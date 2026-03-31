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Hindi Newsऑटोमोबाइलनए अवतार में लौट रही है Legendary बजाज पल्सर 180, शोरूम पर आई नजर!

नए अवतार में लौट रही है 'Legendary' बजाज पल्सर 180, शोरूम पर आई नजर!

New Bajaj Pulsar 180: नई बजाज पल्सर को शोरूम पर स्पॉट किया गया है जिससे एक बात तो साफ है कि इसे मार्केट में बड़े अपडेट के साथ उतारा जाने वाला है और ग्राहकों के लिए इसमें कुछ जानदार बदलाव देखने को मिलने लगेंगे. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 31, 2026, 06:36 AM IST
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बजाज पल्सर 180 शोरूम पर आई नजर. फोटो क्रेडिट: bajajauto.com
बजाज पल्सर 180 शोरूम पर आई नजर. फोटो क्रेडिट: bajajauto.com

New Bajaj Pulsar 180: बजाज ऑटो अपनी सबसे पॉपुलर मोटरसाइकिलों में से एक, पल्सर 180 को एक बार फिर भारतीय सड़कों पर उतारने जा रहा है. हाल ही में इस बाइक को लॉन्च से पहले एक डीलरशिप पर देखा गया है, जिससे ये बात तो साफ हो गई है कि कंपनी इसे नए अपडेट्स के साथ वापस ला रही है. पल्सर 180 हमेशा से ही अग्रेसिव डिजाइन और परफॉर्मेंस के शौकीनों की पहली पसंद रही है, और अब इसके नए लुक ने मार्केट में हलचल मचा दी है. 

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डिजाइन अपडेट्स

डीलरशिप पर नजर आई नई पल्सर 180 में क्लासिक पल्सर डिजाइन को बरकरार रखा गया है, लेकिन इसमें कई हाईटेक बदलाव स्पॉट किए गए हैं. बाइक में रेड और ग्रे ग्राफिक्स के साथ ब्लैक पेंट फिनिश ऑफर किया गया है. इसका मस्कुलर फ्यूल टैंक और शार्प टेल सेक्शन इसे पुराने लूकस के साथ एक फ्रेश अपील देता है. टेल पैनल पर लिखा "180" स्टिकर इसकी पहचान की वेरीफाई करता है, जो इसे पल्सर 150 से अलग बनाता है.

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हाईटेक फीचर्स से लैस

इस बार बजाज ने फीचर्स के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ी है. नई पल्सर 180 में एक नया LED हेडलैंप सेटअप दिया गया है, जो पहले से काफी प्रीमियम नजर आता है. साथ ही, बाइक में LED टर्न इंडिकेटर्स भी जोड़े गए हैं. सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका नया डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है. उम्मीद है कि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स भी दिए जाएंगे, जो आज के यूथ की जरूरत बन चुकी हैं.

दमदार लुक और हार्डवेयर

बाइक के मस्कुलर लुक को बढ़ाने के लिए इसमें पल्सर 220F जैसा बड़ा और काले रंग का एग्जॉस्ट दिया गया है. इसमें 17-इंच के अलॉय व्हील्स और बेहतर ब्रेकिंग के लिए रियर डिस्क ब्रेक भी दिया गया है. ये सभी चेंज मिलकर इसे सड़क पर एक दमदार रोड प्रेजेंस ऑफर करते हैं, जिससे ये पुरानी पल्सर 180 के मुकाबले ज्यादा चौड़ी और स्पोर्टी नजर आती है.

इंजन और परफॉर्मेंस 

नई पल्सर 180 में भरोसेमंद 178.6 cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया जा सकता है. हालांकि, इसे नए एमिशन नॉर्म और E20 फ्यूल के हिसाब से अपडेट किया गया है. पुराने मॉडल में ये इंजन 17 hp की पावर और 14.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता था. इसे 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा, जो स्मूद राइडिंग का एक्सपीरियंस ऑफर करेगा. 

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कीमत और बाजार में मुकाबला

बजाज पल्सर 180 की भारत में आधिकारिक लॉन्चिंग जल्द ही होने वाली है. इसकी कीमत पल्सर 150 और पल्सर 220F के बीच रहने की उम्मीद है. बाजार में इसका सीधा मुकाबला TVS अपाचे RTR 180 से होगा. ये उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होगी जो नई 'N-सीरीज' की जगह क्लासिक पल्सर लुक को ज्यादा पसंद करते हैं. शोरूम्स तक स्टॉक पहुंचने के संकेत मिल रहे हैं और इसकी कीमतों का खुलासा बस कुछ ही दिनों की बात है.

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Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

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