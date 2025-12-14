100cc बाइक खरीदने का है प्लान? इन 5 जरूरी चीजों को जरूर चेक करें!

Advertisement
Bike Tips and Tricks: पनी मेहनत की कमाई लगाने से पहले, ये चेक करना ज़रूरी है कि आप अपनी ज़रूरतों के अनुसार सबसे अच्छी बाइक चुन रहे हैं. यहां 100cc की बाइक खरीदते समय चेक करने के लिए 5 सबसे जरूरी चीज़ें दी गई हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 14, 2025, 07:44 PM IST
Bike Tips and Tricks: अगर आप 100cc सेगमेंट में एक नई बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह समझदारी भरा फैसला है. ये सेगमेंट बेहतरीन माइलेज और कम मेंटेनेंस कॉस्ट के कारण भारतीय खरीदारों के बीच काफी पॉपुलर है. हालांकि, अपनी मेहनत की कमाई लगाने से पहले, ये चेक करना ज़रूरी है कि आप अपनी ज़रूरतों के अनुसार सबसे अच्छी बाइक चुन रहे हैं. यहां 100cc की बाइक खरीदते समय चेक करने के लिए 5 सबसे जरूरी चीज़ें दी गई हैं:

1. माइलेज और इंजन
100cc बाइक खरीदने का मुख्य कारण इसका माइलेज होता है. आपको सिर्फ कंपनी द्वारा दावा किए गए माइलेज पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि रियल टाइम जानने के लिए रिव्यूज और यूज़र फीडबैक ज़रूर चेक करना चाहिए. इसके अलावा, इंजन कितना भरोसेमंद है ये बहुत मायने रखती है. एक दमदार इंजन कम टूट-फूट, लंबी उम्र और कम मेंटेनेंस खर्च सुनिश्चित करता है. ऐसे में ग्राहकों से बात करें, या अच्छी ऑटोमोटिव वेबसाइटों पर रियल टाइम माइलेज टेस्ट के रिजल्ट देखें. साथ ही, इंजन की वारंटी और सर्विस इंटरवल की जानकारी लें.

2. कम्फर्ट और एर्गोनॉमिक्स
चूंकि 100cc की बाइक का उपयोग मुख्य रूप से रोज़ाना शहर की कमयूटिंग के लिए किया जाता है, इसलिए इसका कम्फर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है. ख़राब सीटिंग पोज़िशन या कड़े सस्पेंशन से लंबी राइड के दौरान थकान हो सकती है. बाइक पर बैठकर देखें कि सीट कितनी सोफ्ट और चौड़ी है. हैंडलबार की पोज़िशन, फुटपेग की स्थिति और सस्पेंशन का अनुभव ज़रूर चेक करें. यदि आप इसे परिवार के साथ इस्तेमाल करने वाले हैं, तो पीछे बैठने वाले के लिए सीट का कम्फर्ट और ग्रैब रेल की पकड़ भी देखें.

3. मेंटेनेंस कॉस्ट और सर्विस नेटवर्क
माइलेज के बाद, कम मेंटेनेंस कॉस्ट 100cc बाइक का दूसरा सबसे बड़ा फायदा है. स्पेयर पार्ट्स की कीमत और डीलरशिप के सर्विस चार्ज बहुत मायने रखते हैं. यदि कंपनी का सर्विस नेटवर्क बड़ा और सुलभ नहीं है, तो नियमित सर्विसिंग कराना एक समस्या बन सकता है. सर्विस सेंटर की आपके घर या ऑफिस से दूरी कितनी है. पहले से ही स्पेयर पार्ट्स की सामान्य कीमतों के बारे में जानकारी लें. सुनिश्चित करें कि बाइक निर्माता का आपके शहर या आस-पास के क्षेत्रों में मजबूत और भरोसेमंद सर्विस नेटवक हो.

4. क्वालिटी और फीचर्स
100cc सेगमेंट में बाइक्स अक्सर फीचर्स के मामले में साधारण होती हैं, लेकिन अब कई कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कुछ एडवांस फीचर्स जोड़ रही हैं. इसके अलावा, बाइक की निर्माण गुणवत्ता (Build Quality) और इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक की गुणवत्ता भी लंबी अवधि में बाइक की मज़बूती के लिए ज़रूरी है. चेक करें क्या बाइक में LED DRLs, USB चार्जिंग पोर्ट, या डिजिटल/सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स हैं? यह भी देखें कि बाइक की बॉडी मेटल की है या प्लास्टिक की, और क्या इसकी हेडलाइट की रोशनी रात की राइडिंग के लिए पर्याप्त है.

Vineet Singh

Vineet Singh

100 cc bikes

