3 लाख का डिस्काउंट! Kawasaki का धांसू ऑफर सुपरस्पोर्ट बाइक पर तगड़ी बचत का मौका

Kawasaki Discount Offer: कावासाकी अपनी पॉपुलर सुपरस्पोर्ट बाइक Ninja ZX-10R पर पूरे 2.89 लाख रुपये की छूट दे रही है. लगभग 3 लाख रुपये की इस कटौती के बाद ग्राहकों के लिए ये बाइक खरीदना काफी आसान हो गया है. अगर आप भी इस बाइक को काफी समय से खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए शानदार मौका साबित हो सकता है.

कीमत में बड़ी कटौती

कावासाकी ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है कि ये तगड़ा डिस्काउंट 31 मार्च 2026 तक ही लागू रहेगा. इस ऑफर की वजह से निंजा ZX-10R की एक्स-शोरूम कीमत 20.79 लाख रुपये से घटकर अब सिर्फ 17.90 लाख रुपये रह गई है.

मार्केट में मुकाबला

Ninja ZX-10R का भारत में सबसे तगड़ा मुकाबला BMW S 1000 RR से होता है जिसकी कीमत 23.25 लाख रुपये है, ऐसे में कावासाकी को खरीदना लगभग 5.35 लाख रुपये सस्ता हो गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

पावर और परफॉर्मेंस

निंजा ZX-10R अपने दमदार 998cc, लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन-फोर इंजन के लिए जानी जाती है. यह इंजन 205 hp की जबरदस्त पावर और 112 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, जो स्लिप-असिस्ट क्लच और बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर के साथ आता है. इसकी मदद से आप बिना क्लच दबाए तेजी से गियर बदल सकते हैं.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

फीचर्स की बात करें तो बाइक में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाला TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. इसके अलावा सुरक्षित राइडिंग के लिए इसमें कई राइडिंग मोड्स, डुअल -चैनल ABS, क्रूज कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

चेसिस और सस्पेंशन सेटअप

बेहतर हैंडलिंग के लिए इसमें ट्यूबलर डायमंड फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है. बाइक के फ्रंट में Showa BFF फोर्क्स और रियर में Showa BFRC मोनोशॉक सस्पेंशन दिए गए हैं, जिन्हें राइडर अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है. ब्रेकिंग के लिए आगे की तरफ 330 mm के दो डिस्क और पीछे 220 mm का एक डिस्क ब्रेक मिलता है. साथ ही, तेज रफ्तार पर स्टेबल बनाए रखने के लिए इसमें ओहलिन्स का इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग डैम्पर भी दिया गया है.