All-New Kia Seltos Vs Hyundai Creta: जानें भारत में चलेगा किसका सिक्का, किसके फीचर्स हैं सबसे तगड़े

All-New Kia Seltos Vs Hyundai Creta: भारतीय मिड-साइज़ एसयूवी सेगमेंट में आतंक मचाने के लिए ऑल-न्यू Kia Seltos को पेश कर दिया गया है जिसका मुकाबला Hyundai Creta से होने वाला है. दोनों ही गाड़ियां मिड-साइज़ एसयूवी सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवीज में से हैं, और वे इंजन, फीचर्स और कीमतों के मामले में लगभग एक जैसी ही हैं, लेकिन नई Seltos कुछ महत्वपूर्ण अपग्रेड के साथ आई है. ऐसे में दोनों ही एसयूवीज में से किसे खरीदना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा ये जानने के लिए आज हम आपके लिए इनका कंपेरिजन लेकर आए हैं.

इंजन स्पेसिफिकेशन्स

इंजन के विकल्पों के मामले में Kia Seltos और Hyundai Creta दोनों ही लगभग समान पावरट्रेन विकल्प प्रदान करती हैं. दोनों एसयूवी में 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटिड पेट्रोल इंजन (115 PS), 1.5 लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन (160 PS और 253 Nm टॉर्क), और 1.5 लीटर का डीज़ल इंजन (116 PS और 250 Nm टॉर्क) उपलब्ध है. ये क्लियर है कि इंजन के पावर और टॉर्क आउटपुट को दोनों ही निर्माताओं ने एक-दूसरे के बिल्कुल बराबर रखा है. ट्रांसमिशन विकल्प भी दोनों कारों में व्यापक हैं, जिनमें मैनुअल, IVT और ऑटोमैटिक/DCT शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

फीचर्स और ADAS

फीचर्स की बात करें तो, नई Kia Seltos ने Creta पर एक तकनीकी बढ़त हासिल की है. Seltos में सबसे बड़ा अपग्रेड Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) है, जो 21 सेफ्टी फीचर्स के साथ आता है, जबकि Creta में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है. इसके अलावा, Seltos में 30 इंच का ट्विनिटी डिस्प्ले है, जिसमें 12.3 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.3 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल हैं. वहीं, Creta में 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है.

Creta के फीचर्स और सपेक्स

हालांकि Seltos ADAS और बड़े डिस्प्ले के साथ आगे है, Creta भी फीचर्स के मामले में पीछे नहीं है. Creta में 17 इंच के अलॉय व्हील्स, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ड्यूल ज़ोन ऑटो एसी और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं. दोनों ही एसयूवी में पैनोरमिक सनरूफ और बोस (Bose) का 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स सामान्य हैं. Creta में ब्लूलिंक तकनीक और एलेक्सा के साथ 'होम टू कार' जैसे कई कनेक्टिविटी फीचर्स भी दिए गए हैं, जो इसे तकनीकी रूप से सशक्त बनाते हैं.

डाइमेंशन

आयामों (लंबाई, चौड़ाई, व्हीलबेस) के मामले में नई Kia Seltos, Hyundai Creta से बड़ी हो गई है. नई Seltos की लंबाई 4,460 मिमी, चौड़ाई 1,830 मिमी और व्हीलबेस 2,690 मिमी है. इसकी तुलना में, Creta की लंबाई 4,330 मिमी, चौड़ाई 1,790 मिमी और व्हीलबेस 2,610 मिमी है. Seltos का 130 मिमी अधिक लंबाई और 80 मिमी बड़ा व्हीलबेस इसे सड़क पर एक अधिक मजबूत और आकर्षक उपस्थिति देता है, साथ ही कैबिन के अंदर भी अधिक लेगरूम और जगह प्रदान करता है.

कीमत और हमारा फैसला

कीमत की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि Kia ने नई Seltos की कीमतों की घोषणा 2 जनवरी को करने का फैसला किया है. दूसरी ओर, Hyundai Creta की एक्स-शोरूम कीमत ₹10.73 लाख से शुरू होकर टॉप वेरिएंट के लिए ₹20.20 लाख तक जाती है. चूंकि दोनों एसयूवी इंजन और कई फीचर्स में समान हैं, ग्राहक का अंतिम निर्णय नई Seltos की घोषित कीमतों पर और उसे मिलने वाले ADAS तथा बड़े आयामों के अतिरिक्त लाभों पर निर्भर करेगा.