिमाग पर अलग छाप छोड़ती है. कोई शायद ये यकीन नहीं करेगा कि संजय मिश्रा जितनी साधारण लाइफ जीते हैं असल जिंदगी में उतने ही एडवेंचरस भी हैं, और इस बात का सबूत है उनकी दमदार ऑफ-रोड एसयूवी जिससे वो एडवेंचर पर जाते रहते हैं. आज हम आपको इस एसयूवी के बारे में विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं.

कौन सी है एसयूवी

कॉमेडी फिल्मों में अपने शानदार अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले संजय मिश्रा के पास एक जीप रैंगलर रुबिकॉन (Jeep Wrangler Rubicon) है. ये दुनिया की सबसे प्रसिद्ध लक्जरी ऑफ-रोडिंग एसयूवी में से एक है. इसकी कीमत ₹71.65 लाख (एक्स-शोरूम) है. यह किसी भी मुश्किल इलाके को आत्मविश्वास और आसानी से पार करने के लिए बनाई गई है.

इंजन और परफॉर्मेंस:

रुबिकॉन में 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन 268 हॉर्सपावर (hp) की पावर और 400 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. इसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका जटिल 4x4 सिस्टम है, जिसमें Selec-Trac (2.72:1 ड्राइव रेशियो के साथ) और Rock Trac (4:1 ड्राइव रेशियो के साथ) 4x4 सिस्टम शामिल है. इसमें Tru-Lok डिफरेंशियल, विभिन्न टेरेन मोड्स (Terrain Modes), परफॉर्मेंस सस्पेंशन, हाई ग्राउंड क्लीयरेंस, और उच्च वॉटर वेडिंग क्षमताएं मिलती हैं.

प्रीमियम फीचर्स:

यह एसयूवी यात्रियों के आराम और सुविधा का भी पूरा ध्यान रखती है. फीचर्स में कॉर्निंग गोरिल्ला विंडशील्ड, ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, 12-तरफा एडजस्टेबल फ्रंट सीटें, हीटेड सीटें और स्टीयरिंग व्हील, प्रीमियम साउंड सिस्टम और Nappa लेदर सीटें शामिल हैं. यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग भी दिए गए हैं.