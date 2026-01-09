Bajaj chetak इलेक्ट्रिक स्कूटर धूम मचाने को तैयार, कम कीमत में मिल सकती है तगड़ी रेंज

Bajaj chetak electric scooter: भारत में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का मुकाबला TVS Orbiter के साथ Vida VX2 के एंट्री-लेवल वेरिएंट्स से होगा. कंपनी का मकसद इस मॉडल के साथ ग्राहकों को एक बजट फ़्रेंडली इलेक्ट्रिक स्कूटर का तगड़ा ऑप्शन देना है.
Bajaj Chetak Electric Scooter: Bajaj Auto अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस क्रम में कंपनी आगामी 14 जनवरी, 2025 को भारत में एक नया 'चेतक' इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने जा रही है. ये मौजूदा चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल नहीं होगा बल्कि पूरी तरह से नया बजट-फ्रेंडली वेरिएंट होगा. इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की बदौलत कंपनी ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने का प्रयास करेगी.
आम बजट में प्रीमियम ब्रांड का भरोसा
भारत में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का मुकाबला TVS Orbiter के साथ Vida VX2 के एंट्री-लेवल वेरिएंट्स से होगा. कंपनी का मकसद इस मॉडल के साथ ग्राहकों को एक बजट फ़्रेंडली इलेक्ट्रिक स्कूटर का तगड़ा ऑप्शन देना है, साथ ही इसमें ग्राहकों को कंपनी का भरोसा भी मिलेगा जो सालों से बरकरार है.
कीमत और बाजार में मुकाबला
ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि नए बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक्स-शोरूम कीमत 80,000 रुपये से 90,000 रुपये के बीच लॉन्च किया जा सकता है, हालांकि फाइनल प्राइज का खुलासा लॉन्च के बाद ही हो पाएगा. कंपनी अपने इस कदम के साथ मास मार्केट पर कब्जा करना चाहती है. मौजूदा समय में किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की डिमांड बढ़ रही है, ऐसे में कंपनी का नया प्रोडक्ट ग्राहकों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होगा.
डिजाइन और बिल्ड में बदलाव
हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखे गए इस स्कूटर की बनावट मौजूदा चेतक की तुलना में थोड़ी कॉम्पैक्ट नजर आती है. लागत कम करने और वजन घटाने के लिए कंपनी अपनी सिग्नेचर 'ऑल-मेटल बॉडी' की जगह हल्के और किफायती मटेरियल का इस्तेमाल कर सकती है. वजन कम होने से न केवल स्कूटर को चलाना आसान होगा, बल्कि इसकी कार्यक्षमता और रेंज में भी सुधार देखने को मिल सकता है.
फीचर्स और परफॉर्मेंस पर फोकस
किफायती होने की वजह से इसमें जरूरी फीचर्स पर फोकस रहने की उम्मीद है. इसे इस्तेमाल करना आसान होगा साथ ही इसका वजन भी कम हो सकता है जिससे हर एक ग्रुप के लोग इसे चला सकते हैं. कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नया टीजर भी जारी किया है जिसमें इसकी झलक देखी जा सकती है. इसमें छोटा बैटरी पैक और बुनियादी हार्डवेयर मिलने की उम्मीद है, जो पूरी तरह से प्रैक्टिकलिटी होगा.