नई Kia Seltos के बूट में छिपी है सबसे तगड़ी खासियत, ग्राहकों को पता चलेगी तो तुरंत करेंगे बुकिंग

All-New Kia Seltos: Kia Seltos न्यू-जेनरेशन मॉडल को भारत में लॉन्च कर दिया गया है जिसमें खूबियों की भरमार है. कंपनी नए इस मिड-साइज एसयूवी की कीमत पर अभी भी सस्पेंस बनाकर रखा है. कंपनी ने 2 जनवरी को कार की कीमतों का ऐलान करने का फैसला किया है. ग्राहक इस मिड-साइज एसयूवी को महज ₹25,000 रुपये के टोकन अमाउंट पर बुक कर सकते हैं.

इंजन और पावर

नई Seltos मुख्य रूप से तीन ट्रिम्स – Tech Line, GT Line और X-Line में उपलब्ध होगी. Tech Line में HTE से लेकर HTX (A) तक छह वेरिएंट्स हैं, जबकि GT Line (GTX, GTX (A)) और X-Line (GTX और GTX (A) पर आधारित) में दो-दो वेरिएंट्स उपलब्ध हैं.

फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो, Seltos को Syros से प्रेरित एक प्रीमियम टेक लेआउट मिलता है. इसमें एक स्लीक पैनोरमिक डिस्प्ले है, जिसमें 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है. अंदरूनी हिस्सों में सॉफ्ट-टच लेदरेट ट्रिम और 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग का उपयोग इसे एक लक्ज़री कार का एहसास देता है. टॉप वेरिएंट्स में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, 8-स्पीकर Bose ऑडियो सेटअप, और पावर्ड ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

बूट स्पेस में भी स्पेयर टायर स्पेस

आपको बता दें कि नई Kia Seltos के बूट स्पेस में ग्राहकों को एक स्पेयर टायर स्पेस दिया गया है जिससे बूट स्पेस में जगह और भी बढ़ जाती है और स्पेयर टायर कहां गायब हो जाता है पता भी नहीं चलता है.