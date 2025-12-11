All-New Kia Seltos ने मचा दिया तहलका, आते ही इन SUVs की बोलती हुई बंद

All-New Kia Seltos: Kia ने न्यू-जेनरेशन Seltos SUV को लॉन्च कर दिया है, और इस धांसू एसयूवी की कीमतों का ऐलान 2 जनवरी को किया जाएगा. अगर आप इस शानदार एसयूवी को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो ₹25,000 की टोकन राशि देकर इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है. ग्राहक Kia के आधिकारिक शोरूम जाकर या सीधे ब्रांड की वेबसाइट जरिए Seltos बुक कर सकते हैं. जानकारी के अनुसार इसकी डिलीवरी जनवरी के मिड से शुरू हो जाएगी.

नई Seltos में क्या-क्या बदला?

नई Seltos का लुक अपने पुराने मॉडल से कहीं ज्यादा अग्रेसिव और स्टाइलिश है. इसके डाइमेंशन में भी काफी बदलाव किए गए हैं जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए.

लंबाई (Length): 4460 mm (पुरानी से 95 mm ज़्यादा)

Add Zee News as a Preferred Source

चौड़ाई (Width): 1830 mm (पुरानी से 30 mm ज़्यादा)

ऊंचाई (Height): 1635 mm (पुरानी से 10 mm कम)

व्हीलबेस (Wheelbase): 2690 mm (पुरानी से 80 mm ज़्यादा) बढ़े हुए व्हीलबेस का मतलब है कि कैबिन के अंदर अब बेहतर लेगरूम और सड़क पर ज्यादा स्थिरता मिलेगी.

इंजन और पावर

नई Seltos मुख्य रूप से तीन ट्रिम्स – Tech Line, GT Line और X-Line में उपलब्ध होगी. Tech Line में HTE से लेकर HTX (A) तक छह वेरिएंट्स हैं, जबकि GT Line (GTX, GTX (A)) और X-Line (GTX और GTX (A) पर आधारित) में दो-दो वेरिएंट्स उपलब्ध हैं.

फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो, Seltos को Syros से प्रेरित एक प्रीमियम टेक लेआउट मिलता है. इसमें एक स्लीक पैनोरमिक डिस्प्ले है, जिसमें 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है. अंदरूनी हिस्सों में सॉफ्ट-टच लेदरेट ट्रिम और 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग का उपयोग इसे एक लक्ज़री कार का एहसास देता है. टॉप वेरिएंट्स में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, 8-स्पीकर Bose ऑडियो सेटअप, और पावर्ड ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

क्या इसमें ADAS है?

ई Seltos में सुरक्षा के लिए एक स्मार्ट ADAS लेवल 2 पैकेज दिया गया है, जिसमें 21 ऑटोनॉमस फंक्शन शामिल हैं. यह सिस्टम न केवल आपको संभावित खतरों से अलर्ट डेटा है, बल्कि टक्करों से बचने के लिए ब्रेक लगाकर या स्टीयरिंग को कंट्रोल करने में भी मदद करता है. इसमें स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट सुरक्षा और 360-डिग्री कैमरा जैसे हाइटेक फीचर्स शामिल हैं, जो ड्राइविंग और पार्किंग दोनों को बहुत आसान बना देते हैं. इस एसयूवी का मुकाबला टाटा सिएरा और हुंडई क्रेटा से होगा.