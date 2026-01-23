बजाज का धमाका: नया Chetak C25 पहुंचा शोरूम, पहले 10,000 ग्राहकों के लिए खास 'अर्ली बर्ड' डिस्काउंट

Bajaj Chetak C25: Chetak C25 को शहर की भागदौड़ और आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसमें 2.5 kWh की शक्तिशाली बैटरी दी गई है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर 113 किमी की प्रमाणित रेंज प्रदान करती है.
Bajaj Chetak C25: बजाज ऑटो ने अपने बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक स्कूटर Chetak C25 की बिक्री पूरे भारत में आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है. लॉन्च के बाद मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स को देखते हुए कंपनी ने पहले 10,000 ग्राहकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज दिया है. दिल्ली में ₹91,399 (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च हुए इस स्कूटर पर ₹4,299 की सीधी छूट दी जा रही है. इस 'अर्ली बर्ड' ऑफर के साथ अब शुरुआती ग्राहक इसे मात्र ₹87,100 की प्रभावी कीमत पर अपना बना सकते हैं.
Chetak C25 को शहर की भागदौड़ और आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसमें 2.5 kWh की शक्तिशाली बैटरी दी गई है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर 113 किमी की प्रमाणित रेंज प्रदान करती है. चेतक की विरासत को बरकरार रखते हुए, इस मॉडल में भी प्रीमियम मेटल बॉडी का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे प्लास्टिक बॉडी वाले अन्य स्कूटर्स के मुकाबले अधिक मजबूत और भरोसेमंद बनाता है. इसकी क्लीन मोनो-बॉडी कंस्ट्रक्शन और वाइब्रेंट कलर ऑप्शंस इसे सड़क पर एक प्रीमियम लुक देते हैं.
शहर के ट्रैफिक और संकरी गलियों में आसान ड्राइविंग के लिए C25 में कई बेहतरीन फीचर्स जोड़े गए है. इसमें हिल होल्ड असिस्ट दिया गया है, जो चढ़ाई पर स्कूटर को पीछे लुढ़कने से रोकता है. साथ ही, सुरक्षित राइडिंग के लिए डिस्क ब्रेक और अंधेरे में मदद के लिए 'गाइड-मी-होम' लाइटिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं. स्कूटर का कॉम्पैक्ट साइज और फुर्तीली हैंडलिंग इसे भारी ट्रैफिक के बीच आसानी से निकलने में मदद करती है, जिससे आपका रोज़ाना का सफर तनावमुक्त हो जाता है.
बजाज ने चेतक C25 में उपयोगिता (Practicality) का खास ख्याल रखा है. इसमें 25 लीटर का बड़ा बूट स्पेस (डिग्गी) दिया गया है, जो हेलमेट, ग्रोसरी या ऑफिस बैग रखने के लिए पर्याप्त है. यह स्कूटर उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीद रहे हैं या अपने घर के लिए एक दूसरा भरोसेमद स्कूटर चाहते हैं. चेतक के विस्तृत सर्विस नेटवर्क का साथ इसे मिड-रेंज सेगमेट में एक बेहद सुरक्षित और किफायती निवेश बनाता है.
चेतक के मौजूदा 30 और 35 सीरीज के साथ अब C25 के जुड़ने से बजाज का पोर्टफोलियो पूरी तरह तैयार हो गया है. कंपनी का उद्देश्य 'Ride Easy. Vibe Easy.' के मंत्र के साथ भारतीय युवाओं को एक स्टाइलिश और टिकाऊ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समाधान देना है. आज से ही प्रमुख शहरों में इसकी डिलीवरी और शोरूम रोल-आउट शुरू हो चुका है. यदि आप भी एक भरोसेमंद ब्रांड और आधुनिक तकनीक वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश में हैं, तो यह मौका हाथ से न जाने दें.