अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव के पास हैं ये धांसू गाड़ियां, ताकतवर इंजन के साथ मिलते हैं लग्जरी फीचर्स

SP leader Shivpal Yadav Luxury Car Collection: समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के चाचा और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव आए दिन पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए, रैलियां, जन सभाएं करते हैं. इस दौरान उन्हें की गाड़ियों में देखा जाता है. इनमें ज्यादातर एसयूवीज होती हैं. ऐसे में आज हम आपको उनकी गाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें उन्हें चलते हुए देखा गया है.

शिवपाल यादव के कार कलेक्शन में शामिल कुछ गाड़ियाँ ये हैं:

Audi Q7: यह एक लक्ज़री एसयूवी है जिसमें 3.0 L V6 डीज़ल इंजन आता है. उन्हें अक्सर इसी कार में यात्रा करते देखा जाता है. इसकी कीमत लगभग ₹90 लाख बताई जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Range Rover Vogue: यह उनके कलेक्शन की सबसे महंगी कारों में से एक है. इसमें 3.0 L V8 ट्विन टर्बो डीज़ल इंजन होने का ज़िक्र है.

Mitsubishi Pajero: यह एक एसयूवी है जिसमें 2.5 L टर्बो डीज़ल इंजन देखने को मिलता है और इसकी कीमत लगभग ₹30 लाख बताई जाती है.

Toyota Fortuner: उनके पास इस कार का ब्लैक कलर मॉडल है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कानपुर के एक डॉक्टर ने उन्हें लगभग ₹50 लाख की कीमत वाली एक नई ब्लैक फॉर्च्यूनर एसयूवी उपहार में दी थी, जिसके बोनट पर 'चाचा का गिफ्ट' लिखा हुआ था.

उनकी कारों पर पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) का झंडा लगा हुआ था, लेकिन समाजवादी पार्टी में विलय के बाद उनकी Audi कार पर साइकिल वाला झंडा लगा दिया गया था.