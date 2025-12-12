Advertisement
trendingNow13038222
Hindi Newsऑटोमोबाइलनई Kia Seltos के बूट में छिपी है सबसे तगड़ी खासियत, ग्राहकों को पता चलेगी तो तुरंत करेंगे बुकिंग

नई Kia Seltos के बूट में छिपी है सबसे तगड़ी खासियत, ग्राहकों को पता चलेगी तो तुरंत करेंगे बुकिंग

All-New Kia Seltos: नई जेनरेशन की Kia Seltos को मार्केट में पेश कर दिया गया है. इस मिड-साइज एसयूवी नए सालों तक ग्राहकों के दिलों पर राज किया है और अब इसके नए मॉडल के आने के बाद भी वही जादू चलने जा रहा है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 12, 2025, 12:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नई Kia Seltos के बूट में छिपी है सबसे तगड़ी खासियत, ग्राहकों को पता चलेगी तो तुरंत करेंगे बुकिंग

All-New Kia Seltos: Kia Seltos न्यू-जेनरेशन मॉडल को भारत में लॉन्च कर दिया गया है जिसमें खूबियों की भरमार है. कंपनी नए इस मिड-साइज एसयूवी की कीमत पर अभी भी सस्पेंस बनाकर रखा है. कंपनी ने 2 जनवरी को कार की कीमतों का ऐलान करने का फैसला किया है. ग्राहक इस मिड-साइज एसयूवी को महज ₹25,000 रुपये के टोकन अमाउंट पर बुक कर सकते हैं.

इंजन और पावर
नई Seltos मुख्य रूप से तीन ट्रिम्स – Tech Line, GT Line और X-Line में उपलब्ध होगी. Tech Line में HTE से लेकर HTX (A) तक छह वेरिएंट्स हैं, जबकि GT Line (GTX, GTX (A)) और X-Line (GTX और GTX (A) पर आधारित) में दो-दो वेरिएंट्स उपलब्ध हैं.

फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो, Seltos को Syros से प्रेरित एक प्रीमियम टेक लेआउट मिलता है. इसमें एक स्लीक पैनोरमिक डिस्प्ले है, जिसमें 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है. अंदरूनी हिस्सों में सॉफ्ट-टच लेदरेट ट्रिम और 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग का उपयोग इसे एक लक्ज़री कार का एहसास देता है. टॉप वेरिएंट्स में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, 8-स्पीकर Bose ऑडियो सेटअप, और पावर्ड ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बूट स्पेस में भी स्पेयर टायर स्पेस 
आपको बता दें कि नई Kia Seltos के बूट स्पेस में ग्राहकों को एक स्पेयर टायर स्पेस दिया गया है जिससे बूट स्पेस में जगह और भी बढ़ जाती है और स्पेयर टायर कहां गायब हो जाता है पता भी नहीं चलता है.  

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

All-New Kia Seltos

Trending news

गोवा नाइटक्लब के बाद भुवनेश्वर के नामी रूफटॉप रेस्टोरेंट में लगी आग
goa nightclub
गोवा नाइटक्लब के बाद भुवनेश्वर के नामी रूफटॉप रेस्टोरेंट में लगी आग
गीता को बताया जिहाद, आतंकी हमले के दौरान बदल रहे थे कपड़े! कौन थे शिवराज पाटिल?
Shivraj Patil
गीता को बताया जिहाद, आतंकी हमले के दौरान बदल रहे थे कपड़े! कौन थे शिवराज पाटिल?
घने कोहरे ने बरपाया कहर... खाई में गिरी राम भक्तों से भरी बस, 9 की दर्दनाक मौत!
Andhra Pradesh
घने कोहरे ने बरपाया कहर... खाई में गिरी राम भक्तों से भरी बस, 9 की दर्दनाक मौत!
मुंबई हमले के बाद इस्तीफा देने वाले कांग्रेस नेता का निधन, 90 की उम्र में आखिरी सांस
shivraj patil congress
मुंबई हमले के बाद इस्तीफा देने वाले कांग्रेस नेता का निधन, 90 की उम्र में आखिरी सांस
CM सिद्धारमैया को हटाने की हिम्मत किसमें है? मुख्यमंत्री के करीबी का बहुत बड़ा बयान
CM Siddaramaiah
CM सिद्धारमैया को हटाने की हिम्मत किसमें है? मुख्यमंत्री के करीबी का बहुत बड़ा बयान
गोंगुरा पनीर-पालकुरा ​​पप्पू...पीएम मोदी के दिए डिनर का मेन्यू वायरल, देखें सभी नाम
PM Modi dinner
गोंगुरा पनीर-पालकुरा ​​पप्पू...पीएम मोदी के दिए डिनर का मेन्यू वायरल, देखें सभी नाम
संसद में ई-सिगरेट से लेकर नोटों की गड्डियां तक, कब-कब लोकतंत्र का मंदिर हुआ शर्मसार?
e-Cigarettes
संसद में ई-सिगरेट से लेकर नोटों की गड्डियां तक, कब-कब लोकतंत्र का मंदिर हुआ शर्मसार?
तिरुपरनकुंद्रम पर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा- अगर जरूरत पड़ी तो...
Mohan Bhagwat
तिरुपरनकुंद्रम पर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा- अगर जरूरत पड़ी तो...
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
Punjab
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
India US News in Hindi
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत