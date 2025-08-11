Sunil Shetty Birthday: 64 साल के सुनील शेट्टी हैं लग्जरी कारों के दीवाने, कलेक्शन देख छूट जाएंगे पसीने

Sunil shetty Car Collection: बॉलीवुड के दमदार एक्शन हीरो सुनील शेट्टी, जिन्हें बॉलीवुड में "अन्ना" के नाम से भी जाना जाता है, आज 64 साल के हो गए हैं. सुनील शेट्टी बेहद ही सिंपल लाइफ जीते हैं लेकिन उन्हें लग्जरी कारों का काफी शौक है. ऐसे में आज हम आपको उनके लग्जरी कार कलेक्शन में मौजूद कुछ कारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी कीमत जानकर शायद आपको झटका लगेगा.

Land Rover Defender 110

इस दमदार एसयूवी की कीमत तकरीबन ₹1.5 करोड़ रुपए से शुरू हो जाती है. ये एक दमदार ऑफ-रोड SUV है, जो अपने रग्ड लुक और शानदार ऑफ-रोडिंग क्षमता के लिए जानी जाती है. इस एसयूवी में 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 300 bhp की पावर और 400 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इसके साथ ये 3.0-लीटर डीजल/पेट्रोल में भी आती है.

Hummer H2

हमर एच2 को भारत में काफी पसंद किया जाता रहा है और सुनील शेट्टी के पास भी ये टैंक जैसी एसयूवी है जिसकी कीमत तकरीबन ₹75 है. ये एक दमदार मस्कुलर SUV है, जिसमें 6.2-लीटर V8 (393 bhp, 563 Nm), 4WD इंजन मिल जाता है. सुनील ने इसे 2005 के आसपास खरीदा था.

Mercedes-Benz GLS 350D

ये एक लगभग ₹79.98 लाख की शुरुआती कीमत वाली लग्जरी 7-सीटर SUV है, जो कम्फर्ट तो ऑफर करती ही है साथ ही इसकी परफॉर्मेंस भी बेहद ही शानदार है जिसकी बदौलत ये आपको एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस ऑफर करती है. इस एसयूवी में 3.0-लीटर डीजल इंजन मिल जाता है (281 bhp, 600 Nm), ये ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है.

Jeep Wrangler

भारत में काफी सारे एडवेंचर के शौकीन लोग Jeep Wrangler को खरीदना पसंद करते हैं. इसकी कीमत को लगभग ₹59 लाख से ₹63 लाख के बीच है. ये एक दमदार आइकॉनिक ऑफ-रोड SUV है. इसमें ग्राहकों को 2.0-लीटर पेट्रोल (268 bhp, 400 Nm) इंजन मिल जाता है जो 4WD ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आटा है.