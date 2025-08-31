इस कंपनी ने बना दी उड़ने वाली लग्जरी कार, लॉन्च से पहले ही खरीदने के लिए लगी हजारों लोगों की भीड़

Flying Car: वो जमाने गए जब कारें जमीन पर चलती थीं, क्योंकि लगातार बढ़ती ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए एक कंपनी ने हवा में उड़ने वाली कार तैयार कर दी है.
Alef flying Car: दुनिया की पहली उड़ने वाली कार तैयार हो चुकी है जिसका नाम एलेफ एयरोनॉटिक्स है. ये कार किसी विमान से भी ज्यादा बेहतर तरीके से उड़ान भर सकती है और पैसेंजर को हवाई रास्ते से उनकी मंजिल पर पहुंचा सकती है. देखने में alef फ्लाइंग कार किसी साधारण कार जैसी ही नजर आती है, लेकिन इसकी खूबियां जानने के बाद आप हैरान ही रह जाएंगे. एलेफ एयरोनॉटिक्स एक अमेरिकी कंपनी है. यह ऑटोमोटिव और विमानन कंपनी उड़ने लंबे समय से अपनी फ्लाइंग कार पर काम कर रही है. इस कार के लॉन्च से पहले ही इसे खरीदने के लिए हजारों लोगों ने प्री-बुकिंग भी करवा ली है.
उड़ान भरने के लिए तैयार है कंपनी
एलेफ एयरोनॉटिक्स ने हाफ मून बे हवाई अड्डे (HAF) और हॉलिस्टर हवाई अड्डे (CVH) पर ऑपरेशन शुरू करने के लिए शुरू करने के लिए अग्रीमन्ट भी कर लिया है. कंपनी अपनी इस फ्लाइंग कार की टेस्टिंग यहां पर करेगी साथ ही साथ उड़ने वाली कार और विमान दोनों के रूप में अपने दोहरे कार्य का प्रदर्शन भी जारी रखेगी. इन दोनों ये दोनों हवाई अड्डे आने वाले समय में कंपनी एलेफ फ्लाइंग कार फ्लीट के लिए बेस भी बनाए जा सकते हैं जहां से यात्री इनकी सेवाएं ले सकेंगे.
किन खासियतों से लैस है Alef flying Car
Alef Model A एक इलेक्ट्रिक उड़ने वाली कार है, जो जमीन पर 200 मील और हवा में 110 मील तक चल सकती है. इसमें आठ इलेक्ट्रिक मोटर और प्रोपेलर हैं, जो इसे उड़ान भरने और आगे बढ़ने में मदद करते हैं. सड़क पर यह धीमी स्पीड (लगभग 25-35 मील प्रति घंटा) से चलती है, क्योंकि यह एक लो-स्पीड फ्लाइंग कार है. उड़ान के लिए इसमें खास बाइप्लेन डिज़ाइन और घूमने वाला केबिन है. यह कार कार्बन फाइबर से तैयार की गई है जिससे इसका वजन साधारण कार से काफी कम हो जाता है और ये बड़े आराम से उड़ान भर सकती है. इस कार में काफी दमदार सेफ़्टी फीचर्स ऑफर किए गए हैं जिनमें इमरजेंसी बैलिस्टिक पैराशूट भी शामिल हैं.