अखिलेश यादव से लेकर अनंत सिंह तक, जानें कौन से नेता के पास है सबसे तगड़ी एसयूवी

SUVs Used by politicians: देश में चुनावी माहौल है हर पार्टी जोर-शोर से रैली और सभाएं कर रही हैं, ऐसे में नेताओं की लग्जरी कारें जनता के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाती हैं जिनकी कीमत करोड़ों में होती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 10, 2025, 11:16 AM IST
अखिलेश यादव से लेकर अनंत सिंह तक, जानें कौन से नेता के पास है सबसे तगड़ी एसयूवी

SUVs Used by politicians: सुरक्षा कारणों की वजह से आपने ज्यादातर राजनेताओं और एक्टर्स को लग्जरी कारों में चलते हुए देखा होगा. दरअसल लग्जरी कारों में आम कारों की तुलना में कहीं ज्यादा सेफ्टी फीचर्स होते हैं, साथ ही कंपनियां बेहतरीन तरीके से इनकी बुलटप्रूफिंग भी करवा सकती हैं. साधारण कारों में ठीक तरह से बुलेटप्रूफिंग करवाना संभव नहीं होता है.

अखिलेश यादव

ऐसे ही एक लग्जरी कार में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव को स्पॉट किया गया है. ये असल में एक एसयूवी है जिसका नाम Nissan Petrol V8 है. आपको बता दें कि इस एसयूवी पर समाजवादी पार्टी का झण्डा लगा हुआ था जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि ये उन्हीं ही एसयूवी है.  इस एसयूवी के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं. 

दमदार V8 इंजन और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस

Nissan Patrol V8 की सबसे बड़ी खासियत इसके इंजन में है. इसमें एक शक्तिशाली 5.6-लीटर V8 पेट्रोल इंजन लगा है, जो लगभग 400 हॉर्सपावर और 560 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 7-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जुड़ा हुआ है. यह बेजोड़ पावर Patrol को न सिर्फ़ हाईवे पर तेज़ रफ़्तार देती है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि यह 3,500 किलोग्राम तक का भारी भार भी आसानी से खींच सके. V8 इंजन का दमदार प्रदर्शन और स्मूथ पावर डिलीवरी इसे एक शानदार ऑन-रोड अनुभव देती है, जिससे यह अपनी श्रेणी की सबसे तेज़ और सबसे सक्षम एसयूवी में से एक बन जाती है.

बेमिसाल ऑफ-रोड क्षमताएं:  Nissan Patrol V8 को एक सच्चा 4x4 वाहन कहा जाता है क्योंकि यह कठिन से कठिन रास्तों पर भी शानदार प्रदर्शन करती है. यह ALL-MODE 4x4 सिस्टम से लैस है, जिसमें 'ऑन-रोड', 'सैंड', 'स्नो' और 'रॉक' जैसे विभिन्न मोड उपलब्ध हैं, जिन्हें ड्राइवर अपनी ज़रूरत के अनुसार चुन सकता है. इसके अलावा, इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक रियर डिफरेंशियल लॉक और प्रभावशाली 273 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है. इसकी सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी हाइड्रोलिक बॉडी मोशन कंट्रोल (HBMC) सस्पेंशन है, जो ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर बॉडी रोल को कम करता है और पहियों को हमेशा ज़मीन से संपर्क में रखता है, जिससे ऑफ-रोड और ऑन-रोड दोनों जगह आराम और नियंत्रण बना रहता है.

अनंत सिंह की SUV

मोकामा के पूर्व MLA अनंत सिंह को भी लग्जरी गाड़ियों का शौक है और हाल ही में उन्होंने एक धाकड़ एसयूवी खरीदी है जिसकी कीमत करोड़ों की है. चलिए आपको इस धाकड़ एसयूवी के बारे में बताते हैं. अनंत सिंह ने हाल ही में टोयोटा लैंड क्रूजर ZX टोयोटा की प्रमुख लक्जरी SUV है, जो अपनी दंडदार ऑफ-रोड क्षमताओं को प्रीमियम आराम और अत्याधुनिक तकनीक के साथ जोड़ती है. यह कार Land Cruiser 300 सीरीज़ का हिस्सा है और भारत में एक CBU (पूरी तरह से निर्मित इकाई) के रूप में आयात की जाती है.

यह विशाल SUV एक शक्तिशाली V6 3.3L ट्विन-टर्बो डीज़ल इंजन द्वारा संचालित है, जो 10-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलकर 304 bhp की पावर और 700 Nm का टॉर्क प्रदान करता है, जिससे यह ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी शानदार प्रदर्शन करती है. यह परमानेंट 4-व्हील ड्राइव, मल्टी-टेरेन सेलेक्ट सिस्टम और क्रॉल कंट्रोल जैसी उन्नत ऑफ-रोड सुविधाएँ प्रदान करती है. अंदर की तरफ, Land Cruiser ZX में लक्जरी सुविधाओं की भरमार है, जिसमें 12.3-इंच का विशाल टचस्क्रीन, 4-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, और आरामदायक लेदर सीटिंग शामिल है. सुरक्षा के मामले में यह बहुत आगे है, जिसमें 10 एयरबैग्स और टोयोटा सेफ्टी सेंस (ADAS) जैसी प्रणालियाँ शामिल हैं. भारत में इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग ₹ 2.16 करोड़ है, जो इसे देश की सबसे प्रीमियम फुल-साइज़ SUVs में से एक बनाती है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

