Yamaha ने पेश किया इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का बाप Aerox E, सिंगल चार्ज में देगा 106km की रेंज

Aerox E Electric Scooter: डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी के मामले में Aerox E भविष्य की झलक दिखाता है. इसका स्पोर्टी और एथलेटिक डिज़ाइन Aerox 155 से मिलता-जुलता है. फीचर्स की बात करें तो, इसमें ट्विन LED क्लास D हेडलाइट्स, LED फ्लैशर्स और 3D-इफेक्ट LED टेललाइट दी गई हैं.

Nov 12, 2025, 11:30 AM IST
Yamaha ने पेश किया इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का बाप Aerox E, सिंगल चार्ज में देगा 106km की रेंज

Aerox E Electric Scooter: काफी लंबे समय से इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एंट्री का इंतज़ार कर रही यामाहा मोटर इंडिया ने आखिरकार भारतीय बाज़ार में अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर Aerox E और EC-06 को पेश कर दिया है. Aerox E एक हाई-परफॉर्मेंस ई-मैक्सी स्कूटर के रूप में सामने आया है, जो लोकप्रिय Aerox 155 का इलेक्ट्रिक अवतार है. इसे पेश करने के साथ ही यामाहा ने भारत के इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में एक बड़ा कदम रखा है. यह स्कूटर अपनी रेसिंग-प्रेरित डिज़ाइन को अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक तकनीक के साथ मिलाकर एक शानदार कॉम्बीनेशन पेश करता है.

Aerox E में ऐसी क्या खासियत है जो इसे बाकियों से अलग बनाती है?
Yamaha Aerox E एक मैक्सी स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जो 9.4kW की पावर और 48 Nm का टॉर्क जनरेट करने वाली दमदार इलेक्ट्रिक मोटर से लैस है. इसमें 6 kWh की कुल क्षमता वाला ड्यूअल डिटैचेबल 3 kWh बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है, जिसे उपयोगकर्ता आसानी से हटाकर घर पर चार्ज कर सकते हैं. इन बैटरियों को पोर्टेबल बनाने के लिए एर्गोनॉमिक ग्रिप्स भी दी गई हैं. यामाहा का दावा है कि यह स्कूटर सिंगल चार्ज में 106 किमी तक की ड्राइविंग रेंज देगा. राइडिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, इसमें तीन राइडिंग मोड - Eco, Standard, और Power दिए गए हैं. इसके अलावा, तेज़ एक्सीलरेशन के लिए एक बूस्ट फंक्शन और रिवर्स मोड भी उपलब्ध है.

डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी के मामले में Aerox E भविष्य की झलक दिखाता है. इसका स्पोर्टी और एथलेटिक डिज़ाइन Aerox 155 से मिलता-जुलता है. फीचर्स की बात करें तो, इसमें ट्विन LED क्लास D हेडलाइट्स, LED फ्लैशर्स और 3D-इफेक्ट LED टेललाइट दी गई हैं. राइडर को सभी ज़रूरी जानकारी देने के लिए इसमें 5-इंच TFT कलर स्क्रीन दिया गया है, जिसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन की सुविधा भी मिलती है. यह स्क्रीन Yamaha Y-Connect ऐप इंटीग्रेशन को सपोर्ट करती है, जिससे स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, वाहन के आंकड़े, पार्किंग लोकेशन और मेंटेनेंस रिमाइंडर जैसी सुविधाएं मिलती हैं.

सुरक्षा और सुविधा के लिए, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं. इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (TCS), फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक्स के साथ सिंगल-चैनल ABS, एडवांस्ड मोटर कंट्रोल, और राइड-बाय-वायर प्रिसीजन शामिल हैं. डिटैचेबल ड्यूल बैटरी सेटअप और एक स्मार्ट की सिस्टम जैसी सुविधाएं इसे ICE (इंटरनल कम्बशन इंजन) स्कूटर्स के मुकाबले एक शानदार और सुविधाजनक राइडिंग अनुभव प्रदान करती हैं. Aerox E के साथ-साथ, यामाहा ने EC-06 मॉडल को भी भारतीय बाज़ार में पेश किया है, हालांकि Aerox E अपनी हाई-परफॉर्मेंस विशेषताओं के कारण अधिक चर्चा में है. यामाहा की इलेक्ट्रिक सेगमेंट में यह एंट्री भारत में हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के लिए एक नई राह खोलेगी.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Aerox E

