Advertisement
trendingNow13083605
Hindi Newsऑटोमोबाइलबजाज का धमाका: नया Chetak C25 पहुंचा शोरूम, पहले 10,000 ग्राहकों के लिए खास अर्ली बर्ड डिस्काउंट

बजाज का धमाका: नया Chetak C25 पहुंचा शोरूम, पहले 10,000 ग्राहकों के लिए खास 'अर्ली बर्ड' डिस्काउंट

Bajaj Chetak C25: Chetak C25 को शहर की भागदौड़ और आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसमें 2.5 kWh की शक्तिशाली बैटरी दी गई है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर 113 किमी की प्रमाणित रेंज प्रदान करती है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 23, 2026, 12:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बजाज का धमाका: नया Chetak C25 पहुंचा शोरूम, पहले 10,000 ग्राहकों के लिए खास 'अर्ली बर्ड' डिस्काउंट

Bajaj Chetak C25: बजाज ऑटो ने अपने बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक स्कूटर Chetak C25 की बिक्री पूरे भारत में आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है. लॉन्च के बाद मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स को देखते हुए कंपनी ने पहले 10,000 ग्राहकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज दिया है. दिल्ली में ₹91,399 (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च हुए इस स्कूटर पर ₹4,299 की सीधी छूट दी जा रही है. इस 'अर्ली बर्ड' ऑफर के साथ अब शुरुआती ग्राहक इसे मात्र ₹87,100 की प्रभावी कीमत पर अपना बना सकते हैं.

बेमिसाल रेंज और दमदार बॉडी

Chetak C25 को शहर की भागदौड़ और आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसमें 2.5 kWh की शक्तिशाली बैटरी दी गई है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर 113 किमी की प्रमाणित रेंज प्रदान करती है. चेतक की विरासत को बरकरार रखते हुए, इस मॉडल में भी प्रीमियम मेटल बॉडी का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे प्लास्टिक बॉडी वाले अन्य स्कूटर्स के मुकाबले अधिक मजबूत और भरोसेमंद बनाता है. इसकी क्लीन मोनो-बॉडी कंस्ट्रक्शन और वाइब्रेंट कलर ऑप्शंस इसे सड़क पर एक प्रीमियम लुक देते हैं.

शहरी ड्राइविंग के लिए स्मार्ट फीचर्स

शहर के ट्रैफिक और संकरी गलियों में आसान ड्राइविंग के लिए C25 में कई बेहतरीन फीचर्स जोड़े गए है. इसमें हिल होल्ड असिस्ट दिया गया है, जो चढ़ाई पर स्कूटर को पीछे लुढ़कने से रोकता है. साथ ही, सुरक्षित राइडिंग के लिए डिस्क ब्रेक और अंधेरे में मदद के लिए 'गाइड-मी-होम' लाइटिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं. स्कूटर का कॉम्पैक्ट साइज और फुर्तीली हैंडलिंग इसे भारी ट्रैफिक के बीच आसानी से निकलने में मदद करती है, जिससे आपका रोज़ाना का सफर तनावमुक्त हो जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रैक्टिलिटी और स्टोरेज

बजाज ने चेतक C25 में उपयोगिता (Practicality) का खास ख्याल रखा है. इसमें 25 लीटर का बड़ा बूट स्पेस (डिग्गी) दिया गया है, जो हेलमेट, ग्रोसरी या ऑफिस बैग रखने के लिए पर्याप्त है. यह स्कूटर उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीद रहे हैं या अपने घर के लिए एक दूसरा भरोसेमद स्कूटर चाहते हैं. चेतक के विस्तृत सर्विस नेटवर्क का साथ इसे मिड-रेंज सेगमेट में एक बेहद सुरक्षित और किफायती निवेश बनाता है.

'Ride Easy. Vibe Easy.' का वादा

चेतक के मौजूदा 30 और 35 सीरीज के साथ अब C25 के जुड़ने से बजाज का पोर्टफोलियो पूरी तरह तैयार हो गया है. कंपनी का उद्देश्य 'Ride Easy. Vibe Easy.' के मंत्र के साथ भारतीय युवाओं को एक स्टाइलिश और टिकाऊ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समाधान देना है. आज से ही प्रमुख शहरों में इसकी डिलीवरी और शोरूम रोल-आउट शुरू हो चुका है. यदि आप भी एक भरोसेमंद ब्रांड और आधुनिक तकनीक वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश में हैं, तो यह मौका हाथ से न जाने दें.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Bajaj Chetak C25

Trending news

मिशन साउथ पर पीएम मोदी, तमिलनाडु में करिश्मा करने के लिए भाजपा का प्लान क्या है?
tamilnadu news
मिशन साउथ पर पीएम मोदी, तमिलनाडु में करिश्मा करने के लिए भाजपा का प्लान क्या है?
'बालासाहेब का भरोसा कभी कम नहीं होगा...', राज ठाकरे ने याद किए पुराने दिन
Balasaheb Thackeray 100th Birth Anniversary
'बालासाहेब का भरोसा कभी कम नहीं होगा...', राज ठाकरे ने याद किए पुराने दिन
गोवा नाइट क्‍लब हादसे में लुथरा ब्रदर्स पर ईडी का शिकंजा, 8 ठिकानों पर छापेमारी
Goa Nightclub Fire
गोवा नाइट क्‍लब हादसे में लुथरा ब्रदर्स पर ईडी का शिकंजा, 8 ठिकानों पर छापेमारी
सफेद चादर से लिपटा त्रिकुटा पर्वत, कटरा में रोकी गई माता वैष्णो देवी यात्रा
vaishno devi yatra
सफेद चादर से लिपटा त्रिकुटा पर्वत, कटरा में रोकी गई माता वैष्णो देवी यात्रा
गैंगस्टर रवि पुजारी गिरफ्तार, रेमो डिसूजा से मांगी थी 50 लाख रुपये की फिरौती
Remo Dsouza
गैंगस्टर रवि पुजारी गिरफ्तार, रेमो डिसूजा से मांगी थी 50 लाख रुपये की फिरौती
'बिरयानी में छुपा था जहर का स्वाद..', प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने सुलाई मौत की नींद
Andhra pradesh news
'बिरयानी में छुपा था जहर का स्वाद..', प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने सुलाई मौत की नींद
बॉम्बे का सबसे बड़ा शोमैन तब 'बॉम्बे' फिल्म के खिलाफ क्यों था? बिग बी मिलने गए
Bal Thackeray birthday
बॉम्बे का सबसे बड़ा शोमैन तब 'बॉम्बे' फिल्म के खिलाफ क्यों था? बिग बी मिलने गए
ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया रही त्रस्त, PM मोदी ने सूझबूझ से भारत की इकोनॉमी चमकाई
india us tariff war
ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया रही त्रस्त, PM मोदी ने सूझबूझ से भारत की इकोनॉमी चमकाई
अलमारी में सीक्रेट फाइल भूल गए अंग्रेज, भारत से भागने का प्लान-B तैयार था
freedom fighter Netaji Subhash Chandra Bose
अलमारी में सीक्रेट फाइल भूल गए अंग्रेज, भारत से भागने का प्लान-B तैयार था
'प्लेन में बम है...', हवा में फैली दहशत, इंडिगो को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी
delhi to pune flight
'प्लेन में बम है...', हवा में फैली दहशत, इंडिगो को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी