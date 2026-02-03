CNG किट लगवाते समय रखें इन बातों का ध्यान, नहीं तो खतरे में पड़ सकती है जान

Car CNG Kit: कार में CNG (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) किट लगवाना पेट्रोल के बढ़ते खर्च से बचने का एक बेहतरीन तरीका है, लेकिन लापरवाही बरतने पर यह जानलेवा भी हो सकता है. यदि आप अपनी कार में सीएनजी किट लगवाने की सोच रहे हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से इन 5 बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है:

1. हमेशा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किट ही चुनें

बाजार में कई सस्ती और लोकल सीएनजी किट उपलब्ध हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से हमेशा RTO द्वारा अप्रूव्ड और सरकारी मान्यता प्राप्त किट ही लगवानी चाहिए. लोकल किट की फिटिंग और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं होती, जिससे गैस लीकेज या शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने का खतरा सबसे ज्यादा होता है. हमेशा भरोसेमंद डीलर से ही किट लगवाएं.

2. आरसी (RC) पर सीएनजी का पंजीकरण जरूरी

कार में किट लगवाने के बाद इसे अपने वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC) पर दर्ज कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है. इसके लिए आपको आरटीओ ऑफिस में जरूरी दस्तावेज और फिटिग सर्टिफिकेट जमा करना होता है. यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो न केवल आपका भारी चालान कट सकता है, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में आपको बीमा का क्लेम भी नहीं मिलेगा.

3. गैस सिलेंडर की हाइड्रो-टेस्टिंग और कंपलायन्स

सीएनजी सिलेंडर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर 3 साल में इसकी हाइड्रो-टेस्टिंग कराना बहुत जरूरी है. इस टेस्ट में सिलेंडर की मजबूती और उसकी सहनशक्ति की जांच की जाती है. साथ ही, किट लगवाने के बाद आपको एक 'कंप्लायंस प्लेट' (Compliance Plate) दी जाती है जिसे कार के पास लगाया जाता है. सिलेंडर की एक्सपायरी डेट और टेस्टिंग की तारीख का हमेशा ध्यान रखें.

4. समय-समय पर सर्विस और लीकेज की जांच

सीएनजी वाली कार को पेट्रोल कार की तुलना में अधिक रखरखाव की जरूरत होती है. इसके स्पार्क प्लग, एयर फिल्टर और वाल्व की नियमित जांच कराते रहें. अगर कार के अंदर हल्की सी भी गैस की गंध आए, तो तुरंत इंजन बंद कर दें और विंडो खोल दें. कभी भी खुद से लीकेज ठीक करने की कोशिश न करें, बल्कि किसी एक्सपर्ट मैकेनिक को ही दिखाएं.

5. सीएनजी भरवाते समय सावधानी

गैस स्टेशन पर सीएनजी भरवाते समय हमेशा इंजन बंद कर दें और कार से बाहर निकल जाए. इसके अलावा, कार के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल या धूम्रपान बिल्कुल न करें. सीएनजी भरवाते समय सिलेंडर के प्रेशर पर भी नजर रखें; जरूरत से ज्यादा प्रेशर सिलेंडर को नुकसान पहुचा सकता है. हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले फिलिंग स्टेशन से ही गैस भरवाएं.