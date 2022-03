गडकरी ने दी खुशखबरी, गाड़ियों के साथ ये सेफ्टी फीचर अनिवार्य; जानें कब से लागू होगा नियम

नई दिल्लीः नितिन गडकरी ने ग्राहकों को एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है. कार सवारों की यात्रा अब ज्यादा सेफ होने वाली है क्योंकि अब 8-सीटर कारों के साथ 6 एयरबैग्स दिया जाना अनिवार्य कर दिया जाएगा. गडकरी ने बताया कि रोड सेफ्टी का ये नया नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू किया जाएगा और इस फीचर के बदले कंपनियां कारों की कीमतों में बड़ा इजाफा कर सकती हैं. गडकरी ने कहा कि भारत में सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को सख्ती से अपनाया जाना अब बहुत जरूरी हो गया है. बड़े साइज की कारों में 6 एयरबैग्स के साथ वाहन और पैदल यात्रियों को ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है.

We have made a minimum of 6 Airbags mandatory in all vehicles carrying upto 8 passengers, irrespective of the model, variant and cost of vehicle. It will ensure safety of poor consumer. : Union Minister Shri @nitin_gadkari ji

