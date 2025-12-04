ऑल-न्यू Kia Seltos पड़ेगी Tata Sierra पर भारी, होने वाली है सबसे तगड़ी भिड़ंत

All-New Kia Seltos: किआ इंडिया ने आज ऑल-न्यू Kia Seltosका पहला टीज़र जारी कर दिया है, जिसमें भारत की सबसे पसंद की जाने वाली मिड-एसयूवी के नए मॉडल की झलक दिखाई गई है. इसका वर्ल्ड प्रीमियर इसी महीने होने जा रहा है. टीज़र में एसयूवी का शार्प, प्रीमियम और दमदार डिज़ाइन दिखाई देता है, जो Seltos के दमदार सिल्हूट को एक हाइटेक और ज्यादा स्टाइलिश डिजाइन में पेश करता है. 2019 में लॉन्च होने के बाद से Seltos लगातार ग्राहकों की पहली पसंद रही है, और अब इसे पूरी तरह से दोबारा डिज़ाइन किया गया है ताकि किआ भारत के तेजी से विकसित होते मिड-एसयूवी सेगमेंट में अपनी स्थिति और मजबूत कर सके.

क्या होगा खास

इसका डिज़ाइन पारंपरिक एसयूवी की दमदार लेगसी को किआ की लेटेस्ट इनोवेशन की स्लीक और एयरोडायनामिक स्टाइल से बेहतरीन तरीके से जोड़ता है. नई Kia Seltosमें दमदार बॉडी प्रपोर्शन्स, शानदार क्लैडिंग और साफ़ तथा सटीक सतह डिज़ाइन दिया गया है.

डिजाइन में क्या होगा खास

All-New Kia Seltos के फ्रंट में नया किआ डिजिटल टाइगर फेस ग्रिल और स्टार मैप लाइटिंग इसे एक आधुनिक और फ्यूचरिस्टिक पहचान देते हैं, जिसका डिज़ाइन फ्रंट और रियर प्रोफाइल में खूबसूरती से मेल खाता है. फ्लश डोर हैंडल जैसी प्रीमियम डिटेलिंग न केवल देखने में प्रभावशाली है बल्कि रोज़मर्रा के उपयोग में भी सुविधा बढ़ाती है. नई Seltos का हर तत्व भारतीय उपभोक्ताओं की ड्राइविंग आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.