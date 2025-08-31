इस कंपनी ने बना दी उड़ने वाली लग्जरी कार, लॉन्च से पहले ही खरीदने के लिए लगी हजारों लोगों की भीड़
Advertisement
trendingNow12903463
Hindi Newsऑटोमोबाइल

इस कंपनी ने बना दी उड़ने वाली लग्जरी कार, लॉन्च से पहले ही खरीदने के लिए लगी हजारों लोगों की भीड़

Flying Car: वो जमाने गए जब कारें जमीन पर चलती थीं, क्योंकि लगातार बढ़ती ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए एक कंपनी ने हवा में उड़ने वाली कार तैयार कर दी है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 12:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस कंपनी ने बना दी उड़ने वाली लग्जरी कार, लॉन्च से पहले ही खरीदने के लिए लगी हजारों लोगों की भीड़

Alef flying Car: दुनिया की पहली उड़ने वाली कार तैयार हो चुकी है जिसका नाम एलेफ एयरोनॉटिक्स है. ये कार किसी विमान से भी ज्यादा बेहतर तरीके से उड़ान भर सकती है और पैसेंजर को हवाई रास्ते से उनकी मंजिल पर पहुंचा सकती है. देखने में alef फ्लाइंग कार किसी साधारण कार जैसी ही नजर आती है, लेकिन इसकी खूबियां जानने के बाद आप हैरान ही रह जाएंगे. एलेफ एयरोनॉटिक्स एक अमेरिकी कंपनी है. यह ऑटोमोटिव और विमानन कंपनी उड़ने लंबे समय से अपनी फ्लाइंग कार पर काम कर रही है. इस कार के लॉन्च से पहले ही इसे खरीदने के लिए हजारों लोगों ने प्री-बुकिंग भी करवा ली है. 

यह भी पढ़ें: Tata Sierra SUV के बारे में आपको नहीं पता होंगी ये 5 बातें, सेगमेंट के सबसे तगड़े फीचर्स से होगी लैस

उड़ान भरने के लिए तैयार है कंपनी 

Add Zee News as a Preferred Source

एलेफ एयरोनॉटिक्स ने हाफ मून बे हवाई अड्डे (HAF) और हॉलिस्टर हवाई अड्डे (CVH) पर ऑपरेशन शुरू करने के लिए शुरू करने के लिए अग्रीमन्ट भी कर लिया है. कंपनी अपनी इस फ्लाइंग कार की टेस्टिंग यहां पर करेगी साथ ही साथ उड़ने वाली कार और विमान दोनों के रूप में अपने दोहरे कार्य का प्रदर्शन भी जारी रखेगी. इन दोनों ये दोनों हवाई अड्डे आने वाले समय में कंपनी एलेफ फ्लाइंग कार फ्लीट के लिए बेस भी बनाए जा सकते हैं जहां से यात्री इनकी सेवाएं ले सकेंगे. 

यह भी पढ़ें: क्या E20 पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज हो जाता है कम? जानें इस बात में कितनी है सच्चाई

किन खासियतों से लैस है Alef flying Car 

Alef Model A एक इलेक्ट्रिक उड़ने वाली कार है, जो जमीन पर 200 मील और हवा में 110 मील तक चल सकती है. इसमें आठ इलेक्ट्रिक मोटर और प्रोपेलर हैं, जो इसे उड़ान भरने और आगे बढ़ने में मदद करते हैं. सड़क पर यह धीमी स्पीड (लगभग 25-35 मील प्रति घंटा) से चलती है, क्योंकि यह एक लो-स्पीड फ्लाइंग कार है. उड़ान के लिए इसमें खास बाइप्लेन डिज़ाइन और घूमने वाला केबिन है. यह कार कार्बन फाइबर से तैयार की गई है जिससे इसका वजन साधारण कार से काफी कम हो जाता है और ये बड़े आराम से उड़ान भर सकती है. इस कार में काफी दमदार सेफ़्टी फीचर्स ऑफर किए गए हैं जिनमें इमरजेंसी बैलिस्टिक पैराशूट भी शामिल हैं.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Flying car

Trending news

रात के अंधेरे में... टाइट सिक्योरिटी में हो रही मोदी सरकार के मंत्रालयों की शिफ्टिंग
Modi government
रात के अंधेरे में... टाइट सिक्योरिटी में हो रही मोदी सरकार के मंत्रालयों की शिफ्टिंग
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
Mann Ki Baat
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
Money laundering
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
Donald Trump
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
Indian Army news
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
bengaluru news
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
today weather update
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
india flood
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
Bengaluru
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
multi lane free flow tolling system
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
;