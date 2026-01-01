भारत में अपनी धाक जमाने आ रही है नई रेनो डस्टर: 26 जनवरी को होगा बड़ा खुलासा

New Renault Duster: गणतंत्र दिवस पर मचेगा तहलका भारतीय सड़कों पर एक बार फिर 'डस्टर' का नाम गूंजने वाला है. रेनॉल्ट इंडिया अपनी बहुप्रतीक्षित नई जनरेशन की Duster SUV को 26 जनवरी, 2026 को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है. जैसे-जैसे लॉन्च की तारीख नजदीक आ रही है, इसके टेस्ट म्यूल्स (परीक्षण वाहन) को बार-बार सड़कों पर देखा जा रहा है. हाल ही में तमिलनाडु में भारी कैमलाज (कवर) के साथ इसकी नई तस्वीरें सामने आई हैं, जिनसे इसके डिजाइन और फीचर्स को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं.

भारतीय बाजार के लिए 'स्पेशल' डिजाइन

हालांकि नई डस्टर का ग्लोबल मॉडल पहले ही पेश किया जा चुका है, लेकिन भारत आने वाली डस्टर में कुछ खास बदलाव देखने को मिलेंगे. अंतरराष्ट्रीय वेरिएंट में जहां Y-शेप के LED DRLs मिलते हैं, वहीं भारतीय मॉडल में 'आइब्रो-स्टाइल' के DRLs दिए जा सकते हैं. इसके अलावा, भारतीय ग्राहकों की पसंद को देखते हुए इसमें कनेक्टेड LED टेल-लैंप क्लस्टर दिया जाएगा, जो इसे पीछे से एक बेहद आधुनिक और प्रीमियम लुक देता है.

स्पोर्टी लुक और दमदार बिल्ड

तस्वीरों से पता चलता है कि नई डस्टर का लुक काफी मस्कुलर और स्पोर्टी होगा. इसके पिछले हिस्से में एक नया नॉच्ड स्पॉइलर और शार्क-फिन एंटीना दिया गया है. टेलगेट (डिग्गी का दरवाजा) को फिर से डिजाइन किया गया है, जहां रेनॉल्ट के लोगो के नीचे नंबर प्लेट के लिए जगह बनाई गई है. इसके अलावा, नए अलॉय व्हील डिजाइन और ऊंचे ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ यह SUV हुंडई क्रेटा जैसी दिग्गज कारों को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है.

हाइब्रिड तकनीक से होगी लैस

इंजन की बात करें तो नई डस्टर में ग्लोबल स्तर पर कई विकल्प मौजूद हैं, जिनमें से भारत के लिए बेहतरीन इंजन चुने जाएंगे. इसमें 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल (माइल्ड हाइब्रिड) इंजन मिल सकता है जो 128.2 hp की पावर जनरेट करता है. इसके अलावा, माइलेज के शौकीनों के लिए 1.6-लीटर स्ट्रॉग हाइब्रिड इंजन का विकल्प भी दिया जा सकता है, जो दो इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ मिलकर 138 hp की पावर देता है. भारत में इसे 4x4 (फोर-व्हील ड्राइव) सिस्टम के साथ भी उतारा जा सकता है.

SUV सेगमेंट में बढ़ेगा मुकाबला

डस्टर कभी भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की किंग हुआ करती थी. अब नए अवतार, प्रीमियम इंटीरियर और एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ कंपनी अपनी खोई हुई बादशाहत वापस पाने की कोशिश करेगी. यह कार न केवल पुरानी यादों को ताजा करेगी बल्कि अपनी नई तकनीक और बोल्ड लुक से युवा खरीदारों को भी आकर्षित करेगी. मध्यम आकार की SUV के बाजार में इस वापसी से मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है.