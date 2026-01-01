Advertisement
trendingNow13060283
Hindi Newsऑटोमोबाइलभारत में अपनी धाक जमाने आ रही है नई रेनो डस्टर: 26 जनवरी को होगा बड़ा खुलासा

भारत में अपनी धाक जमाने आ रही है नई रेनो डस्टर: 26 जनवरी को होगा बड़ा खुलासा

New Renault Duster: हालांकि नई डस्टर का ग्लोबल मॉडल पहले ही पेश किया जा चुका है, लेकिन भारत आने वाली डस्टर में कुछ खास बदलाव देखने को मिलेंगे. अंतरराष्ट्रीय वेरिएंट में जहां Y-शेप के LED DRLs मिलते हैं, वहीं भारतीय मॉडल में 'आइब्रो-स्टाइल' के DRLs दिए जा सकते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 01, 2026, 11:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत में अपनी धाक जमाने आ रही है नई रेनो डस्टर: 26 जनवरी को होगा बड़ा खुलासा

New Renault Duster: गणतंत्र दिवस पर मचेगा तहलका भारतीय सड़कों पर एक बार फिर 'डस्टर' का नाम गूंजने वाला है. रेनॉल्ट इंडिया अपनी बहुप्रतीक्षित नई जनरेशन की Duster SUV को 26 जनवरी, 2026 को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है. जैसे-जैसे लॉन्च की तारीख नजदीक आ रही है, इसके टेस्ट म्यूल्स (परीक्षण वाहन) को बार-बार सड़कों पर देखा जा रहा है. हाल ही में तमिलनाडु में भारी कैमलाज (कवर) के साथ इसकी नई तस्वीरें सामने आई हैं, जिनसे इसके डिजाइन और फीचर्स को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं.

भारतीय बाजार के लिए 'स्पेशल' डिजाइन
हालांकि नई डस्टर का ग्लोबल मॉडल पहले ही पेश किया जा चुका है, लेकिन भारत आने वाली डस्टर में कुछ खास बदलाव देखने को मिलेंगे. अंतरराष्ट्रीय वेरिएंट में जहां Y-शेप के LED DRLs मिलते हैं, वहीं भारतीय मॉडल में 'आइब्रो-स्टाइल' के DRLs दिए जा सकते हैं. इसके अलावा, भारतीय ग्राहकों की पसंद को देखते हुए इसमें कनेक्टेड LED टेल-लैंप क्लस्टर दिया जाएगा, जो इसे पीछे से एक बेहद आधुनिक और प्रीमियम लुक देता है.

स्पोर्टी लुक और दमदार बिल्ड 
तस्वीरों से पता चलता है कि नई डस्टर का लुक काफी मस्कुलर और स्पोर्टी होगा. इसके पिछले हिस्से में एक नया नॉच्ड स्पॉइलर और शार्क-फिन एंटीना दिया गया है. टेलगेट (डिग्गी का दरवाजा) को फिर से डिजाइन किया गया है, जहां रेनॉल्ट के लोगो के नीचे नंबर प्लेट के लिए जगह बनाई गई है. इसके अलावा, नए अलॉय व्हील डिजाइन और ऊंचे ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ यह SUV हुंडई क्रेटा जैसी दिग्गज कारों को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है.

Add Zee News as a Preferred Source

हाइब्रिड तकनीक से होगी लैस
इंजन की बात करें तो नई डस्टर में ग्लोबल स्तर पर कई विकल्प मौजूद हैं, जिनमें से भारत के लिए बेहतरीन इंजन चुने जाएंगे. इसमें 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल (माइल्ड हाइब्रिड) इंजन मिल सकता है जो 128.2 hp की पावर जनरेट करता है. इसके अलावा, माइलेज के शौकीनों के लिए 1.6-लीटर स्ट्रॉग हाइब्रिड इंजन का विकल्प भी दिया जा सकता है, जो दो इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ मिलकर 138 hp की पावर देता है. भारत में इसे 4x4 (फोर-व्हील ड्राइव) सिस्टम के साथ भी उतारा जा सकता है.

SUV सेगमेंट में बढ़ेगा मुकाबला 
डस्टर कभी भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की किंग हुआ करती थी. अब नए अवतार, प्रीमियम इंटीरियर और एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ कंपनी अपनी खोई हुई बादशाहत वापस पाने की कोशिश करेगी. यह कार न केवल पुरानी यादों को ताजा करेगी बल्कि अपनी नई तकनीक और बोल्ड लुक से युवा खरीदारों को भी आकर्षित करेगी. मध्यम आकार की SUV के बाजार में इस वापसी से मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

New Renault Duster

Trending news

शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
bengal news
शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
jammu kashmir news
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
RSS chief Mohan Bhagwat
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
New year 2026
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
Jammu-kashmir
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
maharshtra news
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
National News
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
New year 2026
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
बंगाल में महिलाओं के साथ मारपीट, भाजपा ने वीडियो शेयर कर TMC पर निकाली भड़ास
West Bengal
बंगाल में महिलाओं के साथ मारपीट, भाजपा ने वीडियो शेयर कर TMC पर निकाली भड़ास
अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा
Punjab news
अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा