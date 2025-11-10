Advertisement
कार चोर नहीं चाहते आपको पता लगें ये धांसू जुगाड़, चोरी करना तो दूर सोचना भी जाएंगे भूल

Car Theft: आप अपनी कार में कितना भी हाईटेक सेफ़्टी सिस्टम क्यों ना लगवा लें, लेकिन फिर भी आपकी गाड़ी चोरी होने का खतरा हमेशा ही बना रहता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 10, 2025, 06:40 PM IST
कार चोर नहीं चाहते आपको पता लगें ये धांसू जुगाड़, चोरी करना तो दूर सोचना भी जाएंगे भूल

Car Theft: आज के समय में जहाँ गाड़ियाँ हाइटेक डिजिटल लॉक्स और सेफ़्टी सिस्टम्स से लैस होती हैं, वहीं चोर भी उन्हें तोड़ने के नए तरीके ढूंढ निकालते हैं. लेकिन कुछ ऐसे आसान, सस्ते और ज़बरदस्त 'हैक्स' (जुगाड़) हैं, जिन्हें अपनाकर आप चोरों को पसीना ला सकते हैं और अपनी गाड़ी को सुरक्षित रख सकते हैं.

1. स्टीयरिंग को 'टेढ़ा' खड़ा करें
सबसे प्रभावी और सरल तरीका यह है कि जब भी आप अपनी गाड़ी पार्क करें, तो स्टीयरिंग व्हील को पूरी तरह से किसी एक दिशा में (दाएँ या बाएँ) मोड़ दें.

क्यों काम करता है: यदि चोर लॉक तोड़ भी देता है, तो टेढ़े मुड़े हुए पहियों के कारण कार को खींचकर (टॉइंग करके) या धक्का देकर ले जाना लगभग असंभव हो जाता है. टॉइंग ट्रक के लिए भी टेढ़ी कार को उठाना एक बड़ी चुनौती बन जाता है. यह चोरों का समय बर्बाद करता है, और वे ऐसी मुश्किल गाड़ी को छोड़ना ही बेहतर समझते हैं.

2. फ्यूज निकाल दें
यह एक ऐसा 'हैकर' ट्रिक है जिसे चोर आसानी से पकड़ नहीं पाते.

क्या करें: गाड़ी पार्क करने के बाद, उसके फ्यूल पंप या इग्निशन सिस्टम का फ्यूज (छोटा सर्किट ब्रेकर) निकाल कर अपनी जेब में रख लें.

क्यों काम करता है: फ्यूज के बिना गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी. चोर अंदर घुसकर स्टार्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन इंजन बस क्रैंक होता रहेगा. चोर यह मान लेगा कि कार में कोई गंभीर तकनीकी खराबी आ गई है और वह तुरंत इसे छोड़कर भाग जाएगा.

3. 'क्लब लॉक' का स्मार्ट इस्तेमाल
भले ही आधुनिक चोर स्टीयरिंग लॉक (क्लब लॉक) को तोड़ना जानते हों, लेकिन इसका सही इस्तेमाल उन्हें रोक सकता है.

सही तरीका: स्टीयरिंग लॉक को हमेशा इस तरह से लगाएँ कि उसका मेटल वाला सिरा डैशबोर्ड या विंडशील्ड की तरफ हो, न कि सीट की तरफ.

क्यों काम करता है: यदि चोर लॉक तोड़ने की कोशिश करता है, तो उसे डैशबोर्ड या विंडशील्ड के ख़िलाफ़ बल लगाना पड़ेगा. इससे शोर होगा, और यदि वह कटर का इस्तेमाल करता है, तो कार की बाहरी बॉडी को गंभीर नुकसान पहुँचेगा. चोर ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते जो शोर पैदा करे या गाड़ी को नुकसान पहुँचाए.

4. ब्रेक पैडल लॉक का उपयोग

स्टीयरिंग लॉक की तरह, आप एक ब्रेक/क्लच पैडल लॉक भी खरीद सकते हैं.

क्या करें: इस मज़बूत लॉक को ब्रेक पैडल पर फंसा दें.

क्यों काम करता है: यह लॉक पैडल को दबाने से रोकता है. बिना ब्रेक पैडल दबाए चोर न तो कार चला पाएगा और न ही ऑटोमैटिक कार को 'ड्राइव' मोड में डाल पाएगा. यह एक ऐसा भौतिक अवरोध है जिसे हटाने में चोरों को काफी समय लगेगा.

ये सभी हैक्स सस्ते हैं, इन्हें लगाना और हटाना आसान है, लेकिन ये मिलकर आपकी गाड़ी की सुरक्षा को कई गुना बढ़ा देते हैं और चोरों के इरादों पर पानी फेर देते हैं.

