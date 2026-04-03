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Hindi NewsऑटोमोबाइलAjay Devgn का सिंघम स्टाइल बर्थडे: 57वें जन्मदिन पर खुद को गिफ्ट की 1.40 करोड़ की आलीशान मर्सिडीज!

Ajay Devgn का 'सिंघम' स्टाइल बर्थडे: 57वें जन्मदिन पर खुद को गिफ्ट की 1.40 करोड़ की आलीशान मर्सिडीज!

Ajay Devgn Buys Mercedes-Benz V-Class: अजय देवगन ने अपने 57वें जन्मदिन के मौके पर खुद को एक ऐसी कार गिफ्ट की है जो इस समय बॉलीवुड सितारों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई है और इसे हर स्टार खरीदना चाहता है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Apr 03, 2026, 11:21 AM IST
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Ajay Devgn ने खुद को गिफ्ट की 1.40 करोड़ की मर्सिडीज.
Ajay Devgn ने खुद को गिफ्ट की 1.40 करोड़ की मर्सिडीज.

Ajay Devgn Buys Mercedes-Benz V-Class: बॉलीवुड के 'सिंघम' यानी अजय देवगन ने 57वें जन्मदिन पर खुद को एक लग्जरी कार गिफ्ट की है. 2 अप्रैल को अपने बर्थडे के मौके पर उन्होंने 1.40 करोड़ रुपये की शानदार Mercedes-Benz V-Class को अपने गैरेज में शामिल किया है. मार्च 2026 में लॉन्च हुई इस कार ने आते ही फिल्मी सितारों के बीच अपनी धाक जमा ली है, और अब अजय देवगन भी उन खास लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिनके पास यह "ड्रीम कार" है.

भारत में मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास की वापसी होते ही यह सेलिब्रिटीज की पहली पसंद बन गई है. सबसे पहले क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने इसे खरीदा, जिसके बाद बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान ने 'ओब्सीडियन ब्लैक' रंग की वी-क्लास अपने नाम की. अब अजय देवगन ने अपने जन्मदिन पर इसे खरीदकर इस लग्जरी कार की लोकप्रियता पर मुहर लगा दी है. फैंस सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि केवल अजय देवगन ही अपनी एंट्री को इतना शाही और दमदार बना सकते हैं.

'शिवशक्ति' पर जश्न

अजय देवगन के जन्मदिन की सुबह उनके जुहू स्थित आवास 'शिवशक्ति' के बाहर का नजारा देखने लायक था. हजारों की तादाद में फैंस हाथों में बैनर लिए अपने पसंदीदा सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार कर रहे थे. जब अजय बाहर आए और हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया, तो प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर था. इसी बीच जब उनकी नई कार की खबर सामने आई, तो इंटरनेट पर बधाई देने वालों का तांता लग गया.

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पहियों पर चलता-फिरता शानदार महल

मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास को "प्राइवेट सुइट ऑन व्हील्स" कहा जाता है और इसके फीचर्स इस बात को साबित भी करते हैं. इस कार के अंदर का नजारा किसी पांच सितारा होटल के कमरे जैसा है. इसमें पीछे बैठने वालों के लिए 'लाउंज सीट्स' दी गई हैं, जिनमें मसाज, हीटिंग और वेंटिलेशन की सुविधा है. इसके साथ ही कार में 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, डॉल्बी एटमॉस के साथ 15-स्पीकर वाला बर्मेस्टर साउंड सिस्टम और दो बड़ी 12.3-इंच की स्क्रीन दी गई हैं, जो यात्रा को बेहद आरामदायक बनाती हैं.

दमदार इंजन 

सिर्फ आराम ही नहीं, यह कार परफॉरमेंस और सुरक्षा के मामले में भी नंबर वन है. इसमें 2.0-लीटर का इंजन लगा है जो पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्पों में उपलब्ध है. यह गाड़ी 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आती है, जिससे इसे चलाना और इसमें सफर करना बेहद स्मूथ रहता है. सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और कई एडवांस ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम दिए गए हैं, जिसने इसे यूरो NCAP रेटिंग में 5-स्टार सुरक्षा प्रदान की है.

अजय देवगन का शानदार कार कलेक्शन

अजय देवगन हमेशा से ही दमदार और क्लासी गाड़ियों के शौकीन रहे हैं. उनकी नई मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास अब उनके पहले से मौजूद शानदार कलेक्शन का हिस्सा बन गई है. उनके पास पहले से ही मर्सिडीज-मेबैक GLS 600, मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास, बीएमडब्ल्यू X7 और ऑडी Q7 जैसी कई महंगी गाड़ियां हैं. 

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Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

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