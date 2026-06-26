Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऑटोमोबाइल
  • /खड़ी गाड़ी में अचानक खुला एयरबैग, 25 साल के लड़के की कटी गर्दन: कार में बैठने से पहले जान लीजिए सेफ्टी टिप्स

खड़ी गाड़ी में अचानक खुला एयरबैग, 25 साल के लड़के की कटी गर्दन: कार में बैठने से पहले जान लीजिए सेफ्टी टिप्स

मुंबई के मीरा रोड में एक खड़ी कार में अचानक एयरबैग फटने से 25 साल के युवक की जान चली गई. जानिए कैसे आपकी सुरक्षा के लिए बना एयरबैग जानलेवा बन सकता है और इससे बचने के उपाय क्या हैं.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 26, 2026, 07:12 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:12 AM IST
खड़ी गाड़ी में अचानक खुला एयरबैग, 25 साल के लड़के की कटी गर्दन: कार में बैठने से पहले जान लीजिए सेफ्टी टिप्स
Image Credit: AI से निर्मित फोटो.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मुहर्रम जुलूस के चलते दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट! किन रास्तों पर नहीं जा पाएंगे आप
Delhi news46 min ago
2
Ketan Agarwal Murder Case58 min ago
3
Kai Trump1 hr ago
4
Women's T20 World Cup 20261 hr ago
5
Philippines Gold Mine1 hr ago