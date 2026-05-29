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Hindi NewsऑटोमोबाइलWATCH: दुनिया के पहले सुपरहीरो की ‘ब्लैक बीस्ट’ Volga देखने पहुंचे इंडियन जेम्स बॉन्ड, पहले छुआ फिर बात की और यादों में डूब गए डोभाल!

WATCH: दुनिया के पहले सुपरहीरो की ‘ब्लैक बीस्ट’ Volga देखने पहुंचे इंडियन जेम्स बॉन्ड, पहले छुआ फिर बात की और यादों में डूब गए डोभाल!

Valentina Tereshkova National Space Centre: मॉस्को में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन की आइकॉनिक ब्लैक GAZ-21 Volga को देखने का मौका मिला. स्पेस सेंटर में रखी ये क्लासिक विंटेज कार न सिर्फ ऑटोमोबाइल बल्कि स्पेस लवर्स को भी अपनी ओर खींच लेती है. क्या है इसकी खासियत आइए जानते हैं.

 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 29, 2026, 10:43 PM IST
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GAZ-21 Volga 84-61 вг (Photo Credit: Sputnik)
GAZ-21 Volga 84-61 вг (Photo Credit: Sputnik)

Yuri Gagarin Black Volga GAZ-21 Volga car: भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस में हैं. पहले अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा फोरम और सुरक्षा मामलों की 14वीं बैठक में शामिल होने पहुंचे एनएसए डोभाल ने पुतिन के देश से पूरी दुनिया को बता दिया कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड नहीं हो सकते हैं. 'सुपर कॉप' डोभाल अपने तूफानी दौरे के बीच मॉस्को के स्पेस सेंटर पहुंचे. जहां उन्होंने दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन की सुपरकार ‘ब्लैक बीस्ट’ को एकदम नजदीक से देखा. पहली नजर में ये कार Sci-Fi यानी साइंस फिक्शन मूवी का हिस्सा लगती है.

डोभाल खुद स्पाई यानी जासूसों के जासूस रहे हैं, इसलिए उन्होंने गागरिन की गैज़-21 वोल्गा को उसी उत्साह और कौतूहल से देखा मानो वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ऑरस सेनात या डोनाल्ड ट्रंप की बीस्ट को देख रहे हों. 

डोभाल रूस में हैं लिहाजा उनकी सुपरकार की बात करें तो रूसी लक्जरी सेडान को कारों के कद्रदान रशियन रॉल्स रॉयस कहकर बुलाते हैं. पुतिन की कार पूरी तरह बुलेटप्रूफ है, इसे किसी गोली से नहीं भेदा जा सकता, वहीं मिसाइल या ड्रोन अटैक का असर भी इस पर नहीं होता. 

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गागरिन की कार- 'ब्लैक ब्यूटी'

पुतिन कार एक चलता फिरता किला है, तो गागरिन की कार भी अजूबे से कम नहीं है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को हुआ था. जब यूरी गागरिन ने 12 अप्रैल 1961 को पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे, तब पुतिन की उम्र 8 साल और 6 महीने थी. आज पुतिन और गागरिन दोनों की कार के चर्चे दुनियाभर में मशहूर हैं.

देखा, छुआ, बात की और यादों में खो गए!

रूस के नेशनल स्पेस सेंटर में विजिट के दौरान डोभाल ने गागरिन की ऑफिशियल सर्विस कार 'ब्लैक ब्यूटी' GAZ-21 Volga को करीब से देखा, जिसकी नंबर प्लेट पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर 84-61 вг है. डोभाल ने गागरीन की डार्लिंग कार को न सिर्फ छुआ, बल्कि उन पलों को भी महसूस किया होगा, जब वो इस पर बैठकर फर्राटा उड़ान भरते होंगे. 

गागरिन की सुपरकार की खासियत

1950 के दशक में बनी ये कार आज भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की दुनिया में अजूबा है. रूस में लक्जरी विंटेज गाड़ियों के शौकीन गागरीन की इस कार का नाम आज भी बड़े अदब से लेते हैं. रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोवियत संघ में साल 1956 में लॉन्च वोल्गा सीरीज उस दौर में एलीट क्लास की सेफ्टी और कम्फर्ट के लिए मुफीद मानी जाती थी. GAZ-21 मॉडल को खासतौर पर सरकारी अफसरों और दिग्गज हस्तियों के लिए डिजाइन किया गया था.

76 साल पहले ये दमदार कार 2.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती थी, जो काफी अच्छा टॉर्क जनरेट करती थी. उस दौर में इसकी मजबूत बॉडी, क्लासिक आइकॉनिक डिजाइन और लंबी ड्राइविंग रेंज के चर्चे अमेरिका और यूरोप तक थे. दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन को ये कार तत्कालीन यूएसएसआर की सरकार ने स्पेस मिशन से वापसी पर उनके सम्मान में भेंट दी थी.

कौन थे गागरीन?

9 मार्च 1934 को यूरी एलेक्सेयेविच गागरिन सोवियत संघ के स्मोलेनेस्क ओब्लास्ट के क्लूशिनो गांव में पैदा हुए थे. उनके पिता डेयरी कारोबारी थे. अपने पिता की चार संतानों में से तीसरी संतान थे.  दूसरे विश्व युद्ध के समय नाजियों ने उनका स्कूल जला दिया था. जिससे स्कूल में दाखिला लेने के पहले साल में ही उनकी पढ़ाई-लिखाई रुक गई थी. गांव पर रूस का फिर से कब्जा होने तक यूरी और उनके परिवार को बहुत से कष्ट सहने पड़े. उनकी जिंदगी आसान नहीं थी. जैसे तैसे पढ़ाई पूरी करके गागरीन सोवियत संघ की एयरफोर्स में भर्ती हुए. आगे उनका चयन अंतरिक्ष यात्री के रूप में हुआ. 

यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 को रूसी स्पेसक्राफ्ट Vostok 1 के जरिए धरती की परिक्रमा करने के लिए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बन गए थे. उनकी ऐतिहासिक उड़ान दो घंटे से भी कम की थी, लेकिन इसने पूरी मानव सभ्यता के उज्वल भविष्य के नए द्वार खोल दिए थे. उस नायाब स्पेस फ्लाइट के बाद गागरिन पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़े रियल सुपर हीरो यानी सुपरस्टार बन गए थे.

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हालांकि 27 मार्च 1968 को महज 34 साल की उम्र में गागरिन की मौत हो गई थी. यूरी गागरिन की मौत एक विमान हादसे में हुई थी. उनकी मौत के कारणों का खुलासा करीब 45 साल तक नहीं किया गया. लेकिन उनकी मरने के इतने सालों बाद भी लोग उनकी कार देखने और उनके किस्से सुनने के लिए रूसी स्पेस सेंटर आते हैं.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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