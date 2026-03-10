Advertisement
trendingNow13135469
Hindi Newsऑटोमोबाइल3 लाख का डिस्काउंट! Kawasaki का धांसू ऑफर सुपरस्पोर्ट बाइक पर तगड़ी बचत का मौका

3 लाख का डिस्काउंट! Kawasaki का धांसू ऑफर सुपरस्पोर्ट बाइक पर तगड़ी बचत का मौका

Kawasaki Discount Offer: कावासाकी ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है कि ये तगड़ा डिस्काउंट 31 मार्च 2026 तक ही लागू रहेगा. इस ऑफर की वजह से निंजा ZX-10R की एक्स-शोरूम कीमत 20.79 लाख रुपये से घटकर अब सिर्फ 17.90 लाख रुपये रह गई है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 10, 2026, 08:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

3 लाख का डिस्काउंट! Kawasaki का धांसू ऑफर सुपरस्पोर्ट बाइक पर तगड़ी बचत का मौका

Kawasaki Discount Offer: कावासाकी अपनी पॉपुलर सुपरस्पोर्ट बाइक Ninja ZX-10R पर पूरे 2.89 लाख रुपये की छूट दे रही है. लगभग 3 लाख रुपये की इस कटौती के बाद ग्राहकों के लिए ये बाइक खरीदना काफी आसान हो गया है. अगर आप भी इस बाइक को काफी समय से खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए शानदार मौका साबित हो सकता है. 

कीमत में बड़ी कटौती
कावासाकी ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है कि ये तगड़ा डिस्काउंट 31 मार्च 2026 तक ही लागू रहेगा. इस ऑफर की वजह से निंजा ZX-10R की एक्स-शोरूम कीमत 20.79 लाख रुपये से घटकर अब सिर्फ 17.90 लाख रुपये रह गई है. 

मार्केट में मुकाबला 
Ninja ZX-10R का भारत में सबसे तगड़ा मुकाबला BMW S 1000 RR से होता है जिसकी कीमत 23.25 लाख रुपये है, ऐसे में कावासाकी को खरीदना लगभग 5.35 लाख रुपये सस्ता हो गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पावर और परफॉर्मेंस 
निंजा ZX-10R अपने दमदार 998cc, लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन-फोर इंजन के लिए जानी जाती है. यह इंजन 205 hp की जबरदस्त पावर और 112 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, जो स्लिप-असिस्ट क्लच और बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर के साथ आता है. इसकी मदद से आप बिना क्लच दबाए तेजी से गियर बदल सकते हैं.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी
फीचर्स की बात करें तो बाइक में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाला TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. इसके अलावा सुरक्षित राइडिंग के लिए इसमें कई राइडिंग मोड्स, डुअल -चैनल ABS, क्रूज कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं. 

चेसिस और सस्पेंशन सेटअप
बेहतर हैंडलिंग के लिए इसमें ट्यूबलर डायमंड फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है. बाइक के फ्रंट में Showa BFF फोर्क्स और रियर में Showa BFRC मोनोशॉक सस्पेंशन दिए गए हैं, जिन्हें राइडर अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है. ब्रेकिंग के लिए आगे की तरफ 330 mm के दो डिस्क और पीछे 220 mm का एक डिस्क ब्रेक मिलता है. साथ ही, तेज रफ्तार पर स्टेबल बनाए रखने के लिए इसमें ओहलिन्स का इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग डैम्पर भी दिया गया है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Kawasaki Discount

Trending news

ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
India America news
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
israel iran war
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
Supreme Court
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
Gujarat
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
gas supply
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
weather news
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
Indian MP Salary
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
Buzzballz drink
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
Karnataka Murder Case
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
israel iran war
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला