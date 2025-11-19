Advertisement
कार के इन पार्ट्स को हमेशा शोरूम में लगवाएं, 99% लोग कर देते हैं भारी गलती

Car Tips and tricks: कार के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि अगर आप इन्हें बाहर से खरीदते हैं तो इस बात के काफी चांस होते हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए और आपको तगड़ी चपत भी लग जाए. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 19, 2025, 07:47 PM IST
Car Tips and tricks: कार के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा कंपनी के शोरूम से ही लगवाना या खरीदना चाहिए, दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि आफ्टर मार्केट इन्हें खरीदने पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है और आपके पैसे तो बर्बाद होंगे साथ ही आप अपनी जान भी खतरे में डाल लेंगे. 

सेफ़्टी पार्ट्स 
सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब वे ब्रेक सिस्टम, एयरबैग सेंसर, या स्टीयरिंग कॉम्पोनेंट्स जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा-संबंधी पार्ट्स के लिए सस्ता आफ्टरमार्केट विकल्प चुनते हैं. शोरूम में लगाए गए पुर्जे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर (OEM) द्वारा प्रमाणित होते हैं, जिसका मतलब है कि वे आपके वाहन के सुरक्षा मानकों और विशिष्टताओं (Specifications) को पूरी तरह से पूरा करते हैं. बाहर से लगवाए गए नकली या घटिया पार्ट्स ठीक से काम नहीं कर पाते, जिससे ब्रेक फेलियर या दुर्घटना की स्थिति में एयरबैग का न खुलना जैसी गंभीर दुर्घटनाएँ हो सकती हैं. यह एक ऐसा जोखिम है जिसे 99% लोग कीमत बचाने के चक्कर में नज़रअंदाज़ कर देते हैं.

इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम
आधुनिक कारें जटिल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट (ECU) और बारीक वायरिंग हार्नेस से लैस होती हैं. जब आप आफ्टरमार्केट एक्सेसरीज जैसे कि हाई-एंड स्टीरियो, सुरक्षा अलार्म, या फैंसी लाइटिंग लगवाते हैं, तो लोकल मैकेनिक अक्सर मूल वायरिंग में कटिंग या छेड़छाड़ कर देते हैं. यह छेड़छाड़ न केवल शॉर्ट सर्किट और बिजली से जुड़ी खराबी का कारण बन सकती है, बल्कि तुरंत आपकी कंपनी वारंटी को शून्य कर देती है. शोरूम के तकनीशियन प्रशिक्षित होते हैं और वे केवल प्लग-एंड-प्ले एक्सेसरीज़ या वाहन के सिस्टम के साथ पूरी तरह से एकीकृत (Integrated) होने वाले पार्ट्स का उपयोग करते हैं, जिससे गाड़ी की इलेक्ट्रॉनिक अखंडता बनी रहती है.

इंजन और ट्रांसमिशन 
इंजन और ट्रांसमिशन आपकी कार के सबसे महँगे और संवेदनशील हिस्से हैं. ऑयल फिल्टर, फ़्यूल पंप, टाइमिंग बेल्ट, या क्लच प्लेट जैसे पार्ट्स को हमेशा शोरूम से ही बदलवाना चाहिए. शोरूम यह सुनिश्चित करता है कि उपयोग किया गया हर पार्ट कार निर्माता द्वारा निर्धारित सटीक सहिष्णुता (Tolerances) और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो. लोकल गैरेज में अक्सर सस्ते और गलत स्पेसिफिकेशन वाले पार्ट्स लगा दिए जाते हैं जो इंजन की कार्यक्षमता को धीरे-धीरे खराब करते हैं, माइलेज कम करते हैं, और अंततः इंजन की लाइफ कम कर देते हैं. इस क्षेत्र में छोटी बचत भविष्य में बड़ा इंजन ओवरहॉल करवा सकती है.

फिटमेंट क्वालिटी और रीसेल वैल्यू
शोरूम से पार्ट्स लगवाने का मतलब है कि काम प्रशिक्षित तकनीशियनों द्वारा, सही टूल्स का उपयोग करके किया जाता है, जिससे पार्ट्स का फिटमेंट बिल्कुल सही रहता है (उदाहरण के लिए, बॉडी पैनल्स, विंडशील्ड, या सनरूफ). खराब फिटमेंट से पानी का रिसाव, अजीब आवाजें (rattling), और एस्थेटिक नुकसान होता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शोरूम में हुई सर्विसिंग का रिकॉर्ड आपके वाहन के सर्विस हिस्ट्री में दर्ज होता है. जब आप अपनी कार बेचते हैं, तो यह पूर्ण और प्रामाणिक रिकॉर्ड (Authentic Record) आपकी कार की रीसेल वैल्यू को बढ़ाता है, जबकि आफ्टरमार्केट पार्ट्स का उपयोग इसे घटा देता है.

