प्राइज कट के बाद अब कितने की मिलेगी Alto K10, जानें बेस मॉडल का नया दाम
प्राइज कट के बाद अब कितने की मिलेगी Alto K10, जानें बेस मॉडल का नया दाम

Alto K10 Price Cut: Alto K10 STD (O) सबसे सस्ता वेरिएंट है और GST रेट्स अपडेट होने से पहले इसे खरीदने के लिए ग्राहकों को 4 लाख 9 हजार रुपये (एक्स-शोरूम) अदा करने पड़ते थे.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 19, 2025, 11:33 AM IST
प्राइज कट के बाद अब कितने की मिलेगी Alto K10, जानें बेस मॉडल का नया दाम

Alto K10 Price Cut: भारत में Maruti Alto K10 का क्रेज काफी पुराना है जो कम होने का नाम नहीं ले रहा है. आपको बताया दें कि GST रेट कम होने के बाद अब इस एंट्री लेवल सेडान को खरीदना और भी किफायती हो गया है. अगर आप भी इसका बेस मॉडल खरीदना चाहते हैं तो चलिए आज हम आपको इसकी खासियतों और इसके प्राइज के बारे में बताने जा रहे हैं. 

कौन सा मॉडल है सबसे सस्ता 

Alto K10 STD (O) सबसे सस्ता वेरिएंट है और GST रेट्स अपडेट होने से पहले इसे खरीदने के लिए ग्राहकों को 4 लाख 9 हजार रुपये (एक्स-शोरूम) अदा करने पड़ते थे. हालांकि अब जीएसटी रेट घटने के बाद अब ग्राहकों के लिए इस कार को खरीदना और भी ज्यादा किफायती हो गया है, और अब इसे खरीदने के लिए महज 3,69,900 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) अदा करने पड़ेंगे.  107,600 रुपये तक की कटौती हुई है, जिसके बाद इसकी शुरुआती कीमत 369,90

फीचर्स: इस कार में कई उपयोगी फीचर्स हैं, जिनमें शामिल हैं:

एयर कंडीशनिंग
पावर स्टीयरिंग
फ्रंट पावर विंडो
सेंट्रल लॉकिंग
ड्राइवर साइड एयरबैग
एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस)
इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (ईबीडी)

इंजन: मारुति ऑल्टो K10 में 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन है। यह इंजन 67 bhp की पावर और 90 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इस इंजन को 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.

माइलेज: मारुति ऑल्टो K10 का माइलेज 24.9 kmpl है. यह इसे भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कारों में से एक बनाती है.

अन्य जानकारी: मारुति ऑल्टो K10 एक छोटी और कॉम्पैक्ट कार है। यह शहर में ड्राइविंग के लिए एकदम सही है. यह कार उन लोगों के लिए भी एक अच्छा विकल्प है जो पहली बार कार खरीद रहे हैं.

मारुति ऑल्टो K10 के बेस मॉडल के कुछ नुकसान:

इस कार में पैसेंजर साइड एयरबैग नहीं है.
इस कार में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है.
इस कार में रिवर्स पार्किंग सेंसर नहीं है.

कुल मिलाकर, मारुति ऑल्टो K10 का बेस मॉडल एक अच्छी और किफायती कार है. यह उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो पहली बार कार खरीद रहे हैं या जो शहर में ड्राइविंग के लिए एक छोटी और कॉम्पैक्ट कार की तलाश में हैं.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Alto K10

