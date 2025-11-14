Advertisement
टायर में हवा भरने का झंझट ही खत्म, ये नई तकनीक वाले टायर हैं कमाल

Airless Tyres: यह नई टेक्नोलॉजी ऐसे समय में आई है जब लोग अपनी गाड़ियों में सुरक्षा (Safety), बेहतर परफॉर्मेंस और कम मेंटेनेंस को सबसे ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 14, 2025, 05:41 PM IST
Airless Tyres: भारत का ऑटोमोबाइल बाज़ार बहुत तेज़ी से बदल रहा है, और इसके साथ ही टायर बनाने की तकनीक में भी बड़े अपडेट्स आ रहे हैं. अभी तक हम सबने ट्यूब वाले और ट्यूबलैस टायरों का ही इस्तेमाल किया है. लेकिन अब एक नई और ज़्यादा एडवांस तकनीक आ गई है, जिसे एयरलेस टायर्स (Airless Tyres) कहा जाता है.

यह नई टेक्नोलॉजी ऐसे समय में आई है जब लोग अपनी गाड़ियों में सुरक्षा (Safety), बेहतर परफॉर्मेंस और कम मेंटेनेंस को सबसे ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं. ये एयरलेस टायर, चाहे वह बाइक हो या कार, उसका पूरा वज़न शानदार तरीके से संभाल सकते हैं और साथ ही आपको एक स्मूद और सुरक्षित ड्राइविंग का अनुभव भी देते हैं. आइए जानते हैं कि यह नया टायर आखिर काम कैसे करता है.

एयरलेस टायर्स क्या होते हैं?
एयरलेस टायर्स की सबसे खास बात ही यही है कि इन्हें हवा की बिलकुल ज़रूरत नहीं होती. इसका मतलब है कि इनमें न तो हवा भरवाने की चिंता, न पंचर होने का डर और न ही टायर फटने (ब्लास्ट) का जोखिम रहता है.

बनावट (Structure): इन टायरों में हवा की जगह पर एक खास डिज़ाइन के रबर स्पोक्स (Rubber Spokes) और बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है. ये रबर के स्पोक्स टायर को मजबूती देते हैं और उसका आकार बनाए रखते हैं. इसी वजह से इनके खराब होने या पंचर होने की चिंता लगभग खत्म हो जाती है.

फ्यूचरिस्टिक लुक: एयरलेस टायर्स का अंदरूनी ढाँचा बाहर से भी दिखाई देता है, जो इन्हें एक बहुत ही अनोखा और भविष्य की गाड़ियों जैसा लुक देता है.

कम मेंटेनेंस: क्या यह लंबी ड्राइव के लिए बेहतर हैं?
यह टायर पूरी तरह से मेंटेनेंस-फ्री होते हैं. आपको न तो बार-बार एयर प्रेशर चेक करने की जरूरत है और न ही इन्हें बार-बार ठीक कराने की. इसी वजह से, लंबी दूरी की यात्रा (Long Drive) या खराब रास्तों (Off-Road Conditions) के लिए यह एक बहुत ही शानदार विकल्प बनकर उभरते हैं.

एयरलेस टायर्स की कीमत कितनी है?
मौजूदा समय में एयरलेस टायर्स की कीमत थोड़ी ज़्यादा है.

शुरुआती कीमत: सबसे सस्ते एयरलेस टायर्स की कीमत लगभग ₹10,000 से ₹20,000 के बीच शुरू होती है. इसकी कीमत टायर के साइज, क्वालिटी और ब्रांड के हिसाब से बदलती रहती है.

तुलना: अगर इसकी तुलना सामान्य ट्यूबलैस टायरों से करें, जिनकी कीमत ₹1,500 से ₹60,000 तक होती है, तो एयरलेस टायर्स अभी कई गुना महंगे हैं.

भविष्य की उम्मीद: हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे-जैसे यह तकनीक ज़्यादा आम होगी और इसका उत्पादन बढ़ेगा, इन टायरों की कीमतों में कमी आने की पूरी उम्मीद है.

एयरलेस टायर्स के कुछ नुकसान भी हैं
इतनी सारी खूबियों के बावजूद, इस तकनीक में कुछ कमियां भी हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है:

सवारी में झटका: चूंकि ये टायर बहुत मजबूत होते हैं और झटके को सह लेते हैं, इसलिए खराब सड़कों पर सवारी थोड़ी ज़्यादा झटकेदार (Harsh) महसूस हो सकती है.

ज्यादा ड्रैग (Drag): इन टायरों का सड़क से संपर्क ज़्यादा होता है, जिससे गाड़ी को आगे बढ़ाने में इंजन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है.

फ्यूल/बैटरी पर असर: इस अतिरिक्त मेहनत के कारण, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है और उनकी रेंज कम हो सकती है. वहीं, पेट्रोल या डीज़ल गाड़ियों का माइलेज भी कम हो सकता है.

आवाज और कंपन: सड़क से लगातार रगड़ के कारण गाड़ी चलाते समय ज़्यादा कंपन (Vibration) महसूस हो सकता है. इलेक्ट्रिक कारों में इंजन की आवाज़ नहीं होती, इसलिए टायर की यह कंपन और रगड़ की आवाज़ केबिन में काफी ज़्यादा सुनाई दे सकती है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

airless tyres

