इस बाइक से फिल्म सेट पर जाते थे अक्षय कुमार, किसी को कानों-कान नहीं लग पाई खबर
Akshay Kumar Birthday: बॉलीवुड के खिलाड़ी यानि अक्षय कुमार आज 58 साल के हो गए हैं लेकिन, फिल्मों में उनके एक्शन सीन्स देखने के बाद कोई उन की उम्र का अंदाजा लगा ही नहीं सकता है.  

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 09, 2025, 10:18 AM IST
Akshay Kumar Birthday: आज बॉलीवुड के खिलाड़ी यानि अक्षय कुमार का जन्मदिन है और वो 58 साल के हो गए हैं. हालांकि उनकी फिल्में देखने के बाद उम्र का अदाजा लगा पाना नामुमकिन है. बता दें कि अक्षय कुमार जिस तरह से फिल्मों में बाइक स्टंट और एक्शन सीन्स करते दिखते हैं, ठीक उसी तरह से वो असल जिंदगी में भी बाइक चलाना पसंद करते हैं. उनके पास एक धांसू एडवेंचर बाइक भी थी. एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बाइक से जुड़ा हुआ एक किस्सा भी शेयर किया था, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. 

इस बाइक से चलते थे अक्षय कुमार 

अक्षय कुमार के पास Honda XRV 750 थी जो कि एक एडवेंचर बाइक है. इस बाइक को होंडा अफ्रीका ट्विन के नाम से जाना जाता है, एक डुअल-स्पोर्ट मोटरसाइकिल है जो 1989 में पहली बार लॉन्च की गई थी. ये बाइक 742 सीसी की क्षमता वाले एक V-ट्विन इंजन से लैस है, जो 60 से 62 हॉर्सपावर और लगभग 62 एनएम टॉर्क जेनरेट करता है. इसकी टॉप स्पीड करीब 174 किमी/घंटा है और यह ऑफ-रोड और ऑन-रोड दोनों के लिए पेरफेक्ट है. इस बाइक की सीट ऊंचाई 860-870 मिमी के बीच है, और इसका वजन लगभग 235 किलोग्राम है. इस बाइक में 23 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है. इस बाइक का प्रोडक्शन 1990 से 2000 तक हुआ और 2003 तक ये बाइक शोरूम में उपलब्ध थी. इस बाइक में ट्विन हेडलाइट्स, विंडस्क्रीन और लंबी ड्यूल सीट जैसी खासियतें शामिल हैं. 

अक्षय कुमार ने बताया था ये किस्सा 

एक इंटरव्यू के दौरान अक्षय कुमार ने बताया था कि, मुंबई में काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है, जिसकी वजह से कार से फिल्म सेट पर पहुंचना वो भी टाइम पर, काफी मुश्किल होता है. अक्षय कुमार समय के पाबंद हैं ऐसे में वो कई बार अपनी इस बाइक का इस्तेमाल करके फिल्म सेट पर टाइम से पहुंचा करते थे. उन्होंने बताया था कि वो हेलमेट लगाकर किसी साधारण इंसान की तरह बाइक से निकाल जाया करते थे और समय से फिल्म सेट पर पहुंच जाते थे. सड़क पर तो क्या कई बार सेट पर पहुंचने पर भी लोग उन्हें नहीं पहचान पाते थे.   

 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

#Akshay kumar

