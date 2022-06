TATA Punch का मुकाबला करने इस तारीख को आ रही ये क्यूट कार, तकनीकी जानकारी का खुलासा

All New Citroen C3 Launch Date: सिट्रॉएन बहुत जल्द मार्केट में अपना दूसरा वाहन लॉन्च करने वाली है जो बिल्कुल नई C3 SUV होगी. कंपनी ने इस कार के लॉन्च की तारीख का ऐलान कर दिया है और 1 जुलाई 2022 से Citroen C3 की बुकिंग्स शुरू हो जाएंगी. New C3 की तकनीक जानकारी भी सामने आ गई है.